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Сага о печенье «Светланы» и «Натальи» не закончилась — у них нашелся братик 0 270

Бизнес
Дата публикации: 07.11.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Печенье

В мире латвийского печенья, похоже, назревает настоящая семейная сага. Уже давно в центре внимания сладкоежек было печенье “Svetlana”, но теперь к нему присоединилась и “Natālija”. Однако, похоже, семейное древо этих двух печений гораздо шире, чем можно было подумать изначально. Теперь объявился и брат по имени “Turbo”.

LA.LV уже ранее сообщал о печенье “Natālija”, которое, по мнению пользователей соцсетей, стало серьёзной конкуренткой легендарной “Svetlana”. Разгорелась дискуссия о том, какое печенье заслуживает титула неофициального национального лакомства Латвии.

Но теперь один пользователь “Threads” выступил с новым открытием: “У Svetlana и Natālija есть брат Turbo.”

Это заявление, конечно, не осталось без внимания. Комментаторы немедленно взялись за расследование семейных связей. Одной из первых версий было то, что “Turbo” всё же может быть пришельцем из другой семьи.

“Это точно какой-то внебрачный ребёнок?” — пошутил один пользователь соцсетей.

Другой обратил внимание уже на значение самого имени, заключив, что у этого печенья наверняка должны быть особые способности: “У этого точно быстрые ноги.”

Тем временем у других участников дискуссии возник вполне практический вопрос: “Где?” Ещё одна комментаторша уже начала задумываться о границах этой печеньевой саги: “Ок, где мы проводим границу?”

Говоря о вкусе печенья “Turbo”, автор публикации отмечает, что оно не такое приторно сладкое. Один из комментаторов, увидев состав печенья, заметил: “Да это же здоровое питание. Мёд и арахис.

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#Латвия #конкуренция #соцсети #сладости
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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