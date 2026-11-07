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Три раза повышали цены — и всё мало: поездки по Латвии становятся короче, а билеты — дороже 0 92

Бизнес
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Поезда Vivi производства Škoda Vagonka за пару лет получили неоднозначную репутацию.

Поезда Vivi производства Škoda Vagonka за пару лет получили неоднозначную репутацию.

ФОТО: LETA

В наследство новому Кабинету министров достанется заглохший автобус, который придётся толкать в горку.

«Затраты на услуги общественного транспорта существенно выросли под влиянием пандемии COVID-19, геополитической ситуации, инфляции, роста расходов на рабочую силу и топливо», — констатируется в подготовленном министром сообщения Рихардсом Козловскисом («Новое Единство») докладе о развитии транспорта до 2030 года.

Если верить приложенным таблицам, то перевозки у нас просто золотые. Если в 2019 году на транспорт по ЛР выделяли 61,3 миллиона евро, то в 2026-м — уже 93,79 миллиона.

Однако, как говорится, не в коня корм! «Базовое финансирование из государственного бюджета, предназначенное для обеспечения услуг общественного транспорта, уже давно не покрывает фактические обязательства», — признаётся в документе.

Министерство сообщения подсчитало, что с 2019 года, когда разыгрывались основные лоты на обслуживание маршрутной сети, средние зарплаты в отрасли выросли на 34,06–51,30%, а дизельное топливо подорожало на 27,43–55,23%.

Вместе с тем латвийцы ездят по стране всё меньше: за те же семь лет объём региональных автобусных перевозок сократился с 78,2 миллиона до 65,8 миллиона км, т. е. на 15,9% (то есть стабильно на пару процентов каждый год!).

А вот что касается цены вопроса: «Стоимость проезда (тарифы, цены билетов) была немного скорректирована в 2020 году и существенно изменена с 1 апреля 2024 года, когда средний рост цены билета на региональные автобусные перевозки достиг примерно 12%, а на железнодорожные перевозки — примерно 22%. 15 января 2026 года тарифы были повышены ещё в среднем на 6–7%. Указанные меры не способны покрыть рост затрат».

Власти видят возможность сохранить услуги общественного транспорта только путём бюджетных трансфертов — есть варианты выделить отрасли 93,8 миллиона, 103,6 миллиона или 109 миллионов евро. Наименьшая сумма, впрочем, «окажет существеннейшее негативное воздействие на доступность общественного транспорта и мобильность жителей».

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#Латвия #инфляция #общественный транспорт
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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