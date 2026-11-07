Министерство экономики Латвии намерено изменить строительные нормы для убежищ, предназначенных для защиты населения в случае военных действий и чрезвычайных ситуаций.

Действующие требования планируется уточнить, чтобы облегчить строительство и проведение закупок. Между тем в Даугавпилсе уже два конкурса на обустройство убежищ завершились безрезультатно — на них не заявился ни один подрядчик.

Как сообщает bb.lv, Министерство экономики готовит поправки к строительному нормативу LBN 210-25 «Строительные нормы для убежищ». В ведомстве поясняют, что необходимость изменений выявилась в процессе разработки типовых технических требований для модульных защитных сооружений.

Три категории убежищ: чем они отличаются

В соответствии с латвийским законодательством убежища подразделяются на три категории в зависимости от уровня защиты.

Первая категория предусматривает защиту от ударной волны взрыва и осколков, а также от химических боевых веществ, ионизирующего излучения и радиоактивной пыли.

Вторая категория предназначена для защиты от ударной волны и осколков.

Третья категория предполагает приспособление существующих зданий или отдельных помещений для уменьшения воздействия ударной волны и осколков.

Для убежищ третьей категории применяются рекомендации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), тогда как строительный норматив LBN 210-25 устанавливает технические требования к убежищам первой и второй категорий.

Министерство хочет упростить подготовку проектов

Министерство экономики разработало и опубликовало типовую техническую спецификацию для промышленного производства, поставки и размещения модульных убежищ.

Документ предназначен для самоуправлений, государственных учреждений и других заказчиков.

Он должен помочь им правильно формулировать технические требования, использовать единый подход при подготовке конкурсной документации и получать предложения подрядчиков, которые можно объективно сравнивать между собой.

Однако при подготовке этой спецификации специалисты выявили отдельные положения строительных норм, требующие уточнения.

Поэтому министерство намерено внести поправки, которые позволят улучшить применение требований на практике.

В Даугавпилсе подрядчиков не нашли даже со второй попытки

Проблемы с организацией строительства убежищ уже возникли в Даугавпилсе.

В конце октября мэр города Андрей Элксниньш заявил журналистам, что самоуправление ожидает разъяснений от нового правительства относительно требований к проектам убежищ.

По словам руководителя департамента развития Даугавпилсского самоуправления Дайны Кривини, два конкурса на обустройство убежищ завершились безрезультатно.

В обоих случаях не поступило ни одной заявки от потенциальных подрядчиков.

Теперь объявлен третий конкурс.

Специалисты повторно изучили техническую документацию и внесли небольшие уточнения. Однако существенно изменить условия невозможно из-за действующих государственных требований.

Элксниньш пояснил, что обязательства перед Центральным агентством финансов и договоров, а также строительные нормативы ограничивают возможности самоуправления.

В результате город вынужден снова объявлять закупку практически на прежних условиях.

На убежища выделено более 458 тысяч евро

Проект в Даугавпилсе предусматривает реконструкцию или обновление существующих помещений, которые должны быть приспособлены для защиты людей во время катастрофы, военного вторжения или войны.

Речь идёт об убежищах третьей категории, предназначенных прежде всего для снижения опасности от взрывной волны и осколков.

В помещениях планируется обеспечить электроснабжение, освещение, вентиляцию, а также необходимые санитарные и гигиенические условия.

Предусмотрена и закупка оборудования для функционирования убежищ.

При переоборудовании помещений должны учитываться потребности людей с ограниченной мобильностью. Им необходимо обеспечить возможность попасть в убежище самостоятельно либо с посторонней помощью.

Общая стоимость проекта составляет 458 129 евро.

Из этой суммы 389 410 евро выделяются из Европейского фонда регионального развития, а ещё 68 719 евро составляет софинансирование Даугавпилсского самоуправления.

Завершить проект планируется к концу января 2028 года.

Что изменится

Министерство экономики пока не представило окончательный перечень поправок к строительным нормам.

Известно, что изменения должны уточнить технические требования и облегчить их практическое применение.

При этом разрабатываемые поправки касаются норматива для убежищ первой и второй категорий, тогда как проблемы с закупками в Даугавпилсе возникли при приспособлении помещений под убежища третьей категории.

Поэтому пока нельзя утверждать, что предстоящие изменения автоматически решат трудности, с которыми столкнулось самоуправление.