Борьба за руководство Европейским центральным банком (ЕЦБ) вышла на финишную прямую. После завершения срока выдвижения кандидатов выяснилось, что на один из самых влиятельных постов Европы претендуют только два человека — нидерландец Клаас Кнот и испанец Пабло Эрнандес де Кос.

От выбора нового президента ЕЦБ будет зависеть направление денежно-кредитной политики еврозоны, в том числе решения, влияющие на стоимость кредитов в Латвии.**

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, правительство Нидерландов официально выдвинуло бывшего главу национального центрального банка Клааса Кнота.

Его единственным соперником стал Пабло Эрнандес де Кос, ранее возглавлявший Банк Испании.

Срок подачи кандидатур завершился, и других претендентов не появилось. Таким образом, выбор нового президента Европейского центрального банка ограничился двумя кандидатами.

Ожидается, что решение будет принято в середине декабря.

Нидерланды могут снова возглавить ЕЦБ

Если президентом станет Клаас Кнот, он окажется вторым нидерландцем во главе Европейского центрального банка.

Первым был Вим Дуйзенберг, возглавивший ЕЦБ при его создании в 1998 году.

Однако назначение Кнота может повлечь за собой кадровые перестановки.

Сейчас в исполнительном совете ЕЦБ уже работает представитель Нидерландов Франк Элдерсон. Экономисты считают маловероятным, что одна страна одновременно получит два места в этом органе.

Поэтому в случае назначения Кнота Элдерсону, вероятно, придётся покинуть свою должность.

Борьба идёт не только за президентское кресло

Экономист ABN Amro Ян-Паул ван де Керке предупреждает, что выбор президента ЕЦБ нельзя рассматривать отдельно от других кадровых решений.

Дело в том, что одновременно должны освободиться ещё две важные должности — немецкого члена исполнительного совета Изабель Шнабель и главного экономиста ЕЦБ, ирландца Филипа Лейна.

По словам эксперта, все эти назначения будут частью более широких переговоров между европейскими странами.

При распределении руководящих постов учитываются не только профессиональные качества кандидатов, но и национальное представительство.

Подобные договорённости уже влияли на выбор руководства европейских институтов.

Так, назначение нынешнего президента ЕЦБ Кристин Лагард было связано с более масштабными кадровыми переговорами, в ходе которых немка Урсула фон дер Ляйен возглавила Европейскую комиссию.

Впрочем, главный экономист ING Germany Карстен Бжески считает, что на этот раз ситуация отличается: столь масштабных политических комбинаций сейчас не наблюдается.

«Ястреб» против «голубя»

Кнот и Эрнандес де Кос представляют разные традиции денежно-кредитной политики, хотя эксперты предупреждают, что различия между ними не стоит преувеличивать.

Кнота обычно относят к так называемым «ястребам» — сторонникам более жёстких мер по борьбе с инфляцией.

Такие экономисты, как правило, готовы быстрее повышать процентные ставки, чтобы сдерживать рост цен.

Эрнандеса де Коса чаще считают «голубем». Так называют сторонников более осторожного повышения ставок, которые уделяют больше внимания поддержке экономического роста.

Однако профессор политической экономии Гронингенского университета Якоб де Хан считает такое противопоставление слишком упрощённым.

По его словам, распространённое представление о том, что представители Северной Европы всегда выступают за высокие ставки, а Южной — за низкие, не вполне соответствует действительности.

Например, Кнот в прошлом поддерживал почти все решения ЕЦБ о программах покупки активов, несмотря на репутацию сторонника жёсткой денежно-кредитной политики.

Почему это важно для Латвии

Президент Европейского центрального банка — один из самых влиятельных руководителей финансовой системы Европы.

ЕЦБ отвечает за поддержание ценовой стабильности в еврозоне и принимает решения по ключевым процентным ставкам.

Эти решения влияют на стоимость заимствований, условия кредитования предприятий и населения, а также на экономическую активность.

Для Латвии политика ЕЦБ особенно важна из-за распространённости ипотечных кредитов с плавающими процентными ставками, привязанными к EURIBOR.

Хотя EURIBOR определяется на межбанковском рынке, его динамика тесно связана с решениями Европейского центрального банка и ожиданиями финансовых рынков.

При снижении ставок ЕЦБ расходы заёмщиков по кредитам с плавающей ставкой могут постепенно уменьшаться. При повышении ставок ситуация обычно складывается противоположным образом.

При этом президент ЕЦБ не устанавливает процентные ставки единолично: соответствующие решения принимает Совет управляющих банка.

Почему страны хотят видеть своего кандидата

Формально национальность президента ЕЦБ не должна влиять на принимаемые решения.

Руководитель банка обязан действовать независимо и учитывать интересы всей еврозоны.

Тем не менее экономисты признают, что страна, представитель которой занимает столь влиятельную должность, может получить определённые преимущества.

Ян-Паул ван де Керке сравнивает ситуацию с назначением бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте генеральным секретарём НАТО.

По его словам, наличие соотечественника во главе международной организации может облегчать контакты и давать небольшое информационное преимущество.

Карстен Бжески также подчёркивает, что президент ЕЦБ входит в число наиболее влиятельных людей Европы и участвует в важных совещаниях с руководителями государств Евросоюза.

Впрочем, эксперты считают, что подобные преимущества связаны прежде всего с контактами и представительством, а не с возможностью проводить денежно-кредитную политику в интересах отдельной страны.

Новому президенту достанутся серьёзные проблемы

Будущему руководителю ЕЦБ предстоит работать в условиях инфляционных рисков и растущей долговой нагрузки некоторых государств еврозоны.

Особое беспокойство экономистов вызывает высокий государственный долг Франции.

Якоб де Хан считает, что в случае дальнейшего обострения финансовых проблем Клаас Кнот обладает необходимым опытом для поиска решений.

Однако окончательный выбор ещё не сделан.

Для назначения нужна поддержка 16 стран

Чтобы стать президентом Европейского центрального банка, кандидат должен заручиться поддержкой как минимум 16 из 21 государства еврозоны.

Кроме того, эти страны должны представлять не менее 65% населения государств, использующих евро.

Таким образом, недостаточно получить простое большинство голосов — необходимо обеспечить поддержку стран, на которые приходится значительная часть населения еврозоны.

Ожидается, что решение о том, кто сменит Кристин Лагард во главе Европейского центрального банка, будет принято в середине декабря.

Пока известно лишь одно: новым президентом станет либо нидерландец Клаас Кнот, либо испанец Пабло Эрнандес де Кос — если процедура назначения завершится в соответствии с объявленным списком кандидатов.