Геополитическая напряжённость и инциденты с беспилотниками нанесли удар по туристической отрасли восточного приграничья Латвии. Тысячи туристов отменили поездки, а более половины предпринимателей начали скрывать расположение своих объектов.

Однако правительство решило, что отдельная масштабная программа государственной поддержки отрасли пока не нужна.

Такой вывод содержится в информационном докладе Министерства экономики, утверждённом правительством 6 ноября, сообщает агентство LETA.

По данным Латгальской туристической ассоциации, за первое полугодие 2026 года в восточном приграничье Латвии было отменено не менее 5907 бронирований гостиниц и туристических объектов. Особенно тяжёлой ситуация стала в мае, когда произошли инциденты, связанные с угрозами безопасности.

При этом 58,5% местных предпринимателей начали сознательно не указывать в рекламе, где именно находятся их гостиницы, гостевые дома и туристические объекты.

Иностранцы стали приезжать реже

Согласно данным Центрального статистического управления, в первом квартале число иностранных гостей в восточном приграничье сократилось на 7,2%. В отдельных краях весной поток зарубежных туристов практически полностью остановился.

Проблемы затронули и занятость: в апреле число работников, непосредственно занятых в туристических услугах региона, сократилось до 120 человек.

Министерство экономики признаёт, что регион сталкивается с серьёзными трудностями. Помимо геополитических рисков, это сокращение населения, недостаток инвестиций и слабый международный туристический поток.

Однако летом ситуация начала меняться.

Туристов меньше, а денег больше

В июле туристический поток в регионе, согласно приведённым в докладе данным, стабилизировался. Число ночёвок сократилось на 6,2% — с 34 285 до 32 159 по сравнению с июлем прошлого года.

При этом финансовые показатели оказались положительными.

Оборот предприятий общественного питания в июле вырос на 12,2%, достигнув 3,91 миллиона евро. В гостиничном секторе рост составил 8,5% — до 749 590 евро, а у туристических операторов и агентств — 30,3%, до 253 850 евро.

Более того, в гостиничном и ресторанном бизнесе приграничья рост оказался выше среднего по Латвии.

Данные налоговых деклараций также свидетельствуют об увеличении оборота ряда туристических предприятий.

Правительство решило обойтись без специальной помощи

Изучив статистику Службы государственных доходов и Центрального статистического управления, Министерство экономики пришло к выводу, что существенного и продолжительного падения общей экономической активности в туристической отрасли восточного приграничья не произошло.

Поэтому правительство не считает необходимым вводить отдельные масштабные меры поддержки для местных туристических предприятий.

Ранее Министерство экономики рассматривало возможность создания программы помощи предприятиям туризма и гостеприимства, чей оборот сократился более чем на 50%.

Теперь власти намерены сосредоточиться на продвижении региона как безопасного и привлекательного туристического направления.

Чиновников и мероприятия предлагают отправлять в приграничье

Министерство экономики призывает государственные учреждения чаще проводить конференции, встречи и другие мероприятия в восточных регионах страны.

По данным ведомства, уже были организованы или запланированы 233 мероприятия государственного сектора с общим числом участников 93 800 человек.

Кроме того, увеличено финансирование рекламных кампаний, направленных на привлечение туристов из Литвы, Эстонии и Польши.

Власти также расширили поддержку Дней домашних кафе и продвижение природного, гастрономического и культурного туризма.

По информации министерства, в августе туристический поток в восточном приграничье вырос на 10,22% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Что это означает для предпринимателей?

Несмотря на улучшение статистики, проблема доверия туристов к безопасности приграничных районов остаётся актуальной.

Министерство экономики признаёт, что геополитическая обстановка продолжает оказывать давление на отрасль. В связи с этим Латвия совместно с шестью другими государствами ЕС выступила за включение специальных мер поддержки восточных приграничных регионов в европейскую стратегию устойчивого туризма.

Таким образом, правительство не отрицает трудностей приграничного туризма, но считает, что отрасль сумела восстановиться настолько, что отдельная программа финансовой помощи пока не требуется. Для предпринимателей, потерявших значительную часть клиентов, главным вопросом остаётся, насколько устойчивым окажется это восстановление.