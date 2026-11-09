Резкому росту цен на электроэнергию в странах Балтии в начале ноября способствуют снижение выработки электростанций на возобновляемых источниках энергии, увеличение потребления в связи с приближением зимы, подорожание энергоресурсов и ограниченные мощности межсетевого соединения между Эстонией и Латвией, сообщили представители АО "Latvenergo".

В начале ноября цены на электроэнергию в странах Балтии резко выросли: в отдельные дни в Латвии и Литве среднесуточная цена превышала 300 евро за мегаватт-час (МВт/ч), а в понедельник - 400 евро за МВт/ч.

В "Latvenergo" поясняют, что влияние высоких цен на энергоресурсы, вызванных в значительной степени конфликтом на Ближнем Востоке и связанными с ним ограничениями поставок, все отчетливее отражается на рынке электроэнергии.

До сих пор влияние подорожания энергоресурсов смягчалось благодаря высокому производству возобновляемой энергии. Однако с приближением зимы потребление электроэнергии растет, а производство солнечных электростанций сократилось примерно на 50%. Несмотря на увеличение в этом году мощностей ветроэнергетики на 59%, сейчас выработка таких электростанций значительно ниже, чем на прошлой неделе. Кроме того, гидрологическая ситуация на Даугаве неблагоприятная: приток воды на треть ниже, чем год назад.

Еще одним существенным фактором является снижение доступности атомных электростанций в странах Северной Европы: если в прошлом году этот показатель составлял 85%, то сейчас - 55%.

В результате для покрытия спроса все чаще приходится использовать более дорогие источники электроэнергии, производственные затраты на которые в этом году значительно выросли из-за подорожания энергоресурсов, отмечают в компании.

Ситуацию в Латвии и Литве дополнительно осложняют ограниченные мощности межсетевого соединения между Эстонией и Латвией. У Эстонии достаточно мощное соединение с Финляндией, тогда как возможности Латвии и Литвы для обмена электроэнергией со странами Северной Европы, особенно с Финляндией, ограничены. Кроме того, часть пропускной способности межсетевого соединения резервируется для услуг балансировки, что сокращает доступные рынку мощности и ограничивает импорт более дешевой электроэнергии из Финляндии.

Таким образом, при росте спроса и снижении выработки возобновляемой энергии на цены в Балтии все сильнее влияют более дорогие генерирующие мощности, подчеркивают в "Latvenergo".

В компании отмечают, что колебания цен ощущают клиенты, у которых договоры на поставку электроэнергии привязаны к биржевой цене. На потребителей с договорами по фиксированной цене текущие изменения не влияют.

Член правления оператора системы передачи АО "Augstsprieguma tīkls" (AST) Гатис Юнгханс сообщил, что за первые девять дней ноября средняя цена электроэнергии на оптовом рынке Латвии составила 278 евро за МВт/ч - более чем вдвое выше среднего уровня октября. В понедельник она достигла 414 евро за МВт/ч.

По словам Юнгханса, резкий рост цен в ноябре наблюдается почти во всей Европе, за исключением ее северной части. Основная причина - подорожание природного газа на международном рынке, что увеличивает затраты на производство электроэнергии теплоэлектростанциями. С наступлением холодов их выработка становится необходимой для покрытия растущего спроса и компенсации снижения генерации возобновляемой энергии.

С конца октября в Балтийском регионе также увеличивается выработка теплоэлектростанций, особенно работающих на природном газе. Если в октябре солнечные и ветровые электростанции обеспечивали около 40% потребляемой в регионе электроэнергии, то в ноябре их доля сократилась примерно до 30%.

Кроме того, в ноябре в Литве и Латвии на ремонте находятся генерирующие блоки нескольких теплоэлектростанций общей приблизительной мощностью 1000 мегаватт (МВт). Производители планируют вернуть их в эксплуатацию во второй половине ноября, что должно положительно повлиять на рыночные цены, отметил Юнгханс.

В ноябре страны Балтии импортировали приблизительно четверть необходимой электроэнергии, преимущественно из стран Северной Европы. Однако пропускной способности межсетевых соединений недостаточно, чтобы полностью заменить дорогую выработку теплоэлектростанций более дешевым импортом. По мнению Юнгханса, это подтверждает необходимость развития в регионе дополнительных конкурентоспособных мощностей возобновляемой энергетики.

Оборот концерна "Latvenergo" в 2025 году составил 1,566 млрд евро, прибыль - 198,809 млн евро. Оборот материнской компании достиг 949,824 млн евро, прибыль - 190,216 млн евро.

Оборот концерна AST в прошлом году составил 355,824 млн евро, увеличившись на 37,6% по сравнению с 2024 годом. Прибыль выросла на 29% - до 29,252 млн евро. Оборот материнской компании AST увеличился на 72,7% до 266,008 млн евро, а прибыль - на 32,1%, до 19,496 млн евро.