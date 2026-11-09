Говоря о том, чего отрасль ожидает от нового правительства в сфере налогообложения топлива, Алексей Шведов отмечает, что сформулировать общие ожидания отрасли довольно сложно. Однако в налоговой политике любой розничный продавец топлива по умолчанию ожидает от любого правительства трёх основных вещей: равных условий для всех участников рынка, стабильности налоговой политики и таких налоговых ставок, которые не приводят к снижению покупательной способности населения.

Топливный туризм пока не имеет критического значения

Хотя сейчас в Латвии самая низкая ставка акцизного налога на топливо среди стран Балтии, топливный туризм из Эстонии и Литвы наблюдается лишь в определённой степени.

«Из-за инерции потребительских привычек, а также умеренного характера снижения налогов пока это явление не имеет критического значения. В этом контексте следует помнить, что в Латвии самая высокая ставка государственного сбора на топливные резервы, которая в значительной степени нивелирует разницу в акцизных ставках с соседними странами», — подчёркивает Алексей Шведов.

Следует также учитывать целый ряд других факторов и влияние других стран, в особенности Польши, которая проводила более агрессивную политику снижения налогов на топливо, чем Латвия, причём не только в отношении акцизов, но и НДС. Поэтому нельзя исключать, что в определённые периоды как компании, так и частные лица из Литвы и даже Эстонии в большей степени предпочитали заправляться именно в Польше, а не в Латвии.

Впрочем, объективно оценить это явление можно будет не раньше, чем появится статистика потребления топлива за весь 2026 год во всех трёх странах Балтии и особенно за четвёртый квартал. То есть только в следующем году.

Выборы в США не оказывают существенного долгосрочного влияния на нефтяной рынок

После победы демократов на выборах в Палату представителей и Сенат США цена нефти марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель, достигнув самого низкого уровня с середины сентября. Однако Алеексей Шведов подчёркивает, что это не повод для долгосрочных выводов:

«Победа той или иной партии на выборах в США не оказывает в долгосрочной перспективе сколько-нибудь существенного влияния на рынок нефти и нефтепродуктов. Процессы на этом рынке зависят от других, более значимых факторов, чем это событие».

Почему дизельное топливо дорожает быстрее бензина

Согласно данным Центрального статистического управления, за год дизельное топливо подорожало на 38,1%, тогда как цена бензина А-95 — на 28,1%. Более быстрый рост цен на дизельное топливо обусловлен несколькими причинами.

Во-первых, сферы применения дизельного топлива шире, чем бензина.

Во-вторых, дизельное топливо, особенно зимнее, конкурирует в производстве с авиационным топливом, цены на которое в этом году достигали рекордных значений.

Существенное значение имеют и сорта нефти. США сейчас являются крупнейшим производителем нефти в мире и одним из крупнейших её экспортёров. Однако из-за особенностей американской лёгкой нефти она не на всех нефтеперерабатывающих заводах подходит для производства дизельного топлива с экономической или технологической точки зрения. Особенно это касается заводов, оборудование которых было рассчитано на переработку сортов нефти с Ближнего Востока.

Поставки этих сортов были нарушены из-за войны с Ираном. Переход на переработку совершенно других сортов нефти требует времени не только на поиск свободных объёмов и продавцов, а также на организацию транспортировки. Кроме того, для этого может потребоваться остановить завод на несколько месяцев ради капитального ремонта, стоимость которого исчисляется сотнями миллионов долларов.

На цену дизельного топлива влияют и производственные затраты. Биокомпоненты, добавляемые в дизельное топливо (RME и HVO), в несколько раз дороже этанола, который добавляют в бензин. В свою очередь, производство зимнего дизельного топлива арктического класса, которое в Латвии обычно продаётся с ноября по март, обходится дороже, чем переход на производство бензина зимней спецификации.

Наконец, физические объёмы поставок дизельного топлива сократились. Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к существенному сокращению поставок именно дизельного топлива на мировой рынок. В то же время удары по инфраструктуре в сочетании с перебоями в судоходстве в регионе Ближнего Востока значительно сократили поставки как дизельного топлива, так и компонентов для его производства.