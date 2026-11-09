В Латвии продолжается сокращение производства АО «Amber Latvijas balzams», а масштабы деятельности предприятия стремительно уменьшаются. Об этом сообщили представители кредитора компании — ООО «MBO Beverages».

По данным «MBO Beverages», из полугодового отчёта «Amber Latvijas balzams» следует, что за первые шесть месяцев 2026 года объёмы продаж сократились на 38%, оборот — на 30%, а по состоянию на 30 июня на счетах предприятия находилось всего 1612 евро. Производство игристых напитков перенесено в Литву под предлогом оптимизации, а выпуск некоторых других продуктов прекращён.

В компании подчёркивают, что это вызывает опасения и за будущее «Рижского чёрного бальзама» — бренда, который за более чем 270 лет стал частью латвийской идентичности. «MBO Beverages» задаётся вопросом, не станет ли следующим шагом оптимизации перенос ещё большей части производства за пределы Латвии. В компании добавляют, что подобные решения угрожают не только рабочим местам, но и налоговым поступлениям государства, а также экономической стоимости, создаваемой в Латвии.

Налоговый долг достиг почти 32 миллионов евро

«MBO Beverages» сообщает, что ещё в 2024 году, до возникновения финансовых трудностей, «Amber Latvijas balzams» занимал 11-е место среди крупнейших налогоплательщиков Латвии, перечислив в государственный бюджет 72 миллиона евро.

Теперь предприятие стало одним из крупнейших налоговых должников страны.

Во время процесса правовой защиты рост задолженности удалось ограничить, однако после его прекращения ситуация вновь ухудшается. Согласно данным Службы государственных доходов (VID), по состоянию на 4 ноября 2026 года налоговый долг «Amber Latvijas balzams» составлял 31,77 миллиона евро.

«MBO Beverages» отмечает, что финансовое положение предприятия становится всё более тревожным, однако акционеры продолжают откладывать важнейшие решения относительно его будущего.

На собрании акционеров 3 ноября был утверждён годовой отчёт за 2025 год, несмотря на то что независимый аудитор ООО «BDO Assurance» отказался выразить по нему мнение, указав на серьёзные проблемы в финансовом учёте предприятия и с возможностью взыскания долгов связанных компаний.

При этом решение о дальнейшей деятельности предприятия после неудачного процесса правовой защиты было отложено.

Из баланса исчезли почти 100 миллионов евро

Как подчёркивает «MBO Beverages», отказ аудитора выразить мнение по финансовой отчётности — не простая формальность.

В заключении «BDO» говорится, что в результате исправления ошибки бухгалтерского учёта прошлых периодов нераспределённая прибыль предприятия была уменьшена на 91,61 миллиона евро. Эта сумма соответствует почти половине всего баланса компании.

Одновременно аудитор пришёл к выводу, что значительная часть задолженности связанных предприятий, валовая стоимость которой на конец 2025 года превышала 76 миллионов евро, не подлежит взысканию.

Кроме того, «Amber Latvijas balzams» выступил поручителем по обязательствам материнской компании на сумму до 79,7 миллиона евро.

Аудитор также не смог получить достаточных доказательств для оценки способности предприятия продолжать свою деятельность.

«MBO Beverages» считает, что такая «ошибка» не является простой бухгалтерской тонкостью.

В опубликованном на бирже в марте этого года неаудированном отчёте за 2025 год баланс «Amber Latvijas balzams» составлял около 187 миллионов евро. После исправления «ошибки» осталось лишь 92 миллиона евро — практически половина активов предприятия исчезла из баланса одним махом.

Кроме того, в опубликованных на бирже отчётах «Amber Latvijas balzams» за первый квартал и первое полугодие 2026 года видны существенные изменения.

Нераспределённая прибыль сократилась со 113 миллионов евро в отчёте за первый квартал примерно до 17 миллионов евро в полугодовом отчёте.

Аналогичные изменения наблюдаются и в собственном капитале, и в задолженности связанных компаний, отмечает «MBO Beverages».

Аудитор указывает, что руководство выявило ошибки ещё в 2025 году, однако в отчётах, опубликованных весной 2026 года, они по-прежнему не были отражены.

Финансовые проблемы затронули и другие компании группы

«MBO Beverages» подчёркивает, что ситуацию делает ещё более тревожной наличие финансовых проблем у других предприятий группы компаний, принадлежащей владельцу «Amber Beverage Group» Юрию Шефлеру.

В США предприятия «Stoli Group» оказались в процессе защиты от банкротства, а «Stoli Group (USA)» из-за финансовых трудностей пришлось пойти на уступки кредиторам и заключить утверждённое судом мировое соглашение.

В рамках этого соглашения связанная с группой Шефлера компания «Stoli Trading FZE» приняла на себя обязательства перед кредиторами на сумму более шести миллионов долларов США (около 5,36 миллиона евро), а «S.P.I. Spirits (Cyprus)» согласилась отказаться от требований к «Stoli Group (USA)».

В «MBO Beverages» поясняют, что от этого должника «Amber Latvijas balzams», вероятнее всего, ничего не получит.

Тем временем в Великобритании прекратила деятельность компания «Amber Beverage UK».

Мажоритарный акционер группы — «Amber Beverage Group Holding», который сам находится в процессе правовой реорганизации в Люксембурге, — вместо погашения облигаций на сумму 30 миллионов евро предложил их держателям передать доли капитала ООО «ABG Real Estate».

Этой компании принадлежит склад на улице Уриекстес. При этом как доли капитала, так и сам склад уже с 2023 года находятся в залоге у держателей облигаций.

Второй предложенный вариант — продать облигации Юрию Шефлеру за 35% их номинальной стоимости.

«MBO Beverages» отмечает, что кредиторам фактически предлагают либо то, на что они и так уже имеют право, либо списать две трети своих денег.

Публично также появлялись сообщения о требованиях банков вернуть кредиты, выданные предприятиям группы.

Кредитор призывает к сотрудничеству

«MBO Beverages», являясь кредитором «Amber Latvijas balzams», неоднократно призывал руководство предприятия и мажоритарного акционера к конструктивному сотрудничеству, однако содержательного ответа на свои предложения не получил.

Компания убеждена, что предприятие ещё можно сохранить, однако для этого необходимы прозрачное управление, активное взыскание долгов связанных компаний и реальный план реструктуризации обязательств.

По мнению «MBO Beverages», одного лишь откладывания решений и ссылок на внешние обстоятельства недостаточно.

Компания считает, что если Шефлер готов платить держателям облигаций за их выкуп, было бы добросовестно сначала направить эти средства на погашение налогового долга «Amber Latvijas balzams».

По оценке «MBO Beverages», истинная причина задолженности заключается в том, что предприятия группы Шефлера не возвращают «Amber Latvijas balzams» ни заёмные средства, ни деньги за поставленные товары.

VID уже предприняла меры для защиты государственных интересов, однако сейчас необходимо ещё более активное сотрудничество между государством, предприятием и кредиторами.

В противном случае государство рискует потерять не только уже неуплаченные налоги, но и значительные будущие поступления, отмечают в «MBO Beverages».

В компании считают, что «Amber Latvijas balzams» обладает сильными брендами, производственным опытом и потенциалом развития.

Однако с каждым отложенным решением растёт риск того, что Латвия потеряет не только одно из старейших производственных предприятий, но и рабочие места, налоговые поступления и часть своей промышленной истории.

Акционеры пока не решили вопрос о неплатёжеспособности

Как сообщалось ранее, акционеры «Amber Latvijas balzams» 3 ноября пока не приняли решение о начале процесса неплатёжеспособности. Об этом говорится в сообщении компании бирже.

Акционеры решили отложить рассмотрение вопроса о последствиях прекращения процесса правовой защиты и возможностях дальнейшей деятельности предприятия, в том числе о начале процесса неплатёжеспособности.

LETA ранее сообщало, что Рижский городской суд 5 февраля 2026 года возбудил дело о процессе правовой защиты «Amber Latvijas balzams».

Однако 9 октября дело было прекращено, поскольку план мероприятий процесса правовой защиты не получил поддержки необходимого большинства кредиторов, предусмотренного Законом о неплатёжеспособности.

Ранее предприятие поясняло, что план предусматривал полное погашение основного долга перед обеспеченными кредиторами, включая VID, а также полное погашение основной задолженности перед поставщиками и поставщиками услуг.

Требования держателей облигаций сохранялись в полном объёме.

План основывался на четырёхлетнем прогнозе денежных потоков «Amber Latvijas balzams» и предусматривал дополнительные механизмы контроля со стороны кредиторов.

Бывшие руководители стали кредиторами предприятия

Также сообщалось, что два кредитора «Amber Latvijas balzams» — «UBS» и «Luminor Bank» — передали свои права требования третьему лицу, недавно созданной компании «MBO Beverages».

«Amber Beverage Group» сообщила, что в результате сделки бывшие руководители компании оказались в положении кредиторов предприятия, которым ранее сами управляли и от имени которого организовывали привлечение кредитов от «UBS» и «Luminor Bank».

По мнению «Amber Beverage Group», «UBS», «Luminor Bank», «Rietumu banka» и «MBO Beverages» должны разъяснить структуру сделки, источники её финансирования и возможные последствия для «Amber Latvijas balzams».

Финансовые показатели предприятия

Оборот «Amber Latvijas balzams» в 2025 году составил 74,464 миллиона евро, что на 4,8% меньше, чем годом ранее.

Прибыль компании сократилась на 31,5% и составила 836 359 евро.

«Amber Latvijas balzams» входит в международный концерн по производству и распространению алкогольных напитков «Amber Beverage Group», который работает из головного офиса в Люксембурге, а также через производственные и дистрибьюторские предприятия в странах Балтии и других государствах мира.

Владельцем «Amber Beverage Group» является миллиардер Юрий Шефлер.

Компания «Amber Latvijas balzams» зарегистрирована в 1991 году. Её основной капитал составляет 10 495 660 евро.

Акции «Amber Latvijas balzams» котируются во втором списке биржи «Nasdaq Riga».