Европейская авиация столкнулась с серией сообщений о бомбах. По данным Eurocontrol, только за один четверг угрозы поступили в отношении 14 рейсов. Взрывных устройств нигде не обнаружили, однако пассажиры потеряли часы, авиакомпании понесли дополнительные расходы, а эксперты заговорили о возможной организованной кампании по дестабилизации воздушного сообщения.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, на прошлой неделе европейские авиаперевозчики неоднократно получали предупреждения о предполагаемых взрывных устройствах на борту самолётов.

По имеющейся информации, ни в одном из случаев взрывчатку не нашли. Пострадавших также нет.

При этом масштаб происшествий оказался относительно небольшим по сравнению с общим количеством авиарейсов. По данным европейской организации управления воздушным движением Eurocontrol, только в четверг сообщения о бомбах поступили в отношении 14 рейсов, тогда как за сутки в европейском воздушном пространстве выполняется более 26 тысяч полётов.

Кто стоит за угрозами?

Пока неизвестно, кто рассылает сообщения о предполагаемых взрывных устройствах.

Однако эксперты допускают, что речь может идти о скоординированной кампании, направленной на нарушение работы гражданской авиации.

Правительство Ирландии также заявило о признаках организованных действий после того, как аналогичные угрозы получили несколько ирландских СМИ.

Специалисты считают, что целью подобных сообщений может быть не столько причинение физического вреда, сколько создание паники, задержек и дополнительных расходов.

Пассажиры теряют часы, но компенсации им не положены

Для людей, оказавшихся на борту самолётов, сообщения о бомбах могут обернуться многочасовыми задержками.

Иногда экипаж вынужден изменить маршрут и совершить незапланированную посадку. В других случаях пассажирам приходится ждать, пока специалисты полностью проверят самолёт.

Однако получить денежную компенсацию за подобные задержки, как правило, невозможно.

Согласно европейским правилам защиты прав авиапассажиров, угрозы безопасности относятся к чрезвычайным обстоятельствам, которые находятся вне контроля авиакомпании.

Поэтому перевозчик обычно освобождается от обязанности выплачивать стандартную компенсацию за задержку или отмену рейса, если она непосредственно вызвана подобной угрозой.

Но существуют исключения.

Когда авиакомпания всё-таки обязана заплатить

Показательный случай произошёл с другим самолётом KLM, который в четверг направлялся в Тель-Авив с запланированной промежуточной посадкой в Бухаресте.

Незадолго до прибытия в румынскую столицу поступило сообщение о возможной бомбе.

Однако после посадки самолёт не смог продолжить полёт уже по другой причине — из-за технической неисправности.

В этом случае пассажиры могут претендовать на компенсацию, поскольку дальнейшая задержка была связана не с угрозой взрыва, а с технической проблемой.

Таким образом, решающее значение имеет причина, по которой рейс фактически задержали или отменили.

Еда, гостиница и новый билет: что обязаны предоставить пассажирам

Даже если денежная компенсация за задержку не положена, авиакомпания не освобождается от обязанности заботиться о пассажирах.

Европейские правила предусматривают предоставление питания и напитков с учётом продолжительности ожидания.

При необходимости перевозчик должен организовать размещение в гостинице и транспорт между аэропортом и местом ночёвки.

Если рейс отменён, пассажиру должны предложить альтернативный маршрут либо возврат стоимости билета в соответствии с установленными правилами.

Авиационный аналитик Пол Ванекер из организации Flightright отмечает, что расходы на обслуживание пассажиров могут оказаться весьма значительными.

Обычный Boeing 737 или Airbus A320 на европейских маршрутах способен перевозить около 180 человек.

Если всем им понадобятся питание, гостиница и альтернативный транспорт, а к этому добавятся расходы на незапланированную посадку, дополнительные топливо и аэропортовые сборы, общая сумма может достигнуть десятков тысяч евро.

Сколько теряют авиакомпании

Дополнительные расходы особенно неприятны для перевозчиков на фоне высоких цен на авиационное топливо и ограничений воздушного пространства, в том числе над Россией и Украиной.

Тем не менее авиационный эксперт Йорис Мелкерт считает, что пока финансовый ущерб остаётся относительно небольшим.

По его словам, для отдельных компаний такие происшествия создают проблемы, но на фоне общего оборота авиационной отрасли потери пока не выглядят критическими.

Для сравнения: только в амстердамском аэропорту Схипхол ежедневно происходит более тысячи взлётов и посадок.

Впрочем, если волна угроз продолжится, дополнительные расходы перевозчиков в конечном счёте могут отразиться и на стоимости авиабилетов.

Самое опасное последствие — страх пассажиров

Эксперт по безопасности и обороне Института Клингендал Барт ван ден Берг считает, что главная опасность подобных происшествий заключается в психологическом воздействии.

По его словам, сообщения о бомбах вызывают общественную тревогу, получают широкое освещение в СМИ и формируют у людей ощущение незащищённости.

Особенно сложная задача возникает перед авиакомпаниями и службами безопасности.

С одной стороны, все поступившие до сих пор сообщения оказались ложными. С другой — игнорировать следующую угрозу нельзя.

Эксперт приводит простой пример: если тридцать предупреждений подряд были ложными, это ещё не означает, что тридцать первое тоже окажется обманом.

Именно в этом заключается главная проблема нынешней волны угроз. Даже если за сообщениями не стоят реальные взрывные устройства, они заставляют авиационные службы тратить ресурсы, нарушают планы пассажиров и создают атмосферу неопределённости.

Пока европейское воздушное сообщение продолжает работать в обычном режиме, но каждое новое предупреждение требует полноценной проверки — независимо от того, насколько вероятной кажется угроза.