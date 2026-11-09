Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в конце октября остался на уровне 4,5%. Несмотря на стабильный общегосударственный показатель, ситуация в регионах существенно различается: в Рижском регионе безработица составляет 3,6%, а в Латгале — 9,2%, то есть более чем в два с половиной раза выше.

В конце октября 2026 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 4,5% экономически активного населения, не изменившись по сравнению с сентябрем. Об этом свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (ГАЗ), сообщает LETA.

При этом общее число зарегистрированных безработных немного увеличилось.

На конец октября в агентстве состояли на учете 40 143 человека — на 94 больше, чем месяцем ранее, когда было зарегистрировано 40 049 безработных.

В Латгале безработица более чем вдвое выше, чем в Рижском регионе

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы по-прежнему наблюдается в Рижском регионе — 3,6% экономически активного населения. На противоположном конце рейтинга находится Латгале, где показатель достигает 9,2%.

Таким образом, уровень безработицы в Латгале примерно в 2,6 раза выше, чем в Рижском регионе.

При этом за октябрь ситуация не изменилась ни в одном из регионов страны.

Уровень безработицы по регионам Латвии

Регион Безработица Латгале 9,2% Земгале 4,4% Курземе 4,3% Видземе 3,9% Рижский регион 3,6% Латвия в целом 4,5% Зарегистрированная безработица на конец октября 2026 года. Источник: Государственное агентство занятости (ГАЗ).

В Видземе зарегистрированная безработица составляет 3,9%, в Курземе — 4,3%, а в Земгале — 4,4%.

Таким образом, во всех регионах, кроме Латгале, показатель остается ниже общегосударственного уровня или близок к нему.

По сравнению с концом прошлого года ситуация улучшилась

Хотя за последний месяц уровень зарегистрированной безработицы практически не изменился, по сравнению с концом 2025 года он снизился.

В декабре прошлого года показатель составлял 5%, тогда как в октябре 2026 года — 4,5%.

Разница составляет 0,5 процентного пункта.

При этом октябрьские данные показывают, что региональные различия сохраняются: в Латгале зарегистрированная безработица остается значительно выше, чем в остальных частях страны.