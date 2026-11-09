Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латгале безработица в 2,6 раза выше, чем в Рижском регионе: опубликованы новые данные 0 92

Бизнес
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: рабочий в каске
ФОТО: Unsplash

Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в конце октября остался на уровне 4,5%. Несмотря на стабильный общегосударственный показатель, ситуация в регионах существенно различается: в Рижском регионе безработица составляет 3,6%, а в Латгале — 9,2%, то есть более чем в два с половиной раза выше.

В конце октября 2026 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 4,5% экономически активного населения, не изменившись по сравнению с сентябрем. Об этом свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (ГАЗ), сообщает LETA.

При этом общее число зарегистрированных безработных немного увеличилось.

На конец октября в агентстве состояли на учете 40 143 человека — на 94 больше, чем месяцем ранее, когда было зарегистрировано 40 049 безработных.

В Латгале безработица более чем вдвое выше, чем в Рижском регионе

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы по-прежнему наблюдается в Рижском регионе — 3,6% экономически активного населения. На противоположном конце рейтинга находится Латгале, где показатель достигает 9,2%.

Таким образом, уровень безработицы в Латгале примерно в 2,6 раза выше, чем в Рижском регионе.

При этом за октябрь ситуация не изменилась ни в одном из регионов страны.

Уровень безработицы по регионам Латвии

Регион Безработица
Латгале 9,2%
Земгале 4,4%
Курземе 4,3%
Видземе 3,9%
Рижский регион 3,6%
Латвия в целом 4,5%

Зарегистрированная безработица на конец октября 2026 года. Источник: Государственное агентство занятости (ГАЗ).

В Видземе зарегистрированная безработица составляет 3,9%, в Курземе — 4,3%, а в Земгале — 4,4%.

Таким образом, во всех регионах, кроме Латгале, показатель остается ниже общегосударственного уровня или близок к нему.

По сравнению с концом прошлого года ситуация улучшилась

Хотя за последний месяц уровень зарегистрированной безработицы практически не изменился, по сравнению с концом 2025 года он снизился.

В декабре прошлого года показатель составлял 5%, тогда как в октябре 2026 года — 4,5%.

Разница составляет 0,5 процентного пункта.

При этом октябрьские данные показывают, что региональные различия сохраняются: в Латгале зарегистрированная безработица остается значительно выше, чем в остальных частях страны.

×
#безработица #Латвия #регионы #трудоустройство #экономика #статистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Поезда Vivi производства Škoda Vagonka за пару лет получили неоднозначную репутацию. Эксклюзив!
Изображение к статье: Налог на недвижимость
Изображение к статье: В Испании ликвидирована крупная преступная сеть, участники которой зарабатывали миллионы евро на иностранцах
Изображение к статье: Бомбоубежище

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: афганские дети
Наша Латвия
Изображение к статье: Туризм
Бизнес
3
Изображение к статье: Андрис Кулбергс Иконка видео
Политика
13
Изображение к статье: Заседание правительства ЛР
Политика
2
Изображение к статье: Четыре банкноты по 10 евро на столе
Политика
2
Изображение к статье: чебловек за компьютером
Техно
Изображение к статье: афганские дети
Наша Латвия
Изображение к статье: Туризм
Бизнес
3
Изображение к статье: Андрис Кулбергс Иконка видео
Политика
13

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео