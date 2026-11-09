Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в конце октября остался на уровне 4,5%. Несмотря на стабильный общегосударственный показатель, ситуация в регионах существенно различается: в Рижском регионе безработица составляет 3,6%, а в Латгале — 9,2%, то есть более чем в два с половиной раза выше.
В конце октября 2026 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 4,5% экономически активного населения, не изменившись по сравнению с сентябрем. Об этом свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (ГАЗ), сообщает LETA.
При этом общее число зарегистрированных безработных немного увеличилось.
На конец октября в агентстве состояли на учете 40 143 человека — на 94 больше, чем месяцем ранее, когда было зарегистрировано 40 049 безработных.
В Латгале безработица более чем вдвое выше, чем в Рижском регионе
Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы по-прежнему наблюдается в Рижском регионе — 3,6% экономически активного населения. На противоположном конце рейтинга находится Латгале, где показатель достигает 9,2%.
Таким образом, уровень безработицы в Латгале примерно в 2,6 раза выше, чем в Рижском регионе.
При этом за октябрь ситуация не изменилась ни в одном из регионов страны.
Уровень безработицы по регионам Латвии
|Регион
|Безработица
|Латгале
|9,2%
|Земгале
|4,4%
|Курземе
|4,3%
|Видземе
|3,9%
|Рижский регион
|3,6%
|Латвия в целом
|4,5%
Зарегистрированная безработица на конец октября 2026 года. Источник: Государственное агентство занятости (ГАЗ).
В Видземе зарегистрированная безработица составляет 3,9%, в Курземе — 4,3%, а в Земгале — 4,4%.
Таким образом, во всех регионах, кроме Латгале, показатель остается ниже общегосударственного уровня или близок к нему.
По сравнению с концом прошлого года ситуация улучшилась
Хотя за последний месяц уровень зарегистрированной безработицы практически не изменился, по сравнению с концом 2025 года он снизился.
В декабре прошлого года показатель составлял 5%, тогда как в октябре 2026 года — 4,5%.
Разница составляет 0,5 процентного пункта.
При этом октябрьские данные показывают, что региональные различия сохраняются: в Латгале зарегистрированная безработица остается значительно выше, чем в остальных частях страны.
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