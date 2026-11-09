«Временный мост, которым могут соединить берега Даугавы, пока Вантовый мост будет на ремонте, планируется приобрести у австрийской компании Waagner-Biro Bridge Systems. А почему Рижская дума не обращается к латвийским производителям? Почему рижские власти готовы платить миллионы евро иностранцам, а не местным предпринимателям? Читатель bb.lv»

Отвечает координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления Иева Грисле:

— Самоуправление планирует осуществить строительство временного моста в сотрудничестве с государством (с использованием государственных материальных резервов), применяя временные мостовые конструкции. Для приобретения упомянутых конструкций ГАО «Latvijas Valsts ceļi» провело закупку в соответствии с требованиями Закона о публичных закупках и заключило соответствующий договор.

Согласно заключённому договору, поставка конструкций предусмотрена до 2029 года. В то же время, если Кабинет министров примет решение о выделении финансирования для реализации проекта в ускоренные сроки, а именно в 2027 году, поставщик подтвердил готовность поставить конструкции в течение шести-восьми месяцев. Это позволило бы использовать их для строительства временного моста через Даугаву.

Что касается возможности привлечения латвийских производителей, то в настоящее время в Латвии нет предприятий, специализирующихся на производстве конструкций для временных мостов такого типа и способных обеспечить техническое решение, необходимое для конкретного проекта. Австрийская компания Waagner-Biro Bridge Systems — производитель с международным опытом, специализирующийся на решениях в области временных и модульных мостов.

В инфраструктурных проектах такого масштаба и сложности решающее значение имеют соответствие техническим требованиям, безопасность, надёжность решения и возможность его реализации в необходимые сроки. Поэтому главная цель — обеспечить Ригу наиболее подходящим решением, отвечающим требованиям проекта и интересам общества.