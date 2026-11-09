На прошлой неделе в Рижской мэрии запахло осенней листвой и хвоей. Романтичное настроение создало Управление обществ капитала Центральной администрации самоуправления государственного города Риги (зацените название в несколько строк!), инициировавшее «процесс переоценки прямого участия самоуправления в ООО Rīgas meži» («Рижские леса», RM).

Нас выведут из леса

Рижанин, совершающий моцион в ближайшем зелёном массиве, выгуливающий собачку (кстати, по подготовленным муниципальным правилам это скоро можно будет делать сугубо в наморднике!), собирающий последние грибочки, — знает ли он, что является полноправным участником Среднесрочной стратегии RM до 2030 года?

Городские лесники поставили перед собой задачу: «Долгосрочно управлять и развивать… доверенный природный капитал, инфраструктуру зелёной городской среды и Рижский национальный зоологический сад, способствовать сохранению видов и укреплению биологического разнообразия, обеспечивать прирост экономических и социальных ценностей, поддерживающую и благоприятную для профессионального роста трудовую среду и высококачественный опыт посетителей, а также создавая ответственное и соучаствующее общество».

Всё было бы здорово, но вот Департамент жилища и среды, коему подотчётны, кроме прочего, и зелёные лёгкие столицы, в своём отзыве приказал практически половину повычёркивать: и про общество, и про посетителей, и про разнообразную там биологию.

Зато особое внимание уделили зверинцу: «Рижский национальный зоологический сад, основанный в 1912 году, — это общедоступный объект как городского, так и национального значения, служащий местом для отдыха, просвещения, популяризации здорового образа жизни и развития туризма. Его цель — предоставлять общественности достоверные профессиональные знания в области зоологии и экологии, одновременно знакомя посетителей с животными как из Латвии, так и из других уголков мира. Со временем сфера деятельности зоосада расширилась: теперь она также включает работу по охране природы, сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, организации досуга для посетителей и развитию туризма».

Rīgas meži переняла зоопарк 1 августа. Вашему автору не так давно довелось побывать там — печальное зрелище, доложу вам. Можно по-всякому относиться к политической деятельности Ингмарса Лидаки, но при нём в зоо был порядок. Удивительно, но, стартовав с этой знаковой для нашего закулисья площадки (напомним: там родилась идея избрания Валдиса Затлерса!), один из лидеров «Объединённого списка» как-то подзабыл про свою Alma Mater. Тогда уж надо убрать слово «национальный» — в смысле государственный.

Частника выпустят на травку

Но вернёмся к нашей рижской флоре. Кто ухаживает за столичными парками, садами и скверами? Конечно, Rīgas meži. Младший сын вашего автора два лета протрудился в амплуа начинающего садовника — позиция весьма непростая. В то же время RM обладает в этой сфере громадным опытом и ресурсами, в том числе материально-технической базой. Но не тут-то было!

В своём письме № 1.7-2/1664 от 22 декабря 2025 года, озаглавленном «Об административных задачах и их делегировании», Совет по конкуренции указал, что, хотя содержание и развитие парков и зелёных зон могут считаться стратегически важными задачами, это не препятствует выполнению таких работ субъектами частного сектора.

Более того, Совет по конкуренции настоятельно рекомендовал муниципалитету: «При закупке данных услуг в приоритетном порядке использовать процедуру открытого конкурса — в том числе путём разделения предмета закупки на отдельные лоты».

Вот оно как. То есть подстригание травы в столице нашей богоспасаемой ЛР является не задачей коммунальщиков, а предметом капиталистического соревнования. Эдакий конкурс хозяйствующих субъектов: например, на той части насаждений у Городского канала, что у трамвайных путей, будет хозяйствовать одна фирма, а вдоль бульвара Райниса — иная. Оплата же будет производиться из городского бюджета, естественно.

Всё вокруг колхозное, всё кругом моё

Стремление приватизировать всё и вся, попутно снося с дороги последние муниципальные предприятия, родилось не сегодня. У нынешнего руководителя Комитета по жилищу и среде Элины Трейи (Национальное объединение) на этом пути были знаковые предшественники. Мало кто сейчас вспомнит, что одним из первых дел нового состава Рижской думы, которую возглавил Нил Ушаков («Согласие»), была ликвидация Агентства самоуправления «Межапарк» (решение РД № 221 от 8 сентября 2009 г.).

Любимый рижанами лесопарк, который, кстати, на четверть крупнее Центрального парка в Нью-Йорке, аж восемь лет (!) оставался бесхозным — пока при всё том же «онхотьчтотоделает» мэре не был подписан договор между Рижской думой и её же лесной компанией от 29.12.2017, предусматривающий, среди прочего, «повышение эстетического, пейзажного и экологического качества».

Повышение получилось знатное. Как потом станет известно, одна из ударных строек в Межапарке, т. е. Большая эстрада, обошлась примерно в 100 миллионов евро. В качестве бонуса от застройщика пошёл ремонт квартиры дочери одного выдающегося городского администратора…

Щепки летят

Rīgas meži владеет лесами общей площадью 60 877,69 га. Это более чем в четыре раза превышает площадь Княжества Лихтенштейн. Но, как гласят установочные документы городского предприятия, «в процессе лесоразработки появляются различные продукты древесины, которые возможно реализовать…».

В 2021 году — у власти уже «коалиция перемен» — вырублено на 27,6% меньше, чем годом ранее, а вот денюжек получено на 36% больше. Поскольку цена кубометра кругляка повысилась, соответственно, с 47,83 до 65 евро. Ковидные «вертолётные» деньги хлынули в недвижку — а там и двери, и рамы, и сборные конструкции. Всё в копилку лесопильного заводика Norupe, принадлежащего RM.

Риски в лесной чаще

Кроме собственных лесов Шмерли, Бикерниеки, Клейсти, Межапарка, Рига владеет существенными массивами в Адажском, Кекавском, Ропажском, Марупском и Саласпилсском краях.

Всего у Риги есть четыре крупных лесничества (Юглское, Катринское, Рижское и Тирельское), чьи земли распределены по всей центральной части страны (регион Пиерига и Видземе). Это делает столицу одним из крупнейших лесовладельцев в стране.

Но одновременно создаёт масштабные коррупционные риски, которые, как мы видим, не меняются в зависимости от того, какую вывеску носит правящая коалиция.