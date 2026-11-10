Несмотря на небольшое замедление инфляции в октябре, жителям Латвии стоит готовиться к дальнейшему подорожанию жизни. Высокие цены на газ, электричество и топливо, а также начало отопительного сезона могут ускорить инфляцию уже в ближайшие месяцы. Экономисты трёх крупнейших банков предупреждают: предстоящая зима окажется непростой для семейных бюджетов.

По данным Центрального статистического управления Латвии, в октябре потребительские цены выросли на 0,4% по сравнению с сентябрём. Годовая инфляция немного снизилась — с 3,2% до 3,1%. Однако, по мнению банковских аналитиков, это затишье может оказаться временным.

Отопление и электричество уже дорожают

Экономист Карлис Пургайлис отмечает, что в октябре цены выросли в десяти из 13 основных групп товаров и услуг.

Особенно заметно подорожало содержание жилья. За месяц расходы в этой категории увеличились на 1,1%. Теплоэнергия стала дороже на 2,2%, электричество — на 1,7%.

С началом отопительного сезона ситуация может ухудшиться. Тарифы на отопление во многих самоуправлениях уже повысились, а дорогой природный газ создаёт предпосылки для дальнейшего роста расходов.

В Европе газ сейчас стоит около 80 евро за мегаватт-час, хотя в начале года его цена не достигала и 30 евро. В конце октября котировки на короткое время превышали 100 евро.

Продукты пока спасают от более высокой инфляции

На фоне подорожания энергоносителей относительно благоприятная ситуация сохраняется с продовольствием.

За год продукты питания в Латвии подешевели на 5,3%. По словам главного экономиста Luminor Петериса Страутиньша, именно это удерживает общий показатель инфляции от более существенного роста.

Без снижения цен на продукты годовая инфляция в октябре составляла бы не 3,1%, а 4,3%.

Впрочем, положительная тенденция может постепенно сойти на нет. В октябре продукты уже немного подорожали — на 0,1%. Особенно заметно выросли цены на свежие овощи и фрукты, включая помидоры и огурцы.

Экономисты допускают, что в следующем году продовольствие вновь начнёт дорожать из-за роста производственных и транспортных расходов.

Бензин и дизель: дешёвого топлива пока не предвидится

Экономист Дайнис Гашпуйтис обращает внимание на сохраняющиеся высокие цены на мировых энергетических рынках.

По сравнению с периодом до американского удара по Ирану нефть марки Brent подорожала примерно на 40%, а европейский природный газ — почти втрое.

Хотя нефть сейчас стоит менее 90 долларов за баррель, в начале года её цена составляла около 60 долларов.

Особенно сложной остаётся ситуация с дизельным топливом. По оценке Страутиньша, возвращение мировых цен на дизель к уровню 2025 года может занять около двух лет, если ориентироваться на нынешние котировки фьючерсных контрактов.

При этом даже возможное снижение цен на заправках не сразу отразится на стоимости других товаров. Подорожавшие перевозки и производство продолжают постепенно увеличивать расходы предприятий.

Что будет с инфляцией в 2027 году?

Средняя инфляция в Латвии по итогам 2026 года составит 3,3%, а в 2027 году ускорится до 3,8%.

По мнению Дайниса Гашпуйтиса, пик инфляции может прийтись на начало следующего года.

Экономист также ожидает повышения процентных ставок Европейским центральным банком в декабре и, возможно, в марте. Однако мартовское решение будет зависеть от ситуации на энергетических рынках.

Петерис Страутиньш считает, что нынешняя динамика цен пока выглядит лучше, чем можно было ожидать на фоне геополитической напряжённости. Тем не менее перспективы покупательной способности жителей на ближайшие месяцы он оценивает без особого оптимизма.

По его словам, предстоящая зима не будет благоприятной для потребителей. Особенно сильно это почувствуют домохозяйства, у которых значительная часть доходов уходит на отопление, электричество и транспорт.

Таким образом, даже если общая инфляция пока остаётся сравнительно умеренной, реальные расходы жителей Латвии в зимние месяцы могут заметно увеличиться.