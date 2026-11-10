В четвертом квартале этого года балтийские производители тепловой энергии заключили на бирже "Baltpool" долгосрочные договоры на поставку примерно 1,9 ТВт/ч древесной щепы - столько же, сколько год назад. Однако средняя цена контрактов в сентябре достигла 32,2 евро/МВт/ч по сравнению с 20 евро/МВт/ч в прошлом году. Это означает, что за год цена выросла примерно на 60%.

Среди стран Балтии быстрее всего закупки биомассы на бирже увеличили латвийские покупатели: объем, обеспеченный контрактами на четвертый квартал, на 15% превышает прошлогодний показатель. Например, средняя цена контрактов, заключенных в сентябре в Латвии, составляла 28,9 евро/МВт/ч, что ниже среднего показателя по Балтии. Кроме того, с конца сентября краткосрочная цена щепы на бирже в Латвии снизилась, тогда как в Литве выросла.

"Хотя биомасса добывается и перерабатывается на местном уровне, ее цена определяется соотношением спроса и предложения во всем регионе. В этом году предложение ограничило дождливое лето, затруднившее подготовку сырья, а низкие цены предыдущих лет снизили активность поставщиков. Кроме того, конкуренцию за древесные ресурсы усиливают производители мебели, древесных плит и гранул, а дополнительное давление оказывает рост цен на топливо и газ", - объясняет руководитель торгового направления "Baltpool" Вайдотас Йонутис.

С сентября объем заявок покупателей на балтийском рынке в 1,6 раза превышал объем предложений продавцов. Год назад ситуация была противоположной: предложение продавцов почти вдвое превышало спрос. Рост цен на щепу усиливают также события на мировых энергетических рынках. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и перебои в судоходстве в Ормузском проливе, который является одним из важнейших мировых маршрутов транспортировки энергоресурсов, способствовали повышению цен на газ и нефтепродукты. Удорожание топлива увеличивает расходы на заготовку и транспортировку древесины. Например, за год цена дизельного топлива для грузового транспорта в Литве и Латвии выросла примерно на 40-45%.

"Стоимость биомассы определяется не только ценностью самой древесины. Значительную часть конечной цены составляют подготовка сырья, измельчение в щепу, хранение и доставка. По мере удорожания топлива рост расходов отражается на всей цепочке поставок. Поэтому щепа подорожала во всех трех странах Балтии. В сентябре, в зависимости от рынка, ее цена была на 15-65% выше, чем год назад", - отмечает В. Йонутис.