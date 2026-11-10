Дочернее предприятие Latvijas dzelzceļš — LDz Cargo — 10 ноября выставляет на электронный аукцион 294 подержанных грузовых вагона. Об этом говорится в объявлении официального издания Latvijas Vēstnesis.

Вагоны распределены по 15 лотам. Самая высокая начальная цена — 2,36 млн евро — установлена за лот из 118 фитинговых платформ различных моделей. Самая низкая стартовая цена — 20 тысяч евро — предусмотрена для трёх лотов, в каждом из которых предлагается один вагон-транспортёр. Шаг торгов для всех лотов составляет 100 евро.

Аукцион с повышением цены начался в 10:00 на сайте auctioncargo.ldz.lv.

В 2025 году оборот LDz Cargo составил 77,111 млн евро — на 23,2% меньше, чем годом ранее. Компания завершила год с убытками в размере 5,348 млн евро.

В октябре прошлого года в ходе реорганизации к LDz Cargo присоединили предприятия LDz ritošā sastāva serviss и LDz loģistika. В концерн Latvijas dzelzceļš также входят LatRailNet, отвечающее за установление платы за инфраструктуру и распределение её пропускной способности, и охранное предприятие LDz apsardze.