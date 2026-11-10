Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

LDz Cargo выставляет на электронный аукцион почти 300 грузовых вагона 0 102

Бизнес
Дата публикации: 10.11.2026
LETA
Изображение к статье: работник железной дороги

Дочернее предприятие Latvijas dzelzceļš — LDz Cargo — 10 ноября выставляет на электронный аукцион 294 подержанных грузовых вагона. Об этом говорится в объявлении официального издания Latvijas Vēstnesis.

Вагоны распределены по 15 лотам. Самая высокая начальная цена — 2,36 млн евро — установлена за лот из 118 фитинговых платформ различных моделей. Самая низкая стартовая цена — 20 тысяч евро — предусмотрена для трёх лотов, в каждом из которых предлагается один вагон-транспортёр. Шаг торгов для всех лотов составляет 100 евро.

Аукцион с повышением цены начался в 10:00 на сайте auctioncargo.ldz.lv.

В 2025 году оборот LDz Cargo составил 77,111 млн евро — на 23,2% меньше, чем годом ранее. Компания завершила год с убытками в размере 5,348 млн евро.

В октябре прошлого года в ходе реорганизации к LDz Cargo присоединили предприятия LDz ritošā sastāva serviss и LDz loģistika. В концерн Latvijas dzelzceļš также входят LatRailNet, отвечающее за установление платы за инфраструктуру и распределение её пропускной способности, и охранное предприятие LDz apsardze.

×
#финансы #транспорт #логистика #убытки
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: опоры под жд полотно
Политика
13
Изображение к статье: вагоны на железной дороге
Бизнес
11
Изображение к статье: Ограничения скорости
ЧП и криминал
Изображение к статье: ДТП
ЧП и криминал
Изображение к статье: Люди на улицах Риги
Наша Латвия
1
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
Изображение к статье: опоры под жд полотно
Политика
13
Изображение к статье: вагоны на железной дороге
Бизнес
11
Изображение к статье: Ограничения скорости
ЧП и криминал

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сахара к обеду в меру бери. Сахар – драгоценность, им не сори!
Изображение к статье: Розетка
Изображение к статье: Amber Latvijas balzams
Изображение к статье: Женщина в аэропорту

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео