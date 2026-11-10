Латвия обладает научной компетенцией и производственными возможностями, чтобы стать важным поставщиком критически важных лекарственных препаратов не только в странах Балтии, но и во всей Северной Европе.

Однако для реализации этого потенциала необходимы целенаправленная государственная политика, более тесное сотрудничество науки и промышленности, а также долгосрочные инвестиции в производственные мощности.

Пандемия и геополитическая нестабильность в мире заставили Европу осознать, насколько уязвимыми могут быть поставки медикаментов, если значительная часть активных фармацевтических субстанций и готовых лекарств производится за пределами Европейского союза (ЕС). Сегодня доступность лекарств - это уже не только вопрос здравоохранения или рынка, но и составляющая государственной безопасности и экономической устойчивости.

В Латвии есть сильные традиции фармацевтических исследований, опытные производители и компетенции в разработке технологий производства патентованных аналогов лекарств. Однако для превращения этого потенциала в конкурентоспособную отрасль недостаточно инициатив отдельных предприятий - необходим единый государственный план. В Латвии можно эффективно разрабатывать технологии производства патентованных аналогов, или генерических препаратов.

Директор Национального института исследований и инноваций Даце Каркле подчеркивает, что эта компетенция особенно важна сейчас, когда Европа ищет возможности снизить зависимость от поставок активных фармацевтических субстанций из Азии. Европейское агентство лекарственных средств совместно с Европейской комиссией и лекарственными агентствами государств-членов ЕС разработало перечень критически важных медикаментов. Большинство этих препаратов являются генерическими, поэтому Латвия может использовать уже накопленный научный опыт для создания новых производственных решений. Однако научная разработка - это только первый этап: необходимы также промышленные мощности и экономически обоснованные условия для начала производства.

Член правления ООО "PharmIdea" Виталий Скривелис подчеркивает, что особое внимание следует уделить производству активных фармацевтических субстанций: "Действие каждого медикамента обеспечивается содержащейся в нем активной фармацевтической субстанцией. Поэтому в Латвии следует развивать мощности не только по производству готовых лекарств, но и по выпуску активных веществ. Если мы зависим от поставок сырья из-за рубежа, наша производственная независимость по-прежнему остается ограниченной".