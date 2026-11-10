Литва с 16 ноября начнет задерживать партии зерна из России и Белоруссии, проходящие через порт Клайпеды, до получения результатов проверки их происхождения. Процедура может занять два месяца и более, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Министерства сельского хозяйства Литвы.

Новые требования распространятся на пшеницу, ячмень, кукурузу и семена подсолнечника. До завершения лабораторных исследований такие грузы не будут проходить таможенное оформление.

Литва начала проверять происхождение зерновых поставок из России и Белоруссии еще в сентябре. Представитель литовского Минсельхоза предупредил, что проверки могут продолжаться два месяца и дольше. Если выяснится, что сведения о происхождении зерна были сфальсифицированы, груз отправят обратно или уничтожат.

Длительность процедуры связана с отсутствием в Литве лабораторий, способных провести необходимые исследования. Поэтому образцы продукции придется отправлять на экспертизу за границу. Все расходы на хранение задержанных партий, лабораторные исследования, а также возможный возврат или уничтожение зерна возложат на экспортеров. При этом санкции Евросоюза запрещают импорт российского зерна, однако его транзит через территорию объединения разрешен.

А что в Латвии и Эстонии

1 октября Эстония официально запретила транзит российского и белорусского зерна через свою территорию, став первой страной Балтии, введшей такие ограничения.

Что касается Латвии, то, как сообщал bb.lv, здесь до сих пор спорят запрещать транзит или нет. В защиту российского зерна выступил премьер Андрис Кулбергс, против – местные националисты, которые на выходных собрали митинг протеста с участием сотни своих сторонников и просто любопытных.