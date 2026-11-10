Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Литва с понедельника начнет задерживать зерно из России и Беларуси 3 1048

Бизнес
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: зерно

Литва с 16 ноября начнет задерживать партии зерна из России и Белоруссии, проходящие через порт Клайпеды, до получения результатов проверки их происхождения. Процедура может занять два месяца и более, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Министерства сельского хозяйства Литвы.

Новые требования распространятся на пшеницу, ячмень, кукурузу и семена подсолнечника. До завершения лабораторных исследований такие грузы не будут проходить таможенное оформление.

Литва начала проверять происхождение зерновых поставок из России и Белоруссии еще в сентябре. Представитель литовского Минсельхоза предупредил, что проверки могут продолжаться два месяца и дольше. Если выяснится, что сведения о происхождении зерна были сфальсифицированы, груз отправят обратно или уничтожат.

Длительность процедуры связана с отсутствием в Литве лабораторий, способных провести необходимые исследования. Поэтому образцы продукции придется отправлять на экспертизу за границу. Все расходы на хранение задержанных партий, лабораторные исследования, а также возможный возврат или уничтожение зерна возложат на экспортеров. При этом санкции Евросоюза запрещают импорт российского зерна, однако его транзит через территорию объединения разрешен.

А что в Латвии и Эстонии

1 октября Эстония официально запретила транзит российского и белорусского зерна через свою территорию, став первой страной Балтии, введшей такие ограничения.

Что касается Латвии, то, как сообщал bb.lv, здесь до сих пор спорят запрещать транзит или нет. В защиту российского зерна выступил премьер Андрис Кулбергс, против – местные националисты, которые на выходных собрали митинг протеста с участием сотни своих сторонников и просто любопытных.

×
#Эстония #Литва #сельское хозяйство #санкции #Латвия #Клайпеда #Россия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
1
0
0
1
0
1

Оставить комментарий

(3)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: зерно
Бизнес
3
Изображение к статье: Зерно
Наша Латвия
Изображение к статье: Экспорт алкоголя в Россию
Бизнес
1
Изображение к статье: пересыпка зерна
В мире
Изображение к статье: Подземные ходы
В мире
1
Изображение к статье: Подарки на Рождество
Наша Латвия
1
Изображение к статье: зерно
Бизнес
3
Изображение к статье: Зерно
Наша Латвия
Изображение к статье: Экспорт алкоголя в Россию
Бизнес
1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: лаборатория
Изображение к статье: лайнер в цветах латвийского флага
Изображение к статье: вагоны на железной дороге
Изображение к статье: Сахара к обеду в меру бери. Сахар – драгоценность, им не сори!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео