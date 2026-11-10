Латвийская национальная авиакомпания airBaltic намерена отказаться от договоров аренды ещё трёх самолётов Airbus A220-300, в том числе лайнера, окрашенного в цвета латвийского флага. Причина — эти самолёты больше не нужны компании, а стоимость их аренды превышает нынешние рыночные ставки.

Об этом свидетельствует заявление, поданное авиакомпанией в Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка, сообщает LETA.

В заявлении от 6 ноября airBaltic просит суд разрешить расторгнуть договоры аренды трёх самолётов с 25 ноября.

Речь идёт о лайнерах с регистрационными номерами YL-CSN, YL-CSL и YL-CSM.

Согласно архиву LETA, самолёт YL-CSN авиакомпания получила в конце сентября 2018 года. Он стал 12-м Airbus A220-300 во флоте airBaltic.

Самолёт YL-CSL поступил в распоряжение компании в ноябре 2018 года. В честь столетия Латвии его окрасили в цвета государственного флага.

Третий лайнер, YL-CSM, был получен в начале декабря 2018 года и стал 14-м самолётом этого типа во флоте авиакомпании.

Рассмотрение заявления назначено на 9 декабря, на 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 по латвийскому). Поэтому airBaltic просит разрешить расторжение договоров с более ранней даты. Возражения можно подать до 2 декабря, 16:00 по времени Нью-Йорка (23:00 по латвийскому).

Арендодателем самолёта YL-CSN является зарегистрированная в Ирландии компания MACH AOE 2 Designated Activity Company, а двух других лайнеров — EOS Aviation 18 (Ireland) Limited.

Согласно приложению к заявлению, корпуса всех трёх самолётов находятся в Рижском аэропорту. По одному двигателю от самолётов YL-CSN и YL-CSM находятся на предприятии Collins Aerospace в Тулузе, Франция.

Самолёты больше не нужны, а аренда слишком дорогая

В airBaltic поясняют, что после оценки долгосрочных потребностей флота компания пришла к выводу: эти самолёты больше не входят в её будущие планы развития и ведения бизнеса.

Кроме того, расходы по соответствующим договорам аренды превышают нынешние рыночные ставки для сопоставимых воздушных судов.

Председатель правления и исполнительный директор консультанта по реструктуризации Seabury Global Advisors Майкл Кокс в представленной суду декларации указал, что сохранение лишних самолётов повлечёт ненужные расходы, не принося компании соответствующей экономической выгоды.

При этом airBaltic намерена продолжить сокращение флота, в том числе возвращая арендодателям дополнительные самолёты и избыточные запасные двигатели.

Оценка долгосрочных потребностей авиакомпании в воздушных судах продолжается.

Согласно представленным суду сведениям, во флоте airBaltic насчитываются 54 самолёта Airbus A220-300. Из них 46 находятся в аренде, а восемь принадлежат самой компании.

Кроме того, авиакомпании принадлежат семь запасных двигателей, ещё четыре арендуются по договорам операционного лизинга и три — по договорам финансового лизинга.

Девять самолётов — под сокращение

Ранее сообщалось, что 30 октября airBaltic подала в американский суд заявление об отказе от аренды шести самолётов Airbus A220-300, попросив установить датой прекращения договоров 17 ноября.

Таким образом, в ходе реструктуризации авиакомпания уже запросила разрешение отказаться от аренды в общей сложности девяти самолётов.

19 октября Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка утвердил структуру финансирования airBaltic в рамках процедуры DIP на сумму до 350 миллионов евро, подтвердив прозрачность процесса привлечения средств.

Утверждённый механизм предусматривает три этапа финансирования: первый — 175 миллионов евро, второй — до 125 миллионов и третий — до 50 миллионов евро.

Из первого транша airBaltic использовала 78,925 миллиона евро для выкупа восьми самолётов Airbus A220 и семи двигателей.

Всего авиакомпания получила обязательства кредиторов предоставить до 350 миллионов евро нового DIP-финансирования для поддержания ликвидности и операционной деятельности в период процедуры банкротной защиты по американскому законодательству — Chapter 11.

Привлечение финансирования организовала компания SVP. Предоставить средства обязались Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners.

Процентная ставка составляет SOFR + 8%, то есть в настоящее время около 12% годовых. При этом предусмотрены дополнительные комиссионные платежи на сумму до 52,5 миллиона евро.

Ранее airBaltic планировала привлечь до 257 миллионов евро от держателей облигаций под 25% годовых, однако от этого варианта финансирования отказались.

Что будет с рейсами и билетами?

Процедура Chapter 11 защищает airBaltic от требований кредиторов до завершения реструктуризации обязательств.

В авиакомпании подчёркивают, что полёты и обслуживание пассажиров продолжатся в обычном режиме.

Все рейсы должны выполняться в соответствии с запланированным расписанием. Ранее приобретённые билеты и бронирования остаются действительными, а пассажиры могут и дальше покупать билеты и путешествовать рейсами airBaltic.

По завершении процедуры Chapter 11 компания должна представить план реорганизации, который потребуется утвердить в суде.

Предполагается, что процесс завершится к середине 2027 года.

Убытки, пассажиры и акционеры

Оборот концерна airBaltic в 2025 году вырос на 4,2% по сравнению с 2024 годом и достиг 779,344 миллиона евро.

Убытки концерна составили 44,337 миллиона евро — в 2,7 раза меньше, чем годом ранее.

За 2025 год авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 миллиона пассажиров, что на 1% больше показателя 2024 года.

Летом 2025 года акционером airBaltic стала немецкая авиакомпания Lufthansa.

В настоящее время структура акционеров выглядит следующим образом:

Латвийскому государству принадлежат 88,37% акций;

Lufthansa — 10%;

компании Aircraft Leasing 1 датского предпринимателя Ларса Тюсена — 1,62%;

другим акционерам — 0,01%.

Уставный капитал airBaltic составляет 41,819 миллиона евро.