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Стабильности в мире нет: сыр и хлеб дешевеют, сахар и рис растут в цене 0 5

Бизнес
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сахара к обеду в меру бери. Сахар – драгоценность, им не сори!

Сахара к обеду в меру бери. Сахар – драгоценность, им не сори!

Индекс продовольственных цен, который рассчитывает ООН, в октябре 2026 года составил в среднем 133,9 пункта, снизившись на 1,6 пункта по сравнению с сентябрьским показателем. Однако кое-что сильно подорожало.

Зерновые культуры: цены уменьшились на 4,5%. Мировые котировки пшеницы снизились после четырех месяцев роста на фоне сдержанного спроса и улучшения прогнозов урожая в Аргентине, хотя проблемы с логистикой в Черноморском регионе сдерживали падение.

Кукуруза: цены опустились с трехлетнего максимума благодаря поступлению нового урожая из США и ожиданию поставок из Южной Америки.

Рис: подорожал на 1,6% из-за задержек с уборкой урожая и неблагоприятных погодных условий.

Растительные масла: цены за месяц немного выросли (на 0,3%) из-за подорожания соевого и подсолнечного масел.

Мясо: индекс цен снизился на 1,2% из-за удешевления свинины, баранины и говядины, при этом стоимость мяса птицы осталась стабильной.

Молочная продукция: отмечено снижение цен на 1,1% на фоне падения котировок сливочного масла и сыра.

Сахар: цена растет четвертый месяц подряд, увеличившись за месяц еще на 6,6%, а по сравнению с октябрем 2025 года — на 28,8%. Причина — дожди в Бразилии и опасения за урожай в Индии, Таиланде и ЕС.

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#ООН #сахар #урожай #мясо #рис
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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