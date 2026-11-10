Индекс продовольственных цен, который рассчитывает ООН, в октябре 2026 года составил в среднем 133,9 пункта, снизившись на 1,6 пункта по сравнению с сентябрьским показателем. Однако кое-что сильно подорожало.

Зерновые культуры: цены уменьшились на 4,5%. Мировые котировки пшеницы снизились после четырех месяцев роста на фоне сдержанного спроса и улучшения прогнозов урожая в Аргентине, хотя проблемы с логистикой в Черноморском регионе сдерживали падение.

Кукуруза: цены опустились с трехлетнего максимума благодаря поступлению нового урожая из США и ожиданию поставок из Южной Америки.

Рис: подорожал на 1,6% из-за задержек с уборкой урожая и неблагоприятных погодных условий.

Растительные масла: цены за месяц немного выросли (на 0,3%) из-за подорожания соевого и подсолнечного масел.

Мясо: индекс цен снизился на 1,2% из-за удешевления свинины, баранины и говядины, при этом стоимость мяса птицы осталась стабильной.

Молочная продукция: отмечено снижение цен на 1,1% на фоне падения котировок сливочного масла и сыра.

Сахар: цена растет четвертый месяц подряд, увеличившись за месяц еще на 6,6%, а по сравнению с октябрем 2025 года — на 28,8%. Причина — дожди в Бразилии и опасения за урожай в Индии, Таиланде и ЕС.