В нашей республике продолжается оживлённая дискуссия по поводу вероятной ликвидации железных дорог, соединяющих Латвию и Россию. Latvijas Avīze в этой связи обратилась к эксперту, бывшему члену правления Latvijas dzelzceļš (2005–2019) Айварсу Стракшасу, с вопросом: можно ли перевести всю железнодорожную сеть на европейский стандарт колеи?

«Физически — да, это реально, бери и перестраивай. Но практически это требует огромных денег! Мне даже страшно задуматься, сколько десятков миллиардов это потребует. И следующий вопрос: зачем Латвии железные дороги, ведущие в порты? Порты работают только в грузовом направлении восток — запад, других грузов здесь нет. Зачем тогда строить рельсы, если по ним никто не поедет? Пассажирам же не имеет значения, по каким рельсам ехать».

«Это был бы полный отказ от транзита, — предсказывает А. Стракшас. — Кто будет заниматься перегрузкой на границе Латвии? Зачем перегружать грузы с одной колеи на другую в Латвии, если можно везти их в Таллин или Клайпеду? Это дополнительные затраты. Переход на колею шириной 1435 мм — это утопия. У нас нет миллиардов, чтобы построить хотя бы ту же Rail Baltica. Если мы хотим принадлежать к европейскому пространству, нам в первую очередь нужно научиться самим себя кормить и жить на свои, а не на европейские деньги. Пока мы этому не научимся, мы в Европе будем такими, кого можно сторговать, ибо являемся только статьёй расходов».

«Сценариев может быть очень много, — рассуждает также эксперт. — Первый фактор: каким будет исход украинской войны — от него зависят новые сценарии. С другой стороны, если Россия с США о чём-то договорятся и американский бизнес купит мощности в латвийской логистике, у наших политиков даже не спросят, нужно ли сотрудничать. Большой бизнес всё время сотрудничает».