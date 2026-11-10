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Виски рекой: Латвия увеличила экспорт в Россию, несмотря на санкции 0 92

Бизнес
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Экспорт алкоголя в Россию
ФОТО: BB.LV/AI

Несмотря на санкции и продолжающуюся войну в Украине, стоимость латвийского экспорта в Россию и Беларусь продолжает расти. За первые девять месяцев 2026 года она достигла почти 903 миллионов евро, увеличившись на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причём значительную часть поставок в Россию составляют алкогольные напитки.

Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления Латвии, опубликованные агентством LETA 10 ноября.

За январь–сентябрь Латвия экспортировала в Россию товаров на 796 миллионов евро — на 8,5% больше, чем годом ранее. Экспорт в Беларусь вырос ещё заметнее — на 12,1%, достигнув 106,8 миллиона евро.

Россия при этом заняла пятое место среди крупнейших экспортных партнёров Латвии.

Виски, ликёры и шампанское — на сотни миллионов

Особенно примечательна структура экспорта в Россию. Крупнейшую товарную группу составляют продукты пищевой промышленности, напитки, алкоголь и табачные изделия — на 391,9 миллиона евро.

Из этой суммы 355,8 миллиона евро приходится непосредственно на напитки и алкоголь.

В частности, за девять месяцев из Латвии в Россию были экспортированы:

  • Виски — на 141,4 миллиона евро.

  • Ликёры — на 52,9 миллиона евро.

  • Игристые вина — на 43,4 миллиона евро, в том числе шампанское — на 10,4 миллиона.

  • Виноградные вина, включая креплёные, — на 31,9 миллиона евро.

  • Вермуты и другие ароматизированные вина — на 24,8 миллиона евро.

При этом экспортная статистика учитывает товары, вывозимые из Латвии, в том числе произведённые за рубежом и реэкспортируемые. Поэтому приведённые суммы не означают, что весь алкоголь был произведён латвийскими предприятиями.

Что ещё Латвия продаёт России?

Помимо алкоголя и продовольствия, значительную долю экспорта составляют другие товарные группы.

За девять месяцев в Россию поставлено текстиля и текстильных изделий на 140 миллионов евро, продукции химической промышленности — на 94,7 миллиона, а обуви, головных уборов, зонтов и других подобных товаров — на 72 миллиона евро.

В сентябре экспорт в Россию составил 89,1 миллиона евро, что на 2,5% больше, чем годом ранее. Главным фактором роста стали поставки продукции пищевой промышленности, увеличившиеся на 23%, или на 9,1 миллиона евро.

А вот импорт из России резко сократился

На фоне роста экспорта наблюдается противоположная тенденция в импорте.

За девять месяцев Латвия ввезла из России и Беларуси товаров всего на 49,96 миллиона евро — почти втрое меньше, чем годом ранее.

Импорт из России сократился до 31 миллиона евро, а из Беларуси — до 18,9 миллиона евро.

Особенно заметным оказалось снижение в сентябре: импорт из России уменьшился в 4,1 раза, до 983 тысяч евро.

Если сравнивать с довоенным 2021 годом, совокупный импорт из России и Беларуси сократился в 32,6 раза — примерно на 1,58 миллиарда евро.

Торговля изменилась, но не прекратилась

Экспорт в Россию и Беларусь также остаётся ниже довоенного уровня: по сравнению с январём–сентябрём 2021 года его стоимость сократилась на 8,4%.

Тем не менее данные показывают, что торговые потоки между Латвией и двумя соседними государствами сохраняются, причём стоимость экспорта вновь растёт.

Всего за первые девять месяцев 2026 года Латвия экспортировала товаров на 16,04 миллиарда евро, что на 8,8% больше, чем годом ранее. Импорт достиг 19,14 миллиарда евро, увеличившись на 9,5%.

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#алкоголь #санкции #торговля #Латвия #экспорт #экономика #Беларусь #Россия #статистика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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