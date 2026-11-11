Латвийская авиакомпания airBaltic просит американский суд разрешить предоставить кредиторам, финансирующим ее реструктуризацию, преимущественные права на заложенные активы. Держателям ранее выпущенных облигаций с непогашенным долгом около 393,8 млн евро взамен предлагают дополнительные залоги более низкого приоритета на самолеты, двигатели и авиасимулятор. Решение необходимо для получения доступа к следующим траншам финансирования на сумму до 175 млн евро, однако суд его пока не утвердил.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic предложила изменить очередность прав кредиторов на часть своих активов в рамках процедуры реструктуризации долгов в США.

Компания хочет предоставить кредиторам, выделяющим новое финансирование, более высокий приоритет залоговых прав. При этом держателям облигаций с погашением в 2029 году предлагается компенсирующее обеспечение более низкого приоритета на определенные самолеты, двигатели и авиасимулятор.

Об этом свидетельствует проект судебного постановления, который airBaltic 6 ноября представила в Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка, сообщает агентство LETA.

Почему airBaltic хочет изменить очередность залогов?

Речь идет о так называемом Priming Order — судебном постановлении, позволяющем новым кредиторам получить более высокий приоритет обеспечения по сравнению с некоторыми существующими кредиторами. Такой механизм используется в рамках процедуры реструктуризации по главе 11 Кодекса США о банкротстве (Chapter 11).

Для airBaltic он связан с привлечением финансирования типа debtor-in-possession (DIP) — средств, которые компания получает для продолжения деятельности во время реструктуризации.

Общий объем такого финансирования составляет до 350 млн евро. Однако для получения следующих траншей кредиторы требуют дополнительных гарантий возврата средств. Поэтому airBaltic предлагает предоставить им приоритетные залоговые права в отношении активов, которые уже служат обеспечением по облигациям с погашением в 2029 году.

Что предлагают держателям облигаций?

На момент начала процедуры реструктуризации непогашенная основная сумма долга airBaltic по облигациям с погашением в 2029 году составляла около 393,8 млн евро.

Существующее обеспечение этих облигаций, согласно документации, включает различные активы авиакомпании:

товарные знаки и другие права интеллектуальной собственности;

запасы запасных частей для самолетов Airbus A220-300;

отдельные ангары и другую недвижимость;

дебиторскую задолженность и товарно-материальные запасы;

резервный счет для обслуживания облигаций.

Теперь авиакомпания предлагает предоставить держателям облигаций новые залоги на определенные самолеты, двигатели, авиасимулятор и связанные с ними права.

Однако есть два существенных ограничения.

Во-первых, эти залоги будут иметь более низкий приоритет, чем обеспечение кредиторов DIP-финансирования и некоторые другие приоритетные требования.

Во-вторых, они предназначены только для компенсации возможного снижения стоимости первоначального обеспечения после принятия судебного постановления.

Это означает, что новые залоги не будут автоматически обеспечивать всю непогашенную сумму долга по облигациям.

Кто получит деньги первым?

Приоритет залога определяет очередность удовлетворения требований кредиторов за счет соответствующих активов.

Если суд одобрит предложение airBaltic, новые кредиторы получат преимущество перед держателями облигаций в отношении активов, на которые будет распространяться постановление. При этом держатели облигаций сохранят предусмотренные проектом права на компенсирующее обеспечение, но оно будет уступать по приоритету новым залогам.

Важная деталь: в проекте специально оговорено, что его утверждение не будет означать признания действительности, объема или приоритета первоначальных залоговых прав держателей облигаций. Возможность оспаривания этих прав сохранится.

airBaltic также хочет использовать средства, находящиеся под залогом

Помимо изменения очередности залогов, авиакомпания просит суд разрешить использовать денежные средства, на которые распространяются права обеспечения держателей облигаций.

Причем компания хочет получить такое разрешение без согласия самих держателей облигаций или их доверительного управляющего U.S. Bank Trustees Limited.

Возможное уменьшение стоимости обеспечения в результате использования этих средств предлагается компенсировать за счет новых защитных залогов.

Это еще один элемент механизма, с помощью которого airBaltic рассчитывает обеспечить финансирование текущей деятельности во время реструктуризации.

На кону — еще 175 млн евро

Общий объем согласованного DIP-финансирования airBaltic составляет до 350 млн евро. Средства предусмотрено предоставлять тремя траншами.

Транш Сумма Первый 175 млн евро Второй До 125 млн евро Третий До 50 млн евро Всего До 350 млн евро

Для получения доступа ко второму и третьему траншам общей суммой до 175 млн евро необходимо, в частности, утверждение судом предложенного Priming Order.

При этом должны быть выполнены и остальные условия договора финансирования.

Предполагается, что новые приоритетные залоги кредиторов DIP-финансирования вступят в силу одновременно с предоставлением второго транша. В тот же момент начнут действовать и компенсирующие залоги держателей облигаций.

Новые залоги будут обеспечивать все обязательства по DIP-финансированию, включая обязательства, возникшие в связи с первым траншем.

Суд еще не подтвердил доводы авиакомпании

В проект постановления airBaltic включила формулировки о том, что компания не может получить альтернативное финансирование на приемлемых условиях. Также авиакомпания указывает, что кредиторы не готовы предоставить второй и третий транши без приоритетных залогов. Однако эти положения пока являются предложенными самой airBaltic выводами, а не установленными судом фактами.

Судебное рассмотрение вопроса назначено на 9 декабря в 17:00 по латвийскому времени (10:00 в Нью-Йорке). При необходимости заседание продолжится 10 декабря.

Сколько стоит новое финансирование?

19 октября американский суд уже утвердил структуру DIP-финансирования airBaltic на сумму до 350 млн евро и подтвердил прозрачность процесса его привлечения. Обязательства по предоставлению финансирования взяли на себя Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners.

Организатором привлечения средств выступила SVP.

Процентная ставка составляет SOFR + 8 процентных пунктов, что на момент сообщения соответствует примерно 12% годовых. Помимо процентов предусмотрены дополнительные комиссионные платежи на сумму до 52,5 млн евро.

Ранее airBaltic рассматривала другой вариант финансирования — привлечение до 257 млн евро от держателей облигаций под 25% годовых. Однако от этого плана отказались.

Из первого транша нового финансирования авиакомпания уже использовала 78,925 млн евро для выкупа восьми самолетов Airbus A220 и семи двигателей.

Что будет с рейсами и билетами airBaltic?

Авиакомпания подчеркивает, что процедура реструктуризации по главе 11 Кодекса США о банкротстве не означает прекращения полетов. Этот механизм позволяет компании продолжать деятельность, одновременно находясь под судебной защитой от требований кредиторов на период реструктуризации обязательств.

По информации airBaltic, обслуживание пассажиров продолжается в обычном режиме. Все рейсы должны выполняться согласно запланированному расписанию, а ранее приобретенные билеты и бронирования остаются действительными. Пассажиры также могут продолжать покупать билеты.

После завершения соответствующих этапов процедуры компания должна представить план реорганизации, который потребуется утвердить в суде.

Предполагается, что процесс реструктуризации может завершиться в середине 2027 года.

Финансовое положение и акционеры airBaltic

По итогам 2025 года оборот концерна airBaltic составил 779,344 млн евро — на 4,2% больше, чем годом ранее. Убытки сократились в 2,7 раза, до 44,337 млн евро. За год авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше показателя 2024 года.

Крупнейшим акционером airBaltic остается Латвийское государство, которому принадлежит 88,37% акций. Немецкая Lufthansa владеет 10%, компания Aircraft Leasing 1 датского предпринимателя Ларса Тюссена — 1,62%, остальные акционеры — 0,01%.

Уставный капитал авиакомпании составляет 41,819 млн евро.