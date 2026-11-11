Еврокомиссия предложила запретить манипуляции при онлайн-покупках, упростить отмену подписок и обязать интернет-сервисы обеспечивать связь с живым оператором. За серьёзные нарушения компаниям могут грозить штрафы до 6% мирового годового оборота. Новые правила затронут и покупателей в Латвии.

Европейская комиссия 11 ноября представила предложения по масштабному обновлению правил защиты прав потребителей в интернете. Главная цель реформы — обеспечить европейцам такой же уровень защиты при онлайн-покупках, как и в обычных магазинах.

Как сообщает агентство BNS, новые нормы призваны бороться с недобросовестными методами интернет-торговли, скрытыми платежами, манипулятивной рекламой и сервисами, которые намеренно затрудняют отказ от платных услуг.

По оценкам Еврокомиссии, реализация предложенных мер может позволить потребителям ЕС экономить до 13,7 миллиарда евро ежегодно.

«Осталось всего два товара!» — такие уловки хотят запретить

Одним из главных нововведений станет запрет манипулятивных маркетинговых приёмов, которые подталкивают покупателей к необдуманным решениям.

Например, интернет-магазины не смогут безосновательно утверждать, что товар почти закончился, создавая искусственное ощущение срочности.

Под ограничения также попадут постоянно повторяющиеся призывы совершить покупку и другие элементы оформления сайтов и приложений, провоцирующие импульсивные траты.

Цены на билеты должны стать прозрачнее

Особое внимание Еврокомиссия уделяет динамическому ценообразованию, в том числе при продаже билетов на концерты и спортивные мероприятия.

Компании, использующие виртуальные очереди, должны будут показывать актуальную стоимость билетов и максимально возможную цену.

Более прозрачными должны стать и покупки с использованием виртуальной валюты внутри приложений.

Таким образом, покупателям будет проще заранее понять, сколько на самом деле обойдётся товар или услуга.

Отменить подписку станет проще

Ещё одно важное изменение касается цифровых подписок.

Еврокомиссия предлагает упростить отказ от платных услуг, нежелательного автоматического продления договоров и подписок, оформленных после бесплатного пробного периода.

Потребители также должны получить право связаться с живым сотрудником службы поддержки, а не ограничиваться общением с чат-ботом.

Отдельные правила предусмотрены для случаев, когда покупки от имени пользователя совершают агенты искусственного интеллекта.

Защита детей от интернет-манипуляций

Новые правила предусматривают дополнительные ограничения для цифровых сервисов, ориентированных на несовершеннолетних.

В частности, предлагается запретить игровые механизмы, напоминающие азартные игры и побуждающие детей платить за победу или продвижение в игре.

Будет ограничено использование персонализированной рекламы и ценовых предложений, которые эксплуатируют уязвимость несовершеннолетних или используют их конфиденциальные данные.

Инфлюенсеров обяжут чётко обозначать рекламный контент и не злоупотреблять доверием несовершеннолетней аудитории.

Штрафы могут достигать 6% мирового оборота

Еврокомиссия также предлагает расширить собственные полномочия по расследованию крупных нарушений, затрагивающих потребителей сразу в нескольких странах ЕС.

За серьёзные нарушения могут предусматриваться штрафы в размере до 6% мирового годового оборота компании.

Кроме того, предприятия из третьих стран должны будут назначать законного представителя в ЕС для взаимодействия с регулирующими органами.

Это позволит эффективнее контролировать деятельность зарубежных интернет-магазинов и цифровых платформ, продающих товары и услуги европейским потребителям.

Когда новые правила вступят в силу?

Пока речь идёт только о законодательных предложениях Еврокомиссии.

Документы должны пройти рассмотрение в Европейском парламенте и Совете ЕС. В ходе обсуждения отдельные положения могут быть изменены.

Поэтому новые требования и штрафы пока не действуют.

Что это означает для жителей Латвии?

Если предложения будут приняты, жители Латвии получат дополнительные инструменты защиты при покупках в интернете — от более прозрачных цен и простой отмены подписок до ограничений на манипулятивную рекламу.

Изменения затронут не только крупные международные платформы, но и интернет-магазины, цифровые сервисы и другие компании, работающие с потребителями ЕС.

Главный принцип реформы — покупатель должен принимать решение самостоятельно, понимая реальную стоимость товара или услуги, а не под воздействием искусственно созданной срочности и скрытых условий.