Правительство Латвии намерено за четыре года сократить бюджетные расходы на 2,875 миллиарда евро. Однако Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТПП) предупреждает: одной экономией финансовые проблемы страны не решить.

Без роста экспорта, привлечения инвестиций и сокращения бюрократии жёсткие меры могут не дать ожидаемого результата. При этом, согласно представленным расчётам, сокращение расходов в той или иной степени существенно затронет почти половину населения.

Реагируя на поднятый премьер-министром Андрисом Кулбергсом («Объединённый список») вопрос о необходимости привести в порядок государственные финансы и обеспечить более эффективное использование средств государственного бюджета, ЛТПП подчёркивает, что сокращение расходов должно проводиться одновременно с целенаправленными мерами по стимулированию экономического роста. Особое внимание следует уделить государственным закупкам, оценивая их необходимость и обоснованность расходов.

Для определения приоритетов работы правительства ЛТПП подготовила конкретные предложения, сосредоточившись прежде всего на трёх взаимосвязанных направлениях — содействии экспорту, привлечении инвестиций и сокращении бюрократии.

По мнению ЛТПП, общей целью этих мер должно стать приближение благосостояния жителей Латвии к уровню наиболее развитых европейских стран. К 2035 году предполагается достичь как минимум 90% среднего по Европейскому союзу (ЕС) валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения по паритету покупательной способности.

Для достижения этой цели ЛТПП выдвинула конкретные задачи экономического развития до 2030 года: увеличить объём прямых инвестиций как минимум на 47% по сравнению с 2025 годом, довести долю экспорта как минимум до 80% ВВП и сократить бюрократическую нагрузку до самого низкого уровня в странах Балтии.

Президент ЛТПП Айгарс Ростовскис отмечает, что приведение государственных финансов в порядок необходимо, однако одним лишь сокращением расходов развить экономику Латвии не удастся.

Результаты выборов в Сейм показали, что общество ожидает экономического роста и конкретных действий. Одновременно необходимо добиться более эффективного государственного управления, увеличения экспорта и привлечения большего объёма инвестиций.

Это отвечает интересам не только предпринимателей, но и создаёт возможность обеспечить лучше оплачиваемые рабочие места, увеличить государственные доходы и направить больше средств на здравоохранение, образование и безопасность.

Как указывает ЛТПП, для достижения доли экспорта на уровне как минимум 80% ВВП Латвии необходимо укреплять конкурентоспособность предприятий на международных рынках, способствовать экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью и диверсифицировать экспортные рынки.

Важное значение также имеют доступность квалифицированной рабочей силы и развитие транспортной, логистической и цифровой инфраструктуры.

Одно из предложений ЛТПП предусматривает целевую поддержку цен на электроэнергию для энергоёмких экспортных отраслей с одновременным стимулированием инвестиций предприятий в энергоэффективность и модернизацию производства.

Такие меры помогли бы сохранить конкурентоспособность латвийских производителей и способствовали бы инвестициям в производство продукции, предназначенной для экспорта.

В свою очередь, чтобы Латвия могла успешно конкурировать за привлечение инвестиций, по мнению организации, необходимы предсказуемая налоговая политика, конкурентоспособные затраты на рабочую силу, квалифицированные работники и более широкие возможности финансирования предприятий.

ЛТПП также отмечает, что жизненно важное значение имеют стабильная и предсказуемая налоговая политика, а также сокращение затрат на рабочую силу и административной нагрузки.

Этому способствовали бы пересмотр порядка оплаты нетрудоспособности и упрощение компенсации расходов, связанных с удалённой работой.

Одновременно ЛТПП указывает, что средства государственной поддержки и фондов ЕС необходимо целенаправленно направлять на повышение производительности и инвестиции, создающие более высокую добавленную стоимость.

С учётом сокращения численности населения трудоспособного возраста всё большее значение будут приобретать инвестиции в технологии, автоматизацию и повышение производительности труда.

ЛТПП подчёркивает необходимость решений, которые позволили бы предприятиям направлять больше средств на развитие и оплату труда работников.

Хотя отдельные меры первоначально потребовали бы дополнительных бюджетных средств, в долгосрочной перспективе они могли бы способствовать экономическому росту и увеличению налоговых поступлений.

ЛТПП также отмечает, что для достижения самого низкого уровня административной нагрузки среди стран Балтии необходимо целенаправленно пересмотреть функции государственного управления, расходы и административные процессы, отказавшись от излишних требований и более эффективно используя государственные ресурсы.

Предложение предусматривает повышение эффективности использования государственной недвижимости, пересмотр порядка предоставления дополнительных отпусков и оценку услуг, выполнение которых делегировано государством и самоуправлениями.

ЛТПП также предлагает шире внедрять цифровые решения и принцип одного окна, чтобы жителям и предприятиям не приходилось повторно предоставлять информацию, которая уже имеется в распоряжении государства.

По мнению ЛТПП, важно, чтобы сокращение бюрократии давало измеримые результаты — уменьшение административной нагрузки, ускорение процессов и экономию времени как для предпринимателей, так и для жителей.

ЛТПП подчёркивает, что повышение эффективности государственных расходов и экономический рост должны быть взаимосвязанными задачами.

Поэтому в плане работы правительства необходимы конкретные мероприятия, ответственные за их выполнение лица и сроки реализации, чтобы цели по развитию экспорта, привлечению инвестиций и сокращению бюрократии превратились в реальные результаты.

Как сообщалось ранее, Кулбергс на пресс-конференции во вторник, 10 ноября, заявил, что хочет к 2030 году добиться в Латвии такого финансового положения, какое было в 2018 году. Таким образом, в течение следующих четырёх лет в бюджете необходимо сэкономить 2,875 миллиарда евро.

Численность работающих премьер-министр хочет увеличить к 2030 году до 909 000 человек. Это на 26 000 занятых больше, чем в 2025 году.

Кулбергс утверждал, что если бы в Латвии работали 909 000 человек, государство ежегодно получало бы примерно на 290 миллионов евро больше налоговых поступлений.

Премьер-министр отметил, что этих людей можно было бы найти среди примерно 28 000 молодых людей, которые не работают и не учатся.

Их можно было бы стимулировать к трудоустройству, разрешив в первые три года работы платить подоходный налог с населения (ПНН) по сниженной ставке.

Также работников можно искать среди примерно 15 000 молодых матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком.

Кулбергс предлагает разрешить им работать на полставки без потери родительского пособия.

В свою очередь, пожилых людей можно было бы стимулировать к участию в рынке труда, предусмотрев более низкие социальные взносы работодателей и гибкую рабочую нагрузку.

Кроме того, в качестве ресурса для заполнения этих рабочих мест Кулбергс выделил 3000–6000 работников государственного сектора, которые могли бы перейти в частный сектор.

План Кулбергса сэкономить в государственном бюджете 2,875 миллиарда евро в течение следующих четырёх лет предусматривает экономию 822 миллионов евро в 2027 году, 667 миллионов евро в 2028 году, 675 миллионов евро в 2029 году и 711 миллионов евро в 2030 году.

Расчёты показывают, что такая экономия в средней или значительной степени затронет 49% общества.

Кулбергс также считает, что сэкономить средства можно по шести направлениям.

В государственном управлении за четыре года можно было бы сэкономить примерно 900 миллионов евро.

Это включало бы сокращение количества должностей, централизованные государственные закупки стандартизированных товаров, а также общие административные услуги для учреждений.

С помощью отраслевых реформ экономия за четыре года составила бы примерно 650 миллионов евро.

Это означало бы реформирование администрирования больничных листов и пособий, создание сети сотрудничества больниц в здравоохранении и другие реформы.

В свою очередь, в разделе капитала, доходов и разовых мероприятий запланированный фискальный эффект составляет 540 миллионов евро за четыре года.

Это могло бы означать, в частности, введение фиксированного необлагаемого минимума подоходного налога с населения и использование свободных средств государственных предприятий.

Укрепление правил и административной дисциплины могло бы обеспечить экономию 370 миллионов евро за четыре года.

Это направление было бы связано с улучшением дисциплины в отношении отходов и бюджетных ассигнований, а также пересмотром приоритетных мероприятий.

План Кулбергса также включает пересмотр различных мероприятий по адресному предоставлению поддержки, что за четыре года могло бы дать примерно 190 миллионов евро экономии.

Ограничение автоматических механизмов роста расходов, по мнению премьер-министра, могло бы обеспечить дополнительную экономию ещё 40 миллионов евро.

Это включало бы, например, пересмотр круга получателей выходных пособий и реформу системы пенсий за выслугу лет.

На пресс-конференции премьер-министр также неоднократно критиковал работу предыдущих правительств, подчёркивая, что продолжать расходовать средства подобным образом больше нельзя.

По его мнению, реальное финансовое положение государства скрывалось от жителей, и даже ему самому не было известно, что ситуация настолько плохая.

Латвия оказалась перед непростым выбором: государству необходимо сокращать расходы, но одновременно находить средства для развития экономики. Предприниматели предлагают не ограничиваться урезанием бюджета, а создавать условия для новых инвестиций, роста производства и появления лучше оплачиваемых рабочих мест.

Главный вопрос заключается в том, сможет ли правительство совместить экономию почти трёх миллиардов евро с повышением благосостояния жителей. Ведь сокращение расходов само по себе ещё не означает экономического роста.