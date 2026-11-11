Продукты питания в Латвии продолжают дешеветь, однако уже в следующем году эта тенденция может смениться ростом цен. Министерство финансов предупреждает, что длительное сохранение высоких цен на топливо и энергоресурсы неизбежно увеличит расходы производителей и поставщиков продовольствия.

В октябре продукты питания в Латвии стоили в среднем на 5,4% дешевле, чем год назад. Однако, несмотря на продолжающееся снижение цен, Министерство финансов не исключает их нового роста в 2027 году, сообщает агентство LETA.

Причина — дорогое топливо и энергоресурсы. Пока их влияние на стоимость продовольствия остается ограниченным, но чем дольше нефть и газ будут сохранять высокие цены, тем заметнее это отразится на магазинных ценниках.

Топливо и энергия необходимы на всех этапах производства продуктов — от выращивания сельскохозяйственной продукции до переработки, хранения и доставки в магазины. Поэтому увеличение этих расходов со временем может привести к подорожанию продовольствия для покупателей.

При этом сейчас ситуация выглядит противоположным образом. С апреля в Латвии наблюдается продовольственная дефляция, причем снижение цен постепенно усиливается. Если в сентябре продукты были на 4,8% дешевле, чем годом ранее, то в октябре — уже на 5,4%.

В Минфине подчеркивают, что дешевеют практически все основные группы продовольствия, а не только товары, для которых с 1 июля была введена пониженная ставка НДС.

По прогнозу министерства, до конца 2026 года продукты в годовом сравнении продолжат дешеветь. Однако в 2027 году сохранить эту тенденцию, скорее всего, не удастся.

Дизель подорожал на 38%, бензин — почти на 28%

Главным источником давления на потребительские цены остается топливо. В октябре средняя стоимость дизельного топлива на латвийских заправках достигла 2,079 евро за литр. За год дизель подорожал на 38,1%.

Бензин 95-й марки стоил в среднем 1,932 евро за литр, что на 27,9% больше, чем в октябре прошлого года.

Масштаб влияния топлива на инфляцию уже значителен: по расчетам Минфина, именно его подорожанием объяснялись 45% годового роста потребительских цен в октябре.

При этом снижение цен на продукты пока частично компенсирует подорожание энергоресурсов, сдерживая общую инфляцию.

Почему снижение акциза не привело к заметному удешевлению топлива

С 1 октября в Латвии были снижены ставки акцизного налога на бензин и дизельное топливо. Однако среднемесячные цены на заправках практически не изменились. Минфин объясняет это ростом мировых цен на нефть, который свел на нет положительный эффект налоговых изменений.

В первую неделю октября бензин 95-й марки действительно подешевел примерно на 7,5 цента за литр, а дизель — на 1,2 цента. Но уже со второй недели нефтяные котировки вновь пошли вверх. Если в начале октября баррель нефти Brent стоил около 100 долларов, то к концу месяца его цена достигла 115 долларов.

В начале ноября ситуация изменилась: к концу первой декады стоимость Brent снизилась до 89 долларов за баррель. В Минфине допускают, что это может благоприятно отразиться и на ценах латвийских АЗС.

Однако риск нового подорожания сохраняется из-за продолжающегося военного противостояния в регионе Персидского залива.

Когда инфляция в Латвии снова ускорится

Несмотря на резкий рост стоимости топлива, общая инфляция в Латвии пока остается относительно стабильной. В октябре потребительские цены выросли на 0,4% по сравнению с сентябрем и на 3,1% в годовом выражении. Основными причинами месячного роста стали подорожание электроэнергии, отопления и авиаперевозок.

Для сравнения, в еврозоне годовая инфляция, по предварительной оценке, ускорилась с 1,7% в январе до 4% в октябре.

В Латвии, по прогнозу Минфина, в ноябре инфляция останется около 3%, но уже с декабря может начать ускоряться.

Что будет с ценами на продукты в 2027 году

Дополнительные сигналы возможного изменения тенденции поступают от производителей продовольствия.

В сентябре цены латвийских производителей продуктов питания были на 1,6% ниже, чем годом ранее. Однако это самое небольшое годовое снижение за последние четыре месяца. По сравнению с августом производственные цены уже выросли на 0,6%.

Неоднозначная ситуация наблюдается и на мировом продовольственном рынке. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в октябре индекс продовольственных цен снизился на 1,2% за месяц благодаря удешевлению мяса, молочной продукции и зерновых. Однако по сравнению с прошлым годом мировые цены оставались на 5,9% выше.

Таким образом, нынешнее снижение цен в латвийских магазинах пока продолжается, но Минфин предупреждает о возможном развороте тенденции. Насколько заметным окажется подорожание продуктов в 2027 году, будет зависеть в том числе от дальнейшей динамики цен на нефть, газ и топливо.