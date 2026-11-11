Президент Латвии Эдгар Ринкевич провозгласил поправки к закону об оценке воздействия на окружающую среду, которые изменят условия строительства ветроэлектростанций. Самоуправления смогут устанавливать расстояние до двух километров от городов и поселков до новых ветропарков, а проекты в муниципалитетах с уже значительными мощностями ветроэнергетики при определенных условиях можно будет отклонять. Новые правила вступят в силу 1 января 2027 года.

В Латвии изменили правила строительства ветропарков: что теперь разрешат самоуправлениям

В Латвии с 1 января 2027 года начнут действовать новые требования к размещению ветроэлектростанций (ВЭС). Президент Эдгар Ринкевич провозгласил поправки к закону «Об оценке воздействия на окружающую среду», ранее одобренные Сеймом.

Изменения предусматривают дополнительные возможности учитывать интересы жителей и планы развития населенных пунктов при рассмотрении проектов ветропарков. Одновременно уточняются процедуры экологической оценки и условия реализации уже начатых проектов.

Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на публикацию в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Ветропарки смогут размещать дальше от городов и поселков

Одно из наиболее заметных изменений касается расстояния между ветроэлектростанциями и населенными пунктами. Согласно поправкам, самоуправления получат право устанавливать минимальное расстояние до 2000 метров от границы города или поселка до ближайшей планируемой ветроэлектростанции либо границы ветропарка.

Однако такое ограничение нельзя будет вводить произвольно. Оно должно быть обосновано перспективами дальнейшего развития соответствующего населенного пункта, предусмотренными стратегией устойчивого развития самоуправления.

Таким образом, речь идет не об обязательном двухкилометровом расстоянии для всех ветропарков Латвии, а о возможности устанавливать его при наличии соответствующего обоснования.

Когда строительство ветропарка смогут отклонить?

Поправки также вводят дополнительные условия, при которых проект ветроэлектростанции может не получить одобрения.

Особое значение приобретает общая мощность ветроэнергетических объектов на территории конкретного самоуправления. Если там уже работают ветроэлектростанции либо выданы разрешения на строительство ВЭС общей мощностью не менее 150 мегаватт, это станет одним из критериев при оценке нового проекта.

Однако само по себе достижение порога в 150 МВт не означает автоматического запрета на строительство.

Для отклонения проекта необходимо также установить, что его реализация окажет или может оказать существенное негативное совокупное воздействие на окружающую среду, ландшафт или качество жизни населения.

Иными словами, должны одновременно выполняться два условия: достигнут установленный порог мощности и выявлен риск существенного негативного совокупного воздействия.

Что изменится в оценке воздействия на окружающую среду?

Сейм также поддержал изменения в порядке первоначальной оценки воздействия на окружающую среду для проектов ветроэлектростанций общей мощностью не менее 35 МВт. Соответствующий порядок будет распространяться на проекты, планируемые в волостях, где плотность населения ниже среднего показателя по Латвии.

Для определения плотности населения будут использоваться последние опубликованные данные Центрального статистического управления. При этом действующие ограничения, касающиеся чувствительных и особо охраняемых территорий, сохранятся.

Что будет с проектами, которые уже начали разрабатывать?

Для проектов, находящихся на разных стадиях согласования, предусмотрены переходные положения.

Если решение об одобрении проекта ветроэлектростанции принято до 31 декабря 2026 года, оно будет действовать до 31 декабря 2033 года. Компетентный орган сможет продлить этот срок до 31 декабря 2040 года.

Отдельный порядок установлен для проектов, по которым до 1 июля 2026 года уже было принято решение о проведении процедуры оценки воздействия на окружающую среду, но окончательное решение об одобрении или отклонении еще не вынесено.

По таким проектам компетентный орган должен будет принять решение до 31 декабря 2029 года после получения заключения самоуправления о соответствии проекта территориальному планированию.

При этом даже положительное заключение самоуправления не гарантирует разрешения на строительство.

Если мощность действующих и разрешенных к строительству ВЭС в соответствующем самоуправлении достигла 150 МВт и одновременно установлено существенное негативное совокупное воздействие нового проекта, компетентный орган не сможет его одобрить.

Владельцев недвижимости будут информировать по уточненным правилам

Поправки затрагивают и порядок информирования собственников недвижимости, расположенной вблизи планируемых ветропарков. Уточняется, что предусмотренное для такого информирования расстояние в два километра будет отсчитываться от внешней границы территории исследования.

Это отдельное правило, которое не следует путать с правом самоуправлений устанавливать расстояние до 2000 метров от границ городов и поселков.

Почему новые правила вызвали споры?

Законопроект рассматривался в Сейме с 2025 года. Работа над ним в парламентской комиссии перед вторым чтением продолжалась более года. Во втором чтении поправки были поддержаны 3 сентября 2026 года, а окончательно приняты 29 октября. Одним из наиболее спорных вопросов стали полномочия самоуправлений и условия, при которых допускается отклонение проектов ветропарков.

Министерство климата и энергетики, подготовившее поправки, объясняло их необходимость совершенствованием процедуры оценки воздействия на окружающую среду, снижением административной нагрузки и повышением правовой определенности для инвесторов.

Также изменения должны оптимизировать порядок информирования общественности.

Представители отрасли опасаются за уже начатые проекты

После принятия поправок Латвийский альянс возобновляемой энергетики (LAEA) обратился к президенту с просьбой обратить внимание Сейма и правительства на необходимость унифицировать требования к оценке воздействия на окружающую среду.

Организация поддерживает совершенствование экологической оценки, качественные исследования и своевременное участие общественности.

Однако представители отрасли считают недостаточно обоснованным дополнительное ограничение расстояния между ветропарками и населенными пунктами.

По мнению LAEA, оно может затронуть проекты, в подготовку которых компании уже вложили средства, рассчитывая на ранее действовавшие правила.

В альянсе предупреждают, что применение новых ограничений к таким проектам без достаточных переходных механизмов может поставить под угрозу правовую определенность для инвесторов и реализацию запланированных объектов.

Несмотря на эти возражения, президент провозгласил закон.

Новые правила вступят в силу 1 января 2027 года.