«Транспорт по требованию», по мнению Министерства сообщения, может стать альтернативой для территорий самоуправлений, не обеспеченных регулярными автобусными маршрутами.

Реализация проекта начнётся в 2027 году, ориентировочные расходы за пять лет — 36,56 миллиона евро, причём 75% покроет Евросоюз (Социальный климатический фонд), остальное — государственный бюджет. Необходимо в кратчайшие сроки создать правовое регулирование этой услуги.

Как это будет работать? Пассажир заказывает поездку заранее (по телефону или через специальное приложение либо сайт). Автомобиль не ходит по жёсткому расписанию, а подстраивается под поступившие заявки — забирает людей от дома или сельской остановки и везёт до узловой станции, больницы, центра волости или места пересадки на большой автобус либо поезд.

Главное требование к автопарку — доступность для маломобильных пассажиров (наличие пандусов или низкого пола для инвалидных и детских колясок) и соответствие экологическим нормам (упор делается на электромобили или гибриды).

Машины без водителей

Параллельно Министерство сообщения Латвии разрабатывает законодательную базу, чтобы в ближайшем будущем разрешить коммерческие перевозки пассажиров на автономных (беспилотных) автомобилях.

Эти машины можно будет легко узнать на улице — они оборудованы надстройками с лидарами (LiDAR), а также радарами, ультразвуковыми датчиками и блоками видеокамер на крыше и по периметру кузова для обзора на 360 градусов. Ну а на месте водителя будет восседать пассажир.