Цены на природный газ в Европе заметно снизились, однако риск их нового резкого роста остаётся высоким. Европейские газовые хранилища заполнены значительно меньше обычного, запасы расходуются ускоренными темпами, а холодная и безветренная погода может вновь подтолкнуть цены вверх.

Об этом заявил экономист Карлис Пургайлис.

По его словам, нынешнее снижение цен связано прежде всего с надеждами на улучшение геополитической ситуации, а не с реальным увеличением поставок газа.

Газ подешевел более чем на 20%

Европейский ориентир цен на природный газ — котировки нидерландской биржи TTF — 9 ноября составлял 82,5 евро за мегаватт-час (МВт·ч). Ещё 30 октября цена приближалась к 104 евро.

Таким образом, менее чем за две недели газ подешевел более чем на 20%.

Экономист объясняет это надеждами участников рынка на то, что переговоры США и Ирана помогут снизить напряжённость на Ближнем Востоке и восстановить поставки природного газа из региона Персидского залива.

Снижение стоимости газа выгодно как домохозяйствам, так и предприятиям. Оно уменьшает расходы на энергоресурсы, повышает конкурентоспособность энергоёмких отраслей и ослабляет инфляционное давление.

Однако, несмотря на недавнее падение, газ в Европе по-прежнему стоит примерно втрое дороже, чем в начале года.

Запасы газа в Европе — минимальные за шесть лет

Главную опасность экономист видит в низком уровне заполненности европейских газовых хранилищ.

В конце октября они были заполнены лишь на 75% — это минимальный показатель как минимум за последние шесть лет.

К 8 ноября запасы сократились до 72%, тогда как средний показатель за предыдущие пять лет на эту дату составлял 89%.

Ситуацию осложняет то, что газ расходуется значительно быстрее обычного.

За последнюю неделю из европейских хранилищ ежедневно отбирали в среднем 3,6 тераватт-часа (ТВт·ч) газа — примерно в четыре раза больше, чем обычно в этот период года.

Если нынешняя зима будет развиваться по сценарию самого интенсивного расходования запасов за последние пять лет, к концу марта хранилища могут оказаться заполнены всего на 12%.

Почему газ может снова подорожать?

На европейский рынок одновременно влияют несколько неблагоприятных факторов.

Во-первых, сократились поставки сжиженного природного газа (СПГ). За последние 30 дней европейские СПГ-терминалы направили в газотранспортную сеть на 11,5% меньше газа, чем за аналогичный период прошлого года.

На поставки влияют перебои в Катаре.

Во-вторых, усилилась конкуренция со стороны азиатских стран, которые также закупают СПГ.

По состоянию на 9 ноября природный газ в Азии стоил примерно на 4,4 доллара за миллион британских тепловых единиц (MMBtu) дороже, чем в Европе. В прошлом году средняя разница составляла менее 0,5 доллара.

В-третьих, дополнительный спрос на газ создаёт слабая выработка ветровой электроэнергии.

За последние 30 дней в Германии, Нидерландах, Испании и Северной Италии производство электроэнергии на ветроустановках оказалось почти на 20% ниже прошлогоднего уровня.

Из-за этого для производства электричества приходится активнее использовать природный газ.

Что будет с ценами в ближайшие недели?

По прогнозу Citadele, в ближайшие две недели стоимость природного газа на бирже TTF, вероятнее всего, будет держаться около 83 евро за МВт·ч.

Однако возможный диапазон колебаний остаётся широким — от 71 до 97 евро за МВт·ч.

Снижению цен могут способствовать более тёплая погода во второй половине ноября и дипломатический прогресс на Ближнем Востоке.

Однако продолжительный период холодной и безветренной погоды способен вызвать новый скачок цен.

Что это означает для Латвии?

По мнению Карлиса Пургайлиса, латвийским предприятиям стоит воспользоваться нынешним снижением цен, чтобы оценить возможность частичной фиксации будущих расходов на энергоресурсы.

«Для латвийских предприятий нынешнее снижение цен может стать возможностью рассмотреть частичную фиксацию будущих затрат на энергоресурсы. Однако не следует рассчитывать на дальнейшее удешевление газа. Запасы природного газа в Европе невелики, поставки ограничены, и даже кратковременные изменения погоды или геополитической ситуации могут существенно повлиять на цены», — подчеркнул экономист.

Таким образом, нынешнее удешевление газа пока не означает, что европейский энергетический рынок вышел из зоны риска. Многое будет зависеть от погоды, стабильности поставок и развития международной ситуации.