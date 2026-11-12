Мировые фондовые рынки завершили среду ростом благодаря новому всплеску интереса инвесторов к искусственному интеллекту. Акции оператора дата-центров CoreWeave подорожали почти на четверть, Nvidia прибавила 3%, а американские и европейские биржевые индексы выросли. Одновременно подорожали нефть и природный газ.

Оптимизм вокруг искусственного интеллекта вновь стал одним из главных факторов роста мировых фондовых рынков. В среду, 11 ноября, акции технологических компаний заметно подорожали после публикации финансовых прогнозов американского оператора центров обработки данных CoreWeave.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP, компания улучшила ожидания относительно своего годового оборота, прогнозируя показатель от 13 до 13,3 млрд долларов.

Эти цифры превысили ожидания рынка и ослабили опасения инвесторов по поводу способности CoreWeave справляться со значительной долговой нагрузкой.

Реакция биржи оказалась стремительной: за одну торговую сессию акции компании подорожали почти на 25%.

Рост затронул и других участников рынка искусственного интеллекта. Акции Nvidia, которые снижались в понедельник и вторник, в среду прибавили 3%.

Такая динамика показывает, насколько сильно настроения инвесторов в технологическом секторе зависят от финансовых результатов компаний, связанных с развитием инфраструктуры ИИ.

Американские и европейские биржи завершили день ростом

Положительные настроения распространились на крупнейшие фондовые площадки США.

По итогам среды американские индексы показали следующие результаты:

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,5%, до 52 486,37 пункта.

S&P 500 прибавил 1,3%, достигнув 7619,39 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 1,6%, до 25 466,19 пункта.

Наиболее заметный рост среди трех основных американских индексов продемонстрировал Nasdaq, в котором значительную роль играют технологические компании.

Европейские рынки также завершили торговую сессию в плюсе.

Лондонский FTSE 100 вырос на 0,8%, до 10 835,47 пункта, парижский CAC 40 прибавил 0,7%, до 8332,87 пункта, а франкфуртский DAX поднялся на 1,2%, до 26 662,77 пункта.

В Азии акции подорожали на биржах Токио, Сеула, Тайбэя и Шанхая. Исключением стал Гонконг, где фондовый рынок завершил торги снижением.

Нефть и газ снова дорожают

Одновременно с ростом фондовых рынков возобновилось повышение цен на энергоресурсы.

Во вторник нефть дешевела на фоне надежд на достижение соглашения между США и Ираном о прекращении войны и восстановлении судоходства через Ормузский пролив. Однако в среду нефтяные котировки вновь пошли вверх.

Американская нефть WTI подорожала на 0,6%, до 86,53 доллара за баррель. Североморская Brent прибавила 1,4%, достигнув 92,76 доллара за баррель.

Повысилась и стоимость природного газа. На нидерландской бирже TTF цена выросла на 2,3%, до 86,65 евро за мегаватт-час.

Изменения на энергетических рынках имеют значение и для европейских потребителей, поскольку стоимость нефти и газа влияет на расходы на топливо, отопление, производство и перевозку товаров. Однако изменения биржевых котировок не обязательно сразу отражаются на конечных ценах.

Доллар укрепился по отношению к евро и фунту

На валютном рынке в среду усилились позиции американского доллара. Его рост был связан с ожиданиями, что Федеральная резервная система США до конца года может еще как минимум один раз повысить процентные ставки.

Курс евро снизился с 1,1164 до 1,1092 доллара за евро.

Британский фунт подешевел с 1,3344 до 1,3278 доллара, а американская валюта укрепилась по отношению к японской иене — со 158,75 до 159,86 иены за доллар.

Евро также немного ослаб по отношению к фунту: его курс снизился с 83,65 до 83,54 пенса.

Таким образом, среда завершилась ростом акций на большинстве крупнейших мировых бирж, укреплением доллара и подорожанием энергоресурсов. Главным источником оптимизма на фондовом рынке стали улучшившиеся ожидания относительно компаний, развивающих инфраструктуру искусственного интеллекта.