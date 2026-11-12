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Литва, Латвия и Германия просят у ЕС приоритетного статуса для энергомоста Baltic-German PowerLink 1 98

Бизнес
Дата публикации: 12.11.2026
BNS
Изображение к статье: подводный кабель
ФОТО: Thought Co

Литва, Латвия и Германия просят предоставить планируемому ими проекту гибридного электросоединения в Балтийском море Baltic-German PowerLink статус проекта общего интереса Европейского союза (ЕС) (Project of Common Interest, PCI).

Операторы электропередающих систем стран подали заявку в Европейскую комиссию, сообщила в четверг Litgrid.

Статус PCI предоставляется важнейшим транснациональным проектам энергетической инфраструктуры, помогающим в реализации энергетических целей ЕС. К ним применяются упрощенные процедуры выдачи разрешений и регулирования, может быть выделена финансовая поддержка ЕС из Фонда объединения Европы.

"Baltic-German PowerLink будет означать прямое соединение мощностью 2 гигаватта (ГВт) между странами Балтии и Германией, более высокий уровень безопасности нашей энергетической системы и больше возможностей для экспорта произведенной в Литве электроэнергии, а при нехватке местного производства – для ее импорта", – отметил для пресс-релиза министр энергетики Лукас Савицкас.

По словам главы Litgrid Андрюса Шямяшкявичюса, такой статус не только закрепит важность этого проекта в общеевропейском контексте, но и станет основой для последующих этапов, а также создаст возможности для его более эффективной и быстрой реализации.

«В настоящее время трехсторонняя проектная команда также проводит исследование финансирования, управления и собственности, оценивает возможные места точек подключения в странах Балтии и проводит моделирование рынка электроэнергии с учетом последних доступных данных», – сказал Шямяшкявичюс для пресс-релиза.

Как писало агентство BNS, планирующийся кабель операторов Литвы, Латвии и Северо-Восточной Германии Litgrid, Augstsprieguma tikls и 50Hertz соединит Германию и страны Балтии, а также позволит в дальнейшем быстро развивать мощности по производству возобновляемой электроэнергии.

В подписанной в начале этого года декларации отмечается, что развитие таких гибридных соединений в регионе Балтийского моря может принести многостороннюю выгоду и создать положительный социально-экономический эффект для стран, а также поможет снизить зависимость от ископаемого топлива и обеспечить конкурентоспособные цены на электроэнергию.

Концепция проекта Baltic-German PowerLink включает гибридное морское электросоединение мощностью 2 ГВт длиной около 600 километров. Точка подключения планируется на границе Литвы или Латвии, точное место будет определено после проведения технических исследований. Возможная дата завершения реализации проекта – 2037 год.

Проект Baltic-German PowerLink создаст условия для торговли электроэнергией между странами Балтии и Германией, а также для интеграции до 2 ГВт мощностей морского ветра в Литве и Латвии, расширения мощностей возобновляемых источников на суше.

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#Литва #Латвия #электроэнергия #Германия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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