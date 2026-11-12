Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) оштрафовал компанию Park Expert на 122 744 евро за недобросовестную коммерческую практику. Проверка показала, что автомобилистам автоматически выписывали несоразмерные штрафы, зачастую не учитывая обстоятельства нарушения. По оценке ЦЗПП, ущерб потребителям мог составить от 551 тысячи до более чем двух миллионов евро в год.

Как сообщает ЦЗПП, компании предписано немедленно прекратить недобросовестную практику применения штрафов за нарушение правил пользования автостоянками.

Поводом для проверки стали многочисленные жалобы автомобилистов. С 1 января по 30 сентября 2026 года ЦЗПП получил 274 письменных обращения и предоставил 189 консультаций по электронной почте, связанных со штрафами Park Expert и рассмотрением возражений клиентов.

Пять минут — и штраф 35 евро

В ходе проверки выяснилось, что Park Expert использует автоматизированную систему, фиксирующую время въезда и выезда автомобилей, контролирующую оплату парковки и автоматически назначающую штрафы.

При этом, как установил ЦЗПП, штраф мог быть выписан сразу после истечения пяти минут с момента въезда, даже если водитель ещё не успел припарковаться, ознакомиться с правилами или оплатить услугу.

В отдельных случаях штрафы назначались автомобилистам, которые лишь ненадолго превысили установленный срок, не успели зарегистрировать машину для бесплатной парковки либо фактически оплатили стоянку, но нарушили предусмотренный порядок начала или завершения оплаты.

Особое беспокойство вызвали парковки возле медицинских учреждений, где людям по объективным причинам может требоваться больше времени на регистрацию автомобиля или оплату.

ЦЗПП подчёркивает, что проблема заключается не в использовании автоматической системы контроля, а в том, как именно она применяется.

По мнению ведомства, водителю необходимо предоставить разумное время, чтобы найти место, припарковаться, ознакомиться с условиями и выполнить необходимые действия.

Кроме того, при назначении штрафа следует учитывать характер и продолжительность нарушения, действия самого автомобилиста и фактически внесённую плату.

Каждый четвёртый штраф могли назначить необоснованно

Первоначальный размер штрафа в рассмотренных случаях составлял 35 евро.

Однако после возражений автомобилистов или запросов ЦЗПП компания в отдельных случаях снижала сумму до 12–20 евро.

На основании предоставленных предприятием данных ведомство подсчитало, что не менее 26,58% ежемесячно назначаемых штрафов могли быть необоснованными или ошибочными, поскольку обстоятельства нарушения должным образом не оценивались.

Таким образом, примерно каждый четвёртый штраф впоследствии отменялся или уменьшался.

По расчётам ЦЗПП, за один год такая практика могла причинить потребителям ущерб как минимум на 551 460 евро. Максимальный возможный ущерб оценён в 2,073 миллиона евро.

Ведомство считает, что недобросовестная практика применялась как минимум с 1 января 2025 года, поэтому совокупный ущерб может оказаться ещё больше.

По оценке ЦЗПП, за год она затронула или могла затронуть потребителей не менее чем в 15 756 случаях.

Компания обслуживает 148 парковок

Согласно решению ЦЗПП, Park Expert оказывает услуги на 148 автостоянках Латвии, из которых 128 находятся в Риге.

В ходе разбирательства предприятие объясняло большое количество выявленных нарушений эффективностью своей системы видеонаблюдения.

По мнению компании, нарушения возникают из-за действий или бездействия самих водителей, которые не соблюдают правила пользования парковками. Автоматическая система, как утверждает Park Expert, позволяет выявлять больше нарушений, чем контроль со стороны сотрудников.

Однако ЦЗПП счёл эти доводы неубедительными.

Ведомство пришло к выводу, что действующая система ориентирована прежде всего на автоматическое выявление нарушений и назначение штрафов без достаточного анализа конкретных обстоятельств.

ЦЗПП также подчеркнул, что цель договорного штрафа — не создание для предприятия постоянного дополнительного источника дохода. Его размер должен быть соразмерным нарушению и соответствовать принципам добросовестной коммерческой практики.

Учитывая масштаб, продолжительность и влияние выявленных нарушений на интересы потребителей, ЦЗПП применил к Park Expert максимальный предусмотренный в данном случае штраф — 122 744 евро.

Что делать водителям, получившим штраф?

ЦЗПП разъясняет, что при несогласии со штрафом потребителю следует сначала обратиться к поставщику парковочных услуг.

Если договориться не удаётся, окончательно разрешить спор можно в суде.

Автомобилисты, пострадавшие от выявленной коммерческой практики, могут использовать аргументы из решения ЦЗПП для защиты своих прав в судебном порядке.

При этом решение ведомства само по себе не означает автоматической отмены всех ранее выписанных штрафов.

Park Expert отвергает обвинения

Ранее компания Park Expert не согласилась с претензиями ЦЗПП и отвергла обвинения в недобросовестной коммерческой практике.

Предприятие назвало распространённую ведомством информацию порочащей его репутацию и утверждало, что она не отражает реальную ситуацию с нарушениями правил пользования парковками.

Согласно данным Firmas.lv, в 2025 году оборот Park Expert составил 3,41 миллиона евро — вдвое больше, чем годом ранее. При этом прибыль предприятия сократилась на 27,4%, до 107 426 евро.

Компания зарегистрирована в 2019 году, её основной капитал составляет 2800 евро.

Доли в капитале распределены следующим образом: Эдгару Калейсу принадлежат 40%, Зигмару Урбансу — 30%, а SIA Elzeks, владелицей которой является Айя Ансоне, — ещё 30%.