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Пересчитали пассажиров: в Ригу едут битком набитые автобусы, а в Земгале шофёры перевозят воздух 1 1261

Бизнес
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: автобусы

За первые шесть месяцев сего года среднее число пассажиров на один рейс электропоезда почти в восемь раз превышало соответствующий показатель междугородных автобусов — соответственно 186,78 и 23,64 пассажира.

Дизельные поезда существенно отстают — 88,77 пассажира за поездку.

Статистика I полугодия 2026 года показывает, что больше всего пассажиров ездят в автобусах Рижского региона — в среднем 18,59 человека на рейс. В свою очередь, наименее загруженный транспорт — в среднем 10,79 пассажира за рейс — ходит по Земгале.

Если же рассматривать среднее расстояние одной поездки, то тут лидирует Латгалия (36,31 км), а наименьший показатель — в Земгале (20,12 км).

Как считают транспортные специалисты, необходимость изменения маршрутной сети обусловлена рядом факторов:

«За последнее десятилетие наблюдается ещё более выраженный процесс урбанизации: большая часть социальных процессов и экономической деятельности концентрируется вокруг городов.

Кроме того, изменилось административно-территориальное устройство страны — количество муниципальных образований сократилось со 119 до 43, что привело к переориентации передвижений жителей в сторону „центра“, где сосредоточены государственные и частные услуги.

В последние годы корректировка маршрутной сети также потребовалась в связи с реорганизацией школ».

Школьники Латвии, кстати, за полугодие наездили по стране 3,67 миллиона км — это почти столько же, сколько общий пробег всего дотируемого железнодорожного транспорта (3,83 миллиона км). В 13 самоуправлениях объём перевозок учащихся практически равнозначен объёму всех прочих перевозок.

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#Рига #Латвия #транспорт #пассажиры #автобусы #электропоезда
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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