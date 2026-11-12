"Модель «Балтийской Швейцарии» мы уже опробовали, и закончилось это закрытием банковского сектора нерезидентов."

Известный экономист Янис Ошлейс прокомментировал план Андриса Кулбергса по стимулированию экономики:

"В Латвии хватает денег. Проблема в другом месте: в Латвии невыгодно ее инвестировать. План премьера основан на предположении, что рост Латвии тормозит нехватка капитала, доступного для инвестиций. Данные это не подтверждают. Наше ограничение - низкая отдача инвестиций: база затрат близка к уровню Западной Европы, а производительность труда - около половины среднего по ЕС. Если диагноз неправильный, гигантский сложный и рискованный финансовый инструмент тоже будет применен неправильно.

Вклады резидентов в латвийских банках превышают 21 млрд. евро, а остаток выданных кредитов составляет всего около 15,7 млрд. евро. То есть банковская система имеет ликвидность кредитовать значительно, на десятки миллиардов больше, без привлечения внешнего финансирования. И кредитование компаний, особенно в сфере недвижимости, уже третий год растет быстрее экономики. При этом неиспользованные остатки на счетах - рекордные.

Значит, капитал есть. Но, как правильно отметил Кулбергс, не появляются новые рабочие места и не хватает инвестиций. Почему? Ведь компании не вкладывают капитал в создание продуктивных, хорошо оплачиваемых услуг по экспорту рабочих мест и товаров. Почему? Ведь отдача от инвестиций в Латвии слишком низкая. В последние годы расходы на рабочую силу в подразделении росли примерно в два раза быстрее, чем в среднем по ЕС, а производительность почти не изменилась. Инвестор сравнивает стоимость полного жизненного цикла одного завода в Латвии, Польше и Финляндии, не говоря уже о Китае. Сейчас это сравнение не в пользу Латвии.

Поэтому нужно решать проблему выгодности инвестиций, а не проблему доступности денег.

План повышения доходов Кульберга основан на трех идеях:

налоговая резидентура для состоятельных лиц (~ 150 млн евро);

IP box, или облегченный налоговый режим для доходов корпораций от интеллектуальной собственности;

регистрация иностранных транспортных средств в Латвии.

Все три - это привлечение финансовых потоков, а не производства. Это "освеженный" тезис о Латвии как финансовом центре. Модель «Балтийской Швейцарии» мы уже опробовали, и закончилось это закрытием банковского сектора нерезидентов. Такие деньги - НЕ то же самое, что инвестированный капитал. Это опасные деньги. Вы думаете, что капиталисты, которые оптимизируют свои налоги/получат виды на жительство через Латвию, самые белые ит пушистые? Прочтите скандалы последних недель и подумайте еще раз.

Схема Фонда развития, который предложил создать Кулбергс

Ядро предложения: капитал семи государственных предприятий (Latvenergo, LVM, AST, LMT, tet, VNĪ, Latvijas Loto) общей стоимостью ~ 7,6 млрд. евро служит основой эмиссии облигаций в размере 1,5 млрд. евро.

Привлеченное финансирование поступает в Фонд развития. Фонд делит его на четыре потока: ~ 600 млн. евро на жилье, 150 млн. евро на оборонную промышленность, 450 млн. евро на развитие предприятий и 300 млн. евро в резерве.

Схема имеет три структурных риска

Во-первых, создается конгломерат без синергии. Электроэнергия, леса, сеть передачи, телекоммуникации, недвижимость и азартные игры не являются связанными бизнесами. Мировой опыт показывает, что конгломераты оцениваются со скидкой, а не премией. План «больше зарабатывать» не является стратегией создания ценности, и модель управления очень неясна.

Во-вторых, одна облигация связывает несовместимые активы. Latvenergo, AST и LVM являются стратегическими и практически неприватизируемыми. Структура акционеров LMT и Tet уже сейчас меняется. VNĪ и Latvijas Loto являются естественными кандидатами на приватизацию, полную или же частичную. Как один долгосрочный долговый инструмент обеспечить портфелем, состав которого в ближайшие годы изменится? Для инвестора это означает неопределенное обеспечение, и неопределенность платит более высокую процентную ставку.

В-третьих, нет ответа на основные вопросы об инструменте:

Каков срок действия облигации? 10 лет?

Финансирует ли фонд дальше проекты как займы с таким же сроком и ставкой, или как собственный капитал?

Если как капитал, покрывающий несовпадение сроков и риска?

Будет ли Eurostat классифицировать этот долг как долг общего правительства? Если да, то схема не решает фискальное ограничение, а скрывает его.

Деньги следуют за отдачей. Не надо создавать деньги. Нужно создать условия, чтобы было выгодно инвестировать в производство экспортных товаров и услуг."