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В Латвии поправили закон об OCTA: теперь страховку будут выплачивать быстрее 0 333

Бизнес
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: OCTA

В Латвии вступают в силу важные поправки к Закону об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев сухопутных транспортных средств (OCTA).

Главное нововведение касается механизма выплат: в определённых случаях пострадавшие в ДТП смогут решать вопросы возмещения убытков напрямую со СВОИМ страховщиком, а не бегать за компенсацией к компании виновника аварии.

Нюансы прямого урегулирования

Если в ДТП обошлось без пострадавших, а материальный ущерб автомобилю не превышает 50 000 евро, пострадавший водитель сможет подать заявление в свою страховую компанию. Раньше закон требовал обращаться исключительно к страховщику виновника (за исключением случаев, когда у того вообще не было полиса).

Однако новая система — это право, а не жёсткая обязанность водителя. При желании по-прежнему можно обращаться к страховщику виновника аварии.

Если же водитель выбирает своего страховщика, тот регистрирует заявление, проводит осмотр, принимает решение и выплачивает компенсацию, после чего страховщики разбираются между собой в рабочем порядке. Однако обратиться к своему страховщику можно будет только при условии, что ущерб причинён транспортным средством, зарегистрированным в Латвии, и речь идёт исключительно о материальном ущербе.

Что будет с авариями, виновник которых неизвестен

Серьёзные изменения ждут и тех водителей, чьи машины были повреждены, а виновника аварии найти так и не удалось.

Раньше из Гарантийного фонда в таких ситуациях полностью компенсировали лишь вред, причинённый здоровью или жизни, а ремонт автомобиля оплачивали только тогда, когда в ДТП также кто-то получил телесные повреждения.

Теперь же, начиная с 1 января 2027 года, компенсацию за ремонт машины можно будет получить даже при отсутствии пострадавших людей — правда, при условии, что автомобиль получил серьёзные повреждения, из-за которых было аннулировано разрешение на его участие в дорожном движении (например, из-за нарушения геометрии кузова, деформации лонжеронов, срабатывания систем безопасности или выгорания моторного отсека).

Отказ

Страховая компания будет вправе отказать в прямом урегулировании в трёх случаях:

  • если невозможно определить степень вины каждого участника ДТП;

  • если у заявителя есть телесные повреждения;

  • если общая сумма выплаты превышает 50 000 евро.

В случае отказа клиенту обязаны в течение 14 дней сообщить, куда именно ему следует обратиться.

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#страхование #Латвия #ДТП #компенсация #OCTA
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Николай Кудрявцев
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