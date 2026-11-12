Телекоммуникационная компания CSCTelecom заявила об устранении уязвимости, из-за которой в открытом доступе могла оказаться база данных с более чем 125 миллионами SMS-сообщений. При этом предприятие признаёт, что пока не может полностью исключить возможность просмотра или копирования информации посторонними лицами.

Об этом компания сообщила 12 ноября.

По информации CSCTelecom, причиной инцидента стала ошибка в настройках доступа, позволявшая неавторизованным пользователям получать доступ к базе данных платформы.

Уязвимость обнаружили исследователи издания Cybernews, которые смогли получить доступ к информации и уведомили об этом компанию.

После получения сообщения CSCTelecom устранила недостаток системы безопасности и закрыла соответствующий доступ.

Могли ли посторонние скопировать сообщения?

Компания провела проверку серверов и доступной технической информации.

По её утверждению, пока не выявлено случаев изменения или удаления данных, а также не получено доказательств их злонамеренного использования.

Однако в CSCTelecom признают, что результаты проверки не позволяют полностью исключить просмотр или копирование информации другими лицами, помимо исследователей Cybernews.

Об инциденте уведомлена латвийская организация по предотвращению киберинцидентов CERT.LV.

Специалисты CERT.LV потребовали от CSCTelecom провести углублённое расследование, чтобы установить фактические обстоятельства произошедшего и выяснить, существуют ли подтверждённые доказательствами признаки утечки данных из инфраструктуры предприятия.

В базе находились банковские коды и личные сообщения

Ранее Cybernews сообщило, что из базы данных латвийского подразделения CSCTelecom могли стать доступными более 125 миллионов SMS-сообщений.

Исследователи обнаружили в конце сентября базу данных ClickHouse, содержавшую информацию за период с октября 2022 года по сентябрь 2026 года.

Особую опасность представляло то, что база обновлялась в режиме реального времени. Это потенциально позволяло посторонним получать сообщения ещё до того, как их прочитывали адресаты.

В открытом доступе могли находиться:

номера телефонов получателей и полное содержание SMS;

коды подтверждения личности и временные пароли;

ссылки для восстановления доступа к учётным записям;

результаты медицинских анализов;

имена, адреса и сведения о доставках;

информация о бронировании поездок;

уведомления о банковских операциях;

технические данные об отправке сообщений.

Только за сентябрь через сервис было отправлено более трёх миллионов SMS.

Какие компании могли быть затронуты?

По данным Cybernews, в базе находились сообщения, отправленные от имени крупнейших банков, страховых компаний, торговых сетей, медицинских учреждений и государственных организаций.

Среди упомянутых организаций — Swedbank, SEB, ERGO, Compensa, Artea, служба экстренной помощи 112, Porsche, CityBee, Barbora, EuroCash, DEPO, Akropolis, IKI, PerlasGo, Autoplius, литовские медицинские компании Sypsenos akademija и Denticija, а также авиакомпания airBaltic.

Хотя CSCTelecom работает преимущественно в Латвии, возможный инцидент затронул также Литву и Эстонию.

Что говорят Swedbank, SEB и airBaltic?

Представитель Swedbank Кристине Чекстере сообщила LETA, что после получения информации об инциденте банк немедленно начал расследование и выполнил предусмотренные законодательством действия.

Swedbank временно прекратил пользоваться услугами CSCTelecom и запросил необходимые сведения, чтобы оценить масштаб произошедшего и возможные последствия для клиентов.

В свою очередь, представитель SEB Анете Игауне пояснила, что банк использовал услуги CSC Telecom лишь в ограниченном объёме — для отправки маркетинговой информации, связанной с пенсионными фондами.

Для передачи конфиденциальной информации о клиентах SEB применяет другие каналы связи.

Авиакомпания airBaltic также подтвердила, что осведомлена о сообщениях о возможном инциденте безопасности у внешнего поставщика услуг.

Перевозчик начал оценку ситуации и сотрудничает с поставщиками услуг и надзорными учреждениями, чтобы проверить опубликованную информацию и установить возможное влияние инцидента на клиентов авиакомпании.

Расследование продолжается

Несмотря на устранение уязвимости, окончательные выводы о масштабах возможной утечки пока не сделаны.

CERT.LV ожидает результатов углублённой проверки, которая должна установить, имел ли место несанкционированный доступ к данным и существуют ли доказательства их утечки.

Согласно информации Firmas.lv, в 2025 году оборот CSC Telecom составил 4,483 миллиона евро, а прибыль — 110 554 евро.

Предприятие зарегистрировано в 2022 году, его основной капитал составляет 273 339 евро.

Компанией владеют зарегистрированная в Эстонии Osauhing Global Telecom Invest (89,99%) и Сергей Бузак (10,01%).