Латвийская экономика постепенно набирает обороты, безработица снижается, а покупательная способность населения продолжает расти. Однако экономисты предупреждают: в ближайшие годы главной проблемой страны может стать не отсутствие рабочих мест, а нехватка людей, способных их занять.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на оценки экономистов, развитие латвийского рынка труда всё сильнее зависит от демографической ситуации. Население трудоспособного возраста сокращается, и даже экономический рост не гарантирует предприятиям возможности найти необходимых специалистов.

Рабочие места есть, но работников не хватает

Экономист Иева Опмане отмечает, что рынок труда оказался между двумя противоположными тенденциями. С одной стороны, развитие экономики стимулирует создание новых рабочих мест. С другой — сокращение численности трудоспособного населения ограничивает возможности предприятий.

По её словам, даже активная государственная политика по привлечению людей на рынок труда не сможет полностью компенсировать демографические потери.

Всё большее значение будут приобретать профессиональные навыки работников, повышение квалификации и внедрение современных технологий.

Автоматизация, роботизация и искусственный интеллект постепенно позволят предприятиям увеличивать производство без пропорционального роста числа сотрудников.

При этом, подчёркивает экономист, технологические изменения вовсе не обязательно приведут к массовой безработице. Напротив, появятся новые профессии и обязанности, связанные с использованием современных решений. Однако людям, которым сложно осваивать новые навыки, придётся труднее.

Безработица снижается даже на фоне увольнений

Несмотря на сообщения о сокращениях персонала на отдельных предприятиях, ситуация на рынке труда остаётся устойчивой.

В третьем квартале 2026 года уровень безработицы в Латвии снизился до 6,7% экономически активного населения. Это меньше, чем кварталом ранее и за аналогичный период прошлого года.

К концу октября число зарегистрированных безработных оказалось более чем на 700 человек меньше, чем год назад.

Положительные изменения наблюдаются даже в Латгалии, где ранее сообщалось о реорганизации предприятий и сокращении рабочих мест.

По мнению Опмане, это свидетельствует о сохраняющемся спросе на работников. Пока одни компании сокращают персонал, другие испытывают кадровый голод, реализуют инвестиционные проекты и планируют расширение.

Зарплаты продолжат расти

Экономист Петерис Страутиньш прогнозирует, что в 2027 году покупательная способность работающих жителей Латвии продолжит улучшаться.

По его оценке, реальная зарплата после уплаты налогов увеличится на 2–3%. Примерно такой же рост ожидается и по итогам нынешнего года.

Экономист связывает эту тенденцию с ускорением экономического развития Латвии и постепенным сокращением отставания от среднего уровня Европейского союза.

По прогнозу Страутиньша, в 2026 году рост реального ВВП Латвии может как минимум на два процентных пункта превысить средний показатель ЕС.

При этом ВВП страны на одного жителя достигнет приблизительно 73–74% среднего европейского уровня.

В Латвии установлен рекорд занятости

Последние статистические данные показывают, что доля работающих жителей достигла исторически высокого уровня.

В третьем квартале 2026 года в Латвии были трудоустроены 897 тысяч человек в возрасте от 15 до 74 лет.

Уровень занятости составил 66,1%, превысив прежний рекорд третьего квартала 2019 года — 65,6%.

Особенно заметны изменения среди молодёжи. В возрастной группе от 15 до 24 лет занятость достигла 36,9% — максимального показателя с начала 2008 года.

Продолжают активно работать и пожилые жители. Среди людей в возрасте от 65 до 74 лет трудоустроены 27,5%.

Одновременно число экономически неактивных жителей впервые за всю историю соответствующих статистических наблюдений опустилось ниже 400 тысяч человек.

За 14 лет зарплаты стали значительно выше

Страутиньш обращает внимание на любопытное обстоятельство: количество работающих в Латвии практически не изменилось по сравнению с 2012 годом, однако уровень жизни заметно вырос.

С 2012 года реальный ВВП на одного жителя увеличился на 41,2%, а покупательная способность зарплат после уплаты налогов — более чем на 80%.

Тем не менее по уровню занятости Латвия по-прежнему уступает соседним балтийским странам, а также Швеции, Нидерландам и ряду других европейских государств.

Главный вывод экономистов: дальнейшее развитие Латвии будет зависеть не только от инвестиций и экономического роста, но и от способности страны сохранить трудоспособное население, повысить производительность труда и помочь работникам приспособиться к технологическим изменениям.