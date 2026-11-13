В Латвии приближается решающий этап переговоров о выкупе долей шведской Telia в телекоммуникационных компаниях LMT и Tet. Предварительная стоимость сделки может составить около полумиллиарда евро. При этом государству, возможно, не придётся вкладывать собственные деньги: финансирование рассчитывают привлечь у частных инвесторов и банков.

Как сообщает агентство LETA, вице-президент Latvijas mobilais telefons (LMT) Ингмарс Пуцис заявил, что компании LMT и Tet рассчитывают выполнить поручение правительства и представить первоначальный вариант сделки до 17 ноября.

По его словам, переговоры проходят в конструктивной атмосфере, а потенциальные инвесторы уже проявляют интерес.

Полмиллиарда евро — без денег налогоплательщиков?

Одним из главных вопросов остаётся стоимость выкупа долей шведского телекоммуникационного концерна Telia.

По словам Пуциса, ориентировочную сумму можно рассчитать на основании оценок стоимости компаний, представленных Nasdaq Riga.

Предварительно речь идёт примерно о 500 миллионах евро.

Однако это не окончательная цена сделки. Конкретная сумма, структура финансирования и участие инвесторов ещё должны стать предметом переговоров.

Вице-президент LMT подчеркнул, что для осуществления сделки необязательно привлекать государственные средства.

Предполагается использовать коммерческое финансирование, включая средства инвесторов и банков.

Пуцис отметил, что LMT демонстрирует рост финансовых показателей, в том числе EBITDA и рентабельности, что создаёт предпосылки для привлечения капитала.

Государство может отказаться от полного контроля

Важное отличие нынешнего варианта сделки от предыдущих попыток заключается в более значительной роли частного инвестора.

Ранее обсуждавшаяся модель фактически предусматривала создание крупного государственного предприятия. Теперь подход стал более гибким.

По мнению Пуциса, Латвии необходимо сохранить участие в капитале компаний, поскольку LMT и Tet относятся к критически важной инфраструктуре.

Это позволит защищать национальные и геополитические интересы, в том числе обеспечивать сохранение управления компаниями в Латвии.

Однако государству необязательно контролировать весь бизнес.

Пуцис считает, что чрезмерное государственное участие способно ограничивать возможности компаний из-за особенностей регулирования, закупок и конкуренции.

Зачем Латвии нужен новый инвестор

В LMT считают, что будущий стратегический партнёр должен быть заинтересован не только в латвийском телекоммуникационном рынке.

Задача гораздо масштабнее — создать на базе LMT и Tet сильный технологический бизнес, способный развивать новые услуги и выходить на зарубежные рынки.

Пуцис объяснил, что нынешние владельцы компаний придерживаются разных стратегий.

Одна сторона преимущественно ориентируется на телекоммуникационный рынок Латвии, тогда как латвийская сторона заинтересована в развитии новых направлений бизнеса и международной экспансии.

Поэтому важным критерием выбора инвестора станет готовность финансировать инновации, исследования и развитие технологий.

В LMT убеждены, что Латвии нужны крупные национальные компании, которые не только привлекают иностранные инвестиции, но и сами способны приобретать предприятия за рубежом.

Почему переговоры с Telia снова оживились

Латвия уже несколько лет пытается договориться со шведской Telia о выкупе её долей в LMT и Tet.

Предыдущие попытки не привели к завершению сделки.

Однако нынешний этап, по оценке Пуциса, отличается сразу несколькими обстоятельствами.

Во-первых, сами LMT и Tet впервые получили возможность непосредственно участвовать в подготовке предложения о выкупе.

Во-вторых, Telia вновь подтвердила заинтересованность в переговорах о продаже принадлежащих ей долей.

В-третьих, изменился подход к привлечению частного капитала.

Пуцис сравнил многолетнюю историю переговоров с телесериалом, в котором начинается новый сезон.

Он выразил осторожный оптимизм относительно перспектив нынешнего этапа.

Что произойдёт в ближайшие недели

Правительство установило конкретные сроки подготовки предложений.

17 ноября — LMT и Tet должны представить варианты выкупа долей Telia.

24 ноября — государственное предприятие Possessor должно обобщить предложения и подготовить углублённую оценку возможной сделки.

1 декабря — Министерство экономики должно сообщить правительству о результатах.

По словам Пуциса, в идеальном случае LMT и Tet представят совместное предложение, возможно, уже с указанием потенциальных инвесторов.

Если переговоры будут развиваться успешно, до конца 2026 года стороны могут согласовать стратегическую модель сделки.

Однако юридическое завершение процесса, вероятнее всего, состоится уже в 2027 году.

Предстоят проверки со стороны Совета по конкуренции и органов государственной безопасности, а также подготовка акционерных соглашений.

Что будет, если компании не смогут выкупить доли

13 октября премьер-министр Андрис Кулбергс сообщил о решении правительства предложить LMT и Tet самостоятельно оценить возможности выкупа долей Telia.

Согласно позиции правительства, если компании смогут обеспечить сделку, процесс будет продолжен по этой модели.

Если же реализовать такой вариант не удастся, власти намерены без промедления приступить к объединению LMT и Tet.

Таким образом, вопрос касается не только смены собственников, но и будущей структуры двух крупнейших телекоммуникационных компаний Латвии.

Кому сейчас принадлежат LMT и Tet

В компании Tet государству через Possessor принадлежит 51% капитала, а дочернему предприятию Telia — Tilts Communications — остальные 49%.

Структура собственности LMT сложнее.

Telia и её дочерняя компания Sonera Holding совместно владеют 49% капитала. Латвийскому государству через Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC) принадлежит 23%, компании Tet — ещё 23%, а Possessor — 5%.

Поэтому изменение структуры собственности может существенно повлиять на управление обоими предприятиями.

Главный вопрос теперь заключается в том, смогут ли LMT и Tet найти инвесторов и предложить правительству финансово жизнеспособную модель сделки. Первые ответы ожидаются уже 17 ноября.