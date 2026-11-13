Работа отнимает всё больше сил: 46% опрошенных работников Латвии признались, что испытывали усталость, вызванную или усиленную работой. Ещё 39% жалуются на нехватку времени и чрезмерную нагрузку, а почти каждый третий сталкивался со стрессом, тревожностью или депрессивными состояниями, связанными с работой. Такие результаты представили на конференции Государственной инспекции труда.

Данные международного исследования OSH Pulse 2025, проведённого Европейским агентством по безопасности и гигиене труда (EU-OSHA), обсуждались 13 ноября на конференции «Увидеть невидимое: выявление и оценка психосоциальных рисков в рабочей среде».

В Латвии в опросе приняли участие 1004 работника.

В Латвии устают сильнее, чем в среднем по ЕС

Результаты исследования показывают, что по некоторым показателям психологического и физического самочувствия работающих жителей Латвии ситуация хуже, чем в Евросоюзе в целом.

Показатель Латвия ЕС Сильная нехватка времени или перегрузка 39% 44% Стресс, тревога или депрессивные состояния из-за работы 32% 29% Усталость, вызванная или усиленная работой 46% 37%

Таким образом, хотя на чрезмерную нагрузку латвийские работники жалуются несколько реже, чем в среднем по ЕС, усталость и психологическое напряжение они отмечают чаще.

Особенно заметна разница в уровне усталости — девять процентных пунктов.

Работа заканчивается, а стресс остаётся

Директор Государственной инспекции труда Ренарс Лусис подчеркнул, что работа может положительно влиять на психическое здоровье человека. Однако многое зависит от условий, в которых приходится выполнять профессиональные обязанности.

Нечёткие задания, слишком короткие сроки, конфликты с коллегами и недостаточная поддержка руководства способны превратить рабочий день в постоянный источник напряжения.

Причём последствия стресса нередко ощущаются и после окончания рабочего времени.

По словам Лусиса, работодателям необходимо оценивать психологические риски так же серьёзно, как физические опасности на рабочем месте.

При этом важно не просто помогать сотрудникам справляться с последствиями перегрузки, но прежде всего устранять её причины.

Когда усталость принимают за нежелание работать

Заместитель председателя Союза свободных профсоюзов Латвии Гита Ошкая обратила внимание на распространённую проблему: трудности сотрудника с выполнением обязанностей иногда ошибочно воспринимаются как отсутствие желания работать.

Если руководство замечает проблему слишком поздно, ситуация может закончиться увольнением.

Поэтому, считает представитель профсоюзов, работникам необходимо иметь возможность открыто говорить о своём состоянии, не опасаясь негативных последствий.

Работодатель, в свою очередь, должен быть готов выслушать человека и при необходимости пересмотреть его обязанности, рабочий график или условия труда.

Смартфоны и уведомления не дают мозгу отдохнуть

Отдельной темой конференции стало влияние цифровых технологий на психологическое состояние работников.

Невролог, ассоциированный профессор Айнарс Степенс, занимающий должность директора по образованию и науке Рижской Восточной клинической университетской больницы, отметил, что постоянная доступность человека осложняет полноценное отключение от работы.

Сообщения, уведомления и необходимость непрерывно переключаться между задачами увеличивают нагрузку на внимание и рабочую память.

Даже после завершения рабочего дня человек может продолжать мысленно находиться на работе, проверять переписку и реагировать на новые поручения.

При этом специалист подчеркнул, что научных доказательств прямой роли цифровой среды в росте числа аффективных и невротических расстройств пока недостаточно.

Что такое «цифровая деменция»

На конференции также обсудили выражение «цифровая деменция».

Этим термином иногда обозначают ухудшение внимания, памяти и способности к обучению, которое связывают с чрезмерным и пассивным использованием электронных устройств.

Однако, как пояснил Степенс, это скорее публицистическое выражение, а не самостоятельный медицинский диагноз.

Подобные трудности могут быть обратимыми, а разумное использование технологий, напротив, способно помогать поддерживать когнитивные способности.

Невролог также напомнил об оценках, опубликованных в медицинском журнале The Lancet: до 45% случаев деменции потенциально можно предотвратить или отсрочить, воздействуя на 14 изменяемых факторов риска на протяжении жизни.

Среди них — повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина ЛПНП, потеря слуха, депрессия, недостаточная физическая активность, курение и социальная изоляция.

Что обязаны делать работодатели

Государственная инспекция труда напоминает, что психологические риски на рабочем месте нередко остаются незамеченными.

К ним относятся чрезмерная нагрузка, неясное распределение обязанностей, конфликты в коллективе, эмоциональное насилие и неблагоприятная рабочая атмосфера.

Если такие проблемы сохраняются долгое время, они могут способствовать профессиональному выгоранию, нарушениям сна и тревожным состояниям.

Последствия ощущают и предприятия: увеличивается текучесть кадров, растёт количество пропусков работы и снижается производительность.

Инспекция подчёркивает, что обязанность работодателя оценивать риски рабочей среды распространяется и на психосоциальные факторы.

Для их снижения рекомендуется регулярно опрашивать сотрудников, пересматривать распределение нагрузки, обучать руководителей и создавать механизмы поддержки работников.

Особенно важно привлекать самих сотрудников к поиску решений: именно они зачастую первыми замечают проблемы, которые остаются невидимыми для руководства.

В Латвии запускают новую кампанию

На конференции также предусмотрена презентация кампании EU-OSHA «Здоровые рабочие места 2026–2028», посвящённой психоэмоциональному здоровью на работе.

Кроме того, состоится награждение победителей конкурса хорошей практики «Золотая каска — 2026», в котором в этом году особое внимание уделяется выявлению и оценке психологических рисков.

Главный вывод специалистов: усталость, постоянный стресс и эмоциональное истощение работников нельзя считать исключительно их личной проблемой. Условия труда и организация рабочего процесса также играют важную роль, а значит, работодатели должны участвовать в поиске решений.