Рижский Центральный рынок готовят к масштабным переменам. В его развитие планируется вложить 22,5 миллиона евро, обновить исторические павильоны, благоустроить прилегающую территорию и привлечь новых посетителей. Однако главной задачей останется торговля свежими продуктами. При обсуждении будущего рынка уже возникли острые споры.

Как сообщает агентство LETA, планы развития Центрального рынка обсуждались в пятницу, 13 ноября, на специальной дискуссии с участием представителей Рижской думы, муниципального предприятия Rīgas nami и общественности.

Председатель правления Rīgas nami Оярс Валкерс подчеркнул, что рынок прежде всего должен оставаться местом покупки продуктов, хотя в будущем здесь появится больше возможностей для отдыха, развлечений и культурных мероприятий.

Зачем рижане ходят на Центральный рынок

Согласно результатам опроса, 94% респондентов посещают Центральный рынок ради покупки свежих продуктов. Более половины опрошенных бывают здесь как минимум раз в неделю.

По мнению Валкерса, эти цифры показывают, что превращать рынок исключительно в развлекательное пространство было бы неправильно.

В то же время опрос выявил проблемы, которые мешают покупателям чувствовать себя комфортно.

Среди основных недостатков посетители назвали нехватку парковочных мест, недостаточное ощущение безопасности и комфорта на рынке и вокруг него, трудности с общением на государственном языке и не всегда понятные ценники.

Поэтому одним из главных направлений развития станет сохранение традиционной торговли с расширением ассортимента свежих продуктов и привлечением местных производителей.

Рынок хотят превратить в место отдыха и развлечений

Помимо продуктовой торговли, на Центральном рынке планируется развивать гастрономию и общественное питание.

Рассматривается возможность проведения культурных, художественных, спортивных и образовательных мероприятий. Не исключается появление проектов, связанных с наукой и инновациями.

Предполагается, что это поможет привлечь на рынок новые группы посетителей, в том числе туристов и людей, которые сегодня редко сюда заглядывают.

Отдельным направлением станет благоустройство открытых пространств.

На обновление направят 22,5 миллиона евро

За последние три года Rīgas nami уже вложило в развитие Центрального рынка 4,5 миллиона евро. Значительная часть средств была направлена на приведение в порядок Овощного павильона.

Теперь предприятие планирует инвестировать ещё 22,5 миллиона евро.

Как сообщила член правления Rīgas nami Агра Мелне, основные вложения предполагается направить на реконструкцию Рыбного павильона.

В октябре Рижская дума поддержала возможность привлечения кредита на сумму более 22 миллионов евро для развития рынка.

Чтобы предприятие могло получить необходимое финансирование, договор управления Центральным рынком с Rīgas nami был продлён до 24 апреля 2067 года.

При этом компания обязана выполнять конкретные инвестиционные обязательства, заниматься восстановлением исторических зданий и модернизацией инфраструктуры.

Инвесторов будут искать даже в Каннах

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс сообщил, что город уже приступил к поиску инвесторов.

Возможности развития Центрального рынка планируется представить на международной выставке недвижимости MIPIM во французских Каннах.

Первоначально особое внимание предполагается уделить Мясному павильону, однако в дальнейшем инвестиционные предложения могут охватить и более обширную территорию.

По словам Ратниекса, городские власти хотят не просто отремонтировать павильоны, но и преобразить всё пространство вокруг рынка.

В частности, речь идёт о благоустройстве территории вдоль канала, улучшении пешеходных связей между Центральным рынком, Центральным железнодорожным вокзалом и Даугавой.

Также рассматриваются новые зелёные зоны, освещение, небольшие торговые точки и дополнительные возможности для предпринимателей.

В результате рынок должен стать более привлекательной частью городского центра, где традиционная торговля будет соседствовать с гастрономией, туризмом и культурными мероприятиями.

Не обошлось без острых споров

Обсуждение будущего Центрального рынка показало, что единого мнения о предстоящих изменениях пока нет.

Особенно оживлённые споры вызвал вопрос автомобильных парковок.

Сторонники велосипедного движения выступили против идеи расширения возможностей парковки автомобилей возле рынка.

Разногласия возникли и по поводу благоустройства открытых пространств, а также способов привлечения новых торговцев и покупателей.

Таким образом, городским властям предстоит найти баланс между интересами автомобилистов, велосипедистов, пешеходов, предпринимателей и постоянных посетителей рынка.

Что будет с историческим обликом рынка

В Rīgas nami подчёркивают, что главная цель преобразований — сделать Центральный рынок современным, удобным и многофункциональным городским пространством, сохранив его уникальное культурно-историческое наследие.

Рынок должен оставаться местом встречи продавцов и покупателей, но одновременно стать более привлекательным для жителей Риги и гостей столицы.

При этом окончательный облик обновлённого Центрального рынка ещё предстоит определить. Масштабные инвестиции запланированы, однако конкретные решения по отдельным объектам и прилегающей территории продолжают обсуждаться.