Суд по экономическим делам продолжает рассматривать уголовное дело о предполагаемом отмывании 20 млн евро через Baltic International Bank. На скамье подсудимых — крупнейший акционер и бывшие руководители банка. Защите не удалось добиться закрытого разбирательства, а материалы дела уже насчитывают 320 томов.

В Латвии продолжается судебный процесс по делу бывшего руководства Baltic International Bank, обвиняемого в легализации денежных средств преступного происхождения. Следующее заседание назначено на 24 ноября в 12:00 — суд продолжит допрос свидетеля.

Как выяснило агентство ЛЕТА в Суде по экономическим делам, ранее суд отказался проводить разбирательство за закрытыми дверями, несмотря на соответствующее ходатайство адвокатов обвиняемых.

Почему суд отказался закрыть процесс

Защитники настаивали на закрытом заседании, ссылаясь на необходимость сохранения коммерческой тайны банка и защиты частной жизни участников уголовного процесса.

Однако суд не нашел достаточных оснований для ограничения публичности разбирательства. По его оценке, само рассмотрение предъявленных обвинений не связано с обстоятельствами частной жизни, а оснований ожидать разглашения коммерческой тайны на данном этапе нет. Таким образом, процесс продолжится в открытом режиме.

Объем уголовного дела уже достиг 320 томов. Кроме того, защита попросила приобщить дополнительные архивные материалы.

В чем обвиняют бывшее руководство банка

Согласно версии обвинения, участники организованной группы использовали инфраструктуру Baltic International Bank для легализации денежных средств, полученных в результате преступлений за пределами Латвии.

Следствие считает, что для этого была организована схема увеличения капитала банка путем выпуска новых акций. Их приобрели лица, уголовное производство в отношении которых выделено в отдельное дело.

По версии прокуратуры, таким способом средства предполагаемого преступного происхождения поступили в собственность банка и были использованы для увеличения его капитала. При этом обвиняемые якобы скрывали реальное происхождение и принадлежность денег.

Общая сумма предполагаемой легализации составляет 20 млн евро.

Обвинения предъявлены пяти лицам: крупнейшему акционеру банка Валерию Белоконю, бывшему председателю правления Виктору Болбатсу, бывшим членам правления Марису Лигутсу и Анде Саукан, а также бывшей сотруднице Юлии Юргелевич.

Никто из них свою вину не признает.

Отдельно ведется процесс о возможном применении мер принудительного воздействия к самому юридическому лицу Baltic International Bank.

Как банк лишился возможности продолжать работу

Проблемы Baltic International Bank привели к вмешательству финансового регулятора в декабре 2022 года. Тогда Комиссия рынка финансов и капитала признала банк учреждением, которое столкнулось или могло столкнуться с серьезными финансовыми трудностями.

Регулятор указывал на нежизнеспособную бизнес-модель, длительную неспособность обеспечить прибыльную работу и существенные недостатки во внутреннем управлении, в том числе в сфере предотвращения отмывания денег.

12 декабря 2022 года в банке прошли следственные действия. Во время полицейской операции сотрудники спецподразделения проникли в здание, выбив входные двери.

В марте 2023 года суд принял решение о ликвидации Baltic International Bank, а 24 января 2024 года признал его неплатежеспособным.

Сколько денег удалось вернуть

Финансовые последствия прекращения деятельности банка остаются значительными. С начала процесса ликвидации в марте 2023 года удалось вернуть 32,154 млн евро.

При этом на 30 июня 2026 года требования кредиторов банка составляли 80,772 млн евро, а прочие обязательства достигали 27,28 млн евро.

Еще в 2022 году Baltic International Bank, согласно неаудированным данным, понес убытки в размере 26,773 млн евро — в 5,3 раза больше, чем годом ранее.

Крупнейшими акционерами банка являлись Валерий Белоконь с долей 38,13% и Вилорий Белоконь, владевший 21,3% акций.

Уголовное дело пока находится на стадии судебного разбирательства. Предъявленные обвинения не означают доказанной вины подсудимых — окончательную оценку обстоятельствам должен дать суд.

Ближайшее заседание, на котором продолжится допрос свидетеля, состоится 24 ноября.