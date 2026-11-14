Американские фондовые индексы завершили пятничные торги преимущественно снижением на фоне распродажи акций технологических компаний. Особенно заметно подешевели бумаги AMD и Broadcom. Между тем большинство европейских индексов выросло, а доллар США укрепился после публикации новых данных об инфляции.

В пятницу, 13 ноября, на американском фондовом рынке преобладали негативные настроения. Основное давление пришлось на технологический сектор, тогда как европейские биржи преимущественно завершили торговую сессию ростом.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP, на динамику рынков повлияли события вокруг производителя чипов Nvidia, новые данные об инфляции в США и колебания цен на энергоносители.

Технологические компании потянули рынок вниз

Акции Nvidia в пятницу потеряли 2% стоимости. Еще сильнее снизились котировки других крупных производителей полупроводников.

Бумаги Broadcom подешевели почти на 5%, а AMD — на 8,8%. При этом днем ранее акции обеих компаний демонстрировали рост более чем на 5%.

Снижение технологического сектора отразилось на основных американских индексах. Nasdaq Composite, в котором значительную долю занимают технологические компании, потерял 0,9%, а S&P 500 снизился на 0,4%. Промышленный индекс Dow Jones, напротив, прибавил 0,1%.

Скандал вокруг Nvidia усилил неопределенность

Одним из главных событий недели стала отставка сооснователя и многолетнего генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, возглавлявшего компанию с момента ее основания в 1993 году. Хуанг покинул пост на фоне скандала вокруг его личных отношений с женщиной, которую американские спецслужбы подозревают в связях с китайской разведкой.

При этом причастность женщины к шпионажу не установлена. Китай отвергает обвинения, а Reuters отмечает, что не смогло независимо подтвердить соответствующие подозрения.

Временным генеральным директором Nvidia назначена финансовый директор компании Колетт Кресс. Ее назначение подтверждено официальными документами компании.

Доллар укрепился после данных об инфляции

Дополнительным фактором для финансовых рынков стала публикация американской статистики. Индекс цен производителей в США в октябре увеличился на 0,3% по сравнению с сентябрем. На этом фоне доллар укрепился, достигнув максимального уровня по отношению к евро с апреля 2025 года.

К концу пятничных торгов курс евро снизился с 1,1055 до 1,1021 доллара. Британский фунт также подешевел по отношению к американской валюте — с 1,3235 до 1,3210 доллара.

Европейские биржи преимущественно выросли

В отличие от Уолл-стрит, большинство ведущих европейских фондовых индексов завершило пятницу в плюсе. Лондонский FTSE 100 прибавил 0,4%, парижский CAC 40 вырос на 0,1%. Франкфуртский DAX, напротив, потерял 0,1%.

На азиатских фондовых площадках единой тенденции не наблюдалось: котировки двигались разнонаправленно.

Нефть колебалась на фоне конфликта с Ираном

На энергетических рынках инвесторы оценивали прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому в четвертом квартале мировое предложение нефти превысит спрос. Важным фактором остается ситуация в Ормузском проливе. Несмотря на вооруженный конфликт между США и Ираном, нефтяные танкеры продолжают проходить через этот стратегически важный морской маршрут.

Цена американской нефти WTI снизилась на 0,2%, до 88,56 доллара за баррель. Нефть Brent, напротив, незначительно подорожала — менее чем на 0,1%, до 95,84 доллара за баррель.

На нидерландской бирже TTF природный газ подешевел на 1,4%, до 90,95 евро за мегаватт-час.

Итоги торгов в цифрах