Компании, связанные со Швецией, считают коррупцию более серьезной проблемой для ведения бизнеса в Латвии, чем в Литве и Эстонии. При этом за последние пять лет предприниматели стали лучше оценивать административные процедуры в стране. Такие результаты показало исследование Business Climate Survey 2026.

Латвия получила самую высокую среди трех стран Балтии оценку влияния коррупции на предпринимательскую деятельность. Согласно исследованию Business Climate Survey 2026, компании со шведским капиталом и другими связями со Швецией ощущают ее воздействие в Латвии сильнее, чем в соседних государствах.

Как сообщает агентство LETA, исследование провели посольства Швеции в странах Балтии совместно с Рижской высшей школой экономики (SSE Riga).

Латвия получила 2,3 балла, Эстония — 1,4

Участникам предложили оценить, насколько коррупция влияет на работу их предприятий, по пятибалльной шкале. Один балл означал полное отсутствие влияния, пять — очень существенное воздействие.

Страна Влияние коррупции, баллы Латвия 2,3 Литва 1,7 Эстония 1,4 Шкала от 1 до 5: 1 — коррупция не влияет на деятельность предприятия, 5 — оказывает очень существенное влияние. Источник: Business Climate Survey 2026.

В Латвии средняя оценка составила 2,3 балла. Это выше результата предыдущего исследования 2021 года, когда показатель находился на уровне 2,1 балла. В Литве влияние коррупции оценили в 1,7 балла, а в Эстонии — всего в 1,4 балла.

Авторы исследования подчеркивают, что разница между Латвией и двумя соседними странами остается статистически значимой даже после учета особенностей опрошенных компаний. В частности, исследователи приняли во внимание размер предприятий, характер их связей со Швецией, условия регулирования бизнеса, получение разрешений и лицензий, налоговую систему и предпринимательскую культуру.

Таким образом, более высокие оценки влияния коррупции в Латвии нельзя объяснить исключительно различиями между участвовавшими в исследовании предприятиями.

Кто в Латвии сильнее ощущает влияние коррупции

Оценки заметно различаются в зависимости от характера связи предприятия со Швецией. Наименьшее влияние коррупции отмечают компании, в которых шведскому капиталу принадлежит контрольный пакет. Их средняя оценка составила 1,9 балла.

Предприятия с миноритарным участием шведского капитала оценили этот фактор в 2,3 балла, дочерние компании и филиалы — в 2,6 балла. Наиболее высокую оценку — 3 балла — дали предприятия, имеющие другие формы связи со Швецией.

В открытых ответах предприниматели призвали активнее бороться с теневой экономикой и коррупцией, а также обеспечить более последовательное и справедливое применение законодательства.

При этом бюрократические процедуры стали удобнее

Несмотря на критические оценки влияния коррупции, исследование выявило и положительные изменения в деловой среде Латвии.

За пять лет существенно улучшилось восприятие процедур получения лицензий, разрешений и согласований. Если в 2021 году соответствие этих процедур потребностям бизнеса оценивалось в среднем в 2,6 балла, то в 2026 году показатель достиг 3,7 балла. Налоговая система и нормативное регулирование получили по 3,5 балла.

Однако предприниматели по-прежнему считают необходимым дальнейшее сокращение бюрократии.

Среди основных пожеланий бизнеса — более стабильные и предсказуемые правила, упрощение административных требований, ускорение работы государственных учреждений и дальнейшая цифровизация услуг.

Что именно показало исследование

Опрос Business Climate Survey 2026 проводился с апреля по июнь 2026 года. Всего в нем приняли участие 214 предприятий из трех стран Балтии. Наибольшее число ответов поступило из Эстонии — 85. В Латвии участвовали 73 предприятия, в Литве — 56.

Среди респондентов были компании со шведским капиталом, предприятия под руководством шведских менеджеров и другие организации, связанные со Швецией.

Предыдущий аналогичный опрос проводился в 2021 году. Тогда в Латвии в нем участвовали 39 компаний.

Авторы исследования предупреждают, что состав участников за пять лет изменился, а некоторые вопросы оценивались по различным шкалам. Поэтому сравнение результатов двух исследований позволяет судить прежде всего о направлении изменений, но не всегда об их точном масштабе.