Хотя кризис никто не объявлял, более того — у нас, если верить статистике, растет ВВП, — тем не менее «финансы поют романсы». Объяснение такое: предыдущий парламент, принимая бюджет и бюджетный пакет, уже на следующие годы напринимал решений, которые только в следующем году потребуют дополнительно почти полмиллиарда евро!

И это помимо обязательных затрат на оборону и просьб (читай — требований) медиков, профсоюзов и т. п.

Таким образом, так называемое фискальное пространство стало отрицательным. Причём и на следующий, и на последующие годы… В переводе на простой язык это означает, что мало того, что нет дополнительных средств на те или иные нужды, — наоборот, необходимо урезать запланированные расходы.

Зато цены притормозили

Примечательно, что Минфин в только что подготовленном для правительства макроэкономическом анализе буквально излучает оптимизм — по крайней мере, в той части, где говорится о росте экономики и темпах инфляции. Судите сами.

«Рост экономики на текущий год прогнозировался на уровне 2,4%, что на 0,4 процентного пункта больше, чем прогнозировалось Минфином в начале июня при подготовке индикативных прогнозов. Прогнозы роста экономики на ближайшие годы несущественно понижены — до 1,9% на 2027 год и до 2,0–2,4% на ближайшие три года соответственно.

Динамика инфляции до сих пор была более благоприятной, чем прогнозировалось ранее, поэтому прогноз инфляции на 2026 год понижен на 0,2 процентного пункта — до 3,4%. Самое существенное влияние здесь оказала стабилизация цен на продовольствие, которая началась ещё во второй половине прошлого года, а в последние месяцы, в том числе под влиянием понижения ставки налога на добавленную стоимость, продовольственная дефляция достигла уже 3–4% в годовом исчислении».

Прогнозы разработаны на основе консервативных предположений и в условиях высокой неопределённости. Минфин также разработал оптимистичный и пессимистичный сценарии макроэкономического развития, а также оценил влияние этих сценариев на баланс и долг общего правительственного бюджета.

На обороне экономить не будут

Прогноз общего правительственного дефицита бюджета на 2026 год не скорректирован по сравнению с июньским прогнозом и сохранён на уровне 2,9% ВВП. В среднесрочной перспективе дефицит в сценарии неизменной политики также остаётся близким к индикативному прогнозу июня: 4,2% ВВП в 2027 году, 5,4% ВВП в 2028 году, 4,5% ВВП в 2029 году и 2,7% ВВП в 2030 году. Таким образом, в 2029 году он несколько выше, а в 2030-м — существенно ниже, чем прогнозировалось ранее.

Динамика общего бюджетного дефицита правительства обусловлена прогнозируемыми графиками авансов и поставок вооружений, предусматривающими ежегодное расходование оборонного финансирования в размере 5% ВВП. Расходы на остальные основные функции прогнозируются на уровне базовых расходов.

В свою очередь, расходы на проекты и софинансирование фондов ЕС, в том числе Rail Baltica, прогнозируются с учётом прежних решений правительства и прогнозов Минфина о расходах фондов сплочения и сельского хозяйства на новый период — 2028–2034 годы.

В сценарии неизменной политики прогнозируется, что с ростом средней заработной платы, инфляцией и старением общества продолжат расти расходы на пенсии по старости.

Прекращение действия временных налоговых мер (отмена взносов солидарности банков с 2028 года, возвращение ставки социального налога на второй пенсионный уровень к 6% с 2029 года) приведёт к снижению доли налоговых поступлений в ВВП в среднесрочной перспективе.

Зарплата — 2361 евро в месяц

Рост ВВП тоже выглядит очень даже радужно. Если в 2021 году он составлял в фактических ценах 32,3 млрд евро, а в 2022-м — 37 млрд евро, то в этом году он достигнет 46,4 млрд, ещё через год — 49 млрд, а в 2030-м должен составить 57,1 млрд евро!

При этом инфляция в текущем году прогнозируется на уровне 3,7%, в следующем — 3,8%, а уже в 2029 году её рост должен замедлиться до 2,7%.

Ну а рост зарплаты просто головокружительный! Если в 2021 году средняя зарплата до уплаты налогов составляла 1277 евро, то в этом году она уже достигла 1906 евро, а в 2030-м должна составить 2361 евро.

В любом случае мы видим, что даже оптимистический сценарий обещает нам экономический рост, не превышающий 2,9%! Это значит, что на стремительный рост доходной части бюджета надеяться не стоит.

Жизнь взаймы

По актуальным прогнозам Госкассы, долг правительства в 2026 году составит 47% ВВП. В последующие годы он будет расти и, начиная с 2029 года, «стабилизируется» на уровне около 53%.

А значит, к 2030 году только на обслуживание долга мы будем тратить около 1 млрд евро!

А тут ещё и расходы на airBaltic уже в первой половине следующего года, а также, если Латвия решит продолжать проект, ежегодные многомиллионные вложения в Rail Baltica.

Резать и ещё раз резать!

Андрис Кулбергс весь месяц после выборов повторяет, как мантру, фразу о непопулярных мерах, под которыми должны будут подписаться потенциальные партнёры по правительству. При этом премьер не раскрывает, какие именно непопулярные меры он предлагает принять.

Вряд ли дело ограничится лишь сокращением премиального фонда в госуправлении. Да и потом, такая мера в народе уж точно была бы, наоборот, очень даже популярной…

Так или иначе, «никогда не бывает так плохо, чтобы не было ещё хуже»: если ситуация в мире продолжит ухудшаться и цены на энергоресурсы продолжат расти, то нас ждут и рост инфляции, и снижение конкурентоспособности, и замедление экономического роста…

Да, ближайшие полтора года Кулбергс сможет действовать без особой оглядки на избирателей… Но во второй половине 2028 года фактически начнётся предвыборная кампания по выборам в самоуправления и Европарламент в 2029 году…

В общем, у Кулбергса и Ко на непопулярные меры не так уж много времени.