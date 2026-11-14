За минувшую рабочую неделю бензин и дизельное топливо в Риге заметно подешевели. Цена бензина 95-й марки снизилась на 4,8%, а дизеля — на 3,9%. В результате среди трех балтийских столиц именно в Риге зафиксирована самая низкая цена дизельного топлива, тогда как бензин немного дешевле в Таллине.

На автозаправочных станциях Риги и Вильнюса за неделю снизились цены на основные виды автомобильного топлива. В Таллине ситуация практически не изменилась: бензин немного подорожал, а стоимость дизеля осталась прежней.

Об этом свидетельствуют данные агентства LETA, которое сравнило цены на автозаправочных станциях Circle K в трех столицах стран Балтии.

Сколько стоит топливо в Риге

На АЗС Circle K на улице Краста в пятницу литр бензина 95-й марки стоил 1,748 евро. За неделю его цена снизилась на 4,8%. Дизельное топливо подешевело на 3,9% — до 1,988 евро за литр.

Таким образом, при заправке 50-литрового бака бензина водитель заплатит 87,40 евро, а дизеля — 99,40 евро.

При этом снижение цен не затронуло автомобильный газ. В Риге он, напротив, подорожал на 4,5% — до 1,144 евро за литр.

Где топливо дешевле: Рига, Вильнюс или Таллин?

Город Бензин 95 Дизель Автогаз Рига 1,748 € 1,988 € 1,144 € Вильнюс 1,809 € 2,209 € 1,059 € Таллин 1,729 € 2,049 € 1,060 € Цены в евро за литр. Жирным выделена самая низкая цена по каждому виду топлива. Источник: LETA, Circle K, 13 ноября 2026 года.

Самый дорогой бензин среди трех столиц продается в Вильнюсе — 1,809 евро за литр. В Риге он стоит на 6,1 цента дешевле, а в Таллине — на 8 центов дешевле.

По стоимости дизельного топлива разница еще заметнее. Вильнюс остается самым дорогим городом — 2,209 евро за литр. В Таллине дизель стоит 2,049 евро, а в Риге — 1,988 евро.

Это означает, что заправка 50 литров дизеля в Риге обойдется на 11,05 евро дешевле, чем в Вильнюсе, и на 3,05 евро дешевле, чем в Таллине.

Как изменились цены за неделю

В Вильнюсе бензин 95-й марки подешевел на 3,7%, до 1,809 евро за литр. Цена дизеля снизилась на 3,1%, до 2,209 евро. В Таллине бензин, напротив, немного подорожал — на 0,3%, до 1,729 евро за литр. Стоимость дизельного топлива не изменилась и составила 2,049 евро.

Автомобильный газ подорожал во всех трех столицах. В Вильнюсе его цена выросла на 1%, до 1,059 евро за литр, а в Таллине — на 0,8%, до 1,060 евро.

Таким образом, несмотря на снижение цен на бензин и дизель, автомобилисты, использующие газ, за прошедшую неделю столкнулись с дополнительными расходами.