За минувшую рабочую неделю бензин и дизельное топливо в Риге заметно подешевели. Цена бензина 95-й марки снизилась на 4,8%, а дизеля — на 3,9%. В результате среди трех балтийских столиц именно в Риге зафиксирована самая низкая цена дизельного топлива, тогда как бензин немного дешевле в Таллине.
На автозаправочных станциях Риги и Вильнюса за неделю снизились цены на основные виды автомобильного топлива. В Таллине ситуация практически не изменилась: бензин немного подорожал, а стоимость дизеля осталась прежней.
Об этом свидетельствуют данные агентства LETA, которое сравнило цены на автозаправочных станциях Circle K в трех столицах стран Балтии.
Сколько стоит топливо в Риге
На АЗС Circle K на улице Краста в пятницу литр бензина 95-й марки стоил 1,748 евро. За неделю его цена снизилась на 4,8%. Дизельное топливо подешевело на 3,9% — до 1,988 евро за литр.
Таким образом, при заправке 50-литрового бака бензина водитель заплатит 87,40 евро, а дизеля — 99,40 евро.
При этом снижение цен не затронуло автомобильный газ. В Риге он, напротив, подорожал на 4,5% — до 1,144 евро за литр.
Где топливо дешевле: Рига, Вильнюс или Таллин?
|Город
|Бензин 95
|Дизель
|Автогаз
|Рига
|1,748 €
|1,988 €
|1,144 €
|Вильнюс
|1,809 €
|2,209 €
|1,059 €
|Таллин
|1,729 €
|2,049 €
|1,060 €
Самый дорогой бензин среди трех столиц продается в Вильнюсе — 1,809 евро за литр. В Риге он стоит на 6,1 цента дешевле, а в Таллине — на 8 центов дешевле.
По стоимости дизельного топлива разница еще заметнее. Вильнюс остается самым дорогим городом — 2,209 евро за литр. В Таллине дизель стоит 2,049 евро, а в Риге — 1,988 евро.
Это означает, что заправка 50 литров дизеля в Риге обойдется на 11,05 евро дешевле, чем в Вильнюсе, и на 3,05 евро дешевле, чем в Таллине.
Как изменились цены за неделю
В Вильнюсе бензин 95-й марки подешевел на 3,7%, до 1,809 евро за литр. Цена дизеля снизилась на 3,1%, до 2,209 евро. В Таллине бензин, напротив, немного подорожал — на 0,3%, до 1,729 евро за литр. Стоимость дизельного топлива не изменилась и составила 2,049 евро.
Автомобильный газ подорожал во всех трех столицах. В Вильнюсе его цена выросла на 1%, до 1,059 евро за литр, а в Таллине — на 0,8%, до 1,060 евро.
Таким образом, несмотря на снижение цен на бензин и дизель, автомобилисты, использующие газ, за прошедшую неделю столкнулись с дополнительными расходами.
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