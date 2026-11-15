В 2027–2030 гг. государственная железнодорожная монополия Latvijas Dzelzceļš (LDz) окажет «воздействие на баланс общего государственного бюджета» в размере 141 720 008 евро. Разумеется, со знаком «минус».

Такую информацию представил на заседании правительства продолжающий исполнять обязанности главы Минсообщений Рихардс Козловскис («Новое Единство»).

«Есть тенденция постепенно снижаться»

Несмотря на то что в 2026 году у LDz обозначился рост доходов, что позволило «обеспечить финансовое равновесие управляющего железнодорожной инфраструктурой государственного публичного использования», объемы грузоперевозок все же сокращаются.

«В I полугодии 2026 года сохранялась тенденция к снижению объемов, прерывавшаяся лишь незначительными сезонными подъемами. Этот устойчивый спад был учтен еще при подготовке бюджета на 2026 год; ожидалось, что он приведет к сокращению совокупной выручки на 3–5 млн евро. Хотя для LDz это является негативным фактором, возникший дефицит можно компенсировать за счет мер по оптимизации и получения дополнительных доходов в других сферах деятельности».

В мае нынешнего года Антимонопольная служба РФ приняла меры, вызвавшие «существенное увеличение экспортных и транзитных тарифов для грузов, следующих в Латвию, Эстонию и Финляндию». Использование инфраструктуры РЖД на этих маршрутах облагается 25-процентной пошлиной, в результате чего латвийские железнодорожники недополучат прибыль.

В Индикативный план развития железнодорожной инфраструктуры Латвии пришлось внести корректировки на 24 млн евро на период 2027–2029 гг. Затронуты окажутся и «другие связанные с грузоперевозками услуги», также предполагается «падение доходов от дочерних обществ».

Срезать расходы еще на 2,5 миллиона в год

Эту практику LDz будет применять в 2027–2030 гг., тем более что уже в 2025 году по сравнению с 2024-м компания сократила собственные расходы на 10,34 млн евро. «Дальнейшее сокращение возможно в долгосрочной перспективе, если продолжать постепенно пересматривать процессы», — обещает Минсообщений.

«Быстрого и весьма значительного сокращения расходов можно добиться лишь путем существенного уменьшения протяженности общедоступной железнодорожной сети и фактического закрытия отдельных ее участков для движения поездов».

На чем же сокращают расходы? В I полугодии 2026 года, например, в LDz уменьшили «затраты на основную деятельность» на 2,9 млн евро, то есть на 4,8% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. На 5,8% сократились расходы на оплату труда, на 5,9% — выплаты на социальное страхование, на 17,9% — прочие траты.

Зато были и существенные увеличения: так, на электроэнергию потратили на 1 540 816 евро больше (+27,4%), возросли также расходы на материалы (+23,2%), а также на горючее и топливо (+1,9%).

Железнодорожная аристократия

В документе Минсообщений многократно упоминается АО LatRailNet. Предприятие действует как независимый орган и занимается двумя основными задачами:

— выделением и оценкой доступности так называемых «ниток графика» (маршрутов и времени движения) для поездов;

— расчетом и установлением инфраструктурных плат — определением тарифов за использование публичных железнодорожных путей, а также контролем за их сбором.

Председателем правления LatRailNet (исполнительным руководителем) работает Юстина Худенко, которая за свои обязанности в минувшем году заработала, согласно декларации должностного лица, поданной в СГД, 75 843,67 евро. При этом у нее остается также время и силы для преподавательской деятельности в Рижском техническом университете, за которую она получила вознаграждение в размере 43 716,28 евро. Также в РТУ госпоже Худенко была начислена стипендия в размере 1449 евро, ведь законом не запрещено одновременно учить и учиться. Прочие доходы госпожи Худенко составили 11 278 евро.

А вот председатель правления (надзорного органа) LatRailNet Эдмундс Бельскис прямо горел на работе: наряду с железнодорожными функциями (они принесли ему в прошлом году 22 625,66 евро) он также работал руководителем Департамента управления безопасностью ГАО Latvijas gaisa satiksme (64 714,01 евро).

Помимо этого, господин Бельскис был дружен и с автотранспортом: через ООО Car Sales Technologies он заработал еще 3500 евро. Прочие доходы — 7647,77 евро.

Так что, несмотря на то что денюжек в железнодорожном транспорте нашей страны Евросоюза и НАТО становится все меньше, отдельные руководители никак не могут пожаловаться на материальные трудности.