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Латвийское министерство нашло в своих закромах 50 миллионов евро. Как их потратят? 2 380

Бизнес
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: деньги

Министерство климата и энергетики Латвии нашло в своих резервах 50 миллионов евро. Часть денег направят на жилищные пособия, но значительно большую сумму планируют выделить на спорт, сообщает ЛТВ.

Почти половину отправят на финансирование новой структуры — Государственного спортивного фонда, который должен быть создан до конца мая следующего года.

Откуда взялись миллионы

В 2013 году Латвия выиграла судебный процесс против Европейской комиссии из-за недостаточного выделения бесплатных квот на выбросы парниковых газов в прошлом. Квоты, полученные восемь лет назад, были проданы, что принесло более 50 миллионов евро.

Долгое время эти деньги фактически оставались «между строк». О них вспомнили в прошлом году. Государственный секретарь Министерства климата и энергетики Лига Куревска пояснила:

«Это разовое финансирование, на которое не распространяются требования директив. Соответственно, когда поступили указания как от Министерства финансов, так и от премьер-министра, мы начали искать средства, которые в настоящее время не имеют конкретных обязательств или задач и за счет которых мы могли бы помочь общему бюджету».

Куда уйдут деньги

Подготовленный Министерством климата и энергетики план предусматривает использование упомянутых 50 миллионов евро.

Десять миллионов евро в 2027 году планируется зарезервировать на жилищные пособия в нынешний отопительный сезон.

«Конечно, было бы лучше, если бы нам не пришлось использовать все эти деньги, но я почти уверена, что часть из них определенно понадобится, поскольку, к сожалению, цифры на энергетическом рынке неумолимы», — отметила Куревска.

Еще пять миллионов евро ежегодно в течение следующих четырех лет (всего 20 миллионов евро) направят на компенсацию недополученных поступлений от налога на природные ресурсы, которые возникают из-за деятельности мусорных полигонов. В противном случае пришлось бы повышать стоимость услуг по вывозу и утилизации отходов.

И еще столько же — 20 миллионов евро, — пойдут на совершенно не связанные с климатической повесткой цели: финансирование различных спортивных нужд.

Согласно пояснительной записке, такое перераспределение позволит Спортивному фонду получать по четыре миллиона евро ежегодно в течение следующих четырех лет. Еще по одному миллиону евро ежегодно планируется направлять на финансирование спортивной отрасли.

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#Латвия #спорт #бюджет #министерство климата и энергетики #финансирование
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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