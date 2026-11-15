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В мире назревает дефицит красной икры. С кабачковой – всё в порядке 0 228

Бизнес
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: икра

Икра лосося может исчезнуть из меню ресторанов и ассортимента магазинов из-за сокращения мировых уловов. На фоне дефицита поставок цены на продукт могут вырасти вдвое, предупредили представители рыбной отрасли и рестораторы, сообщает Financial Times (FT).

Издание отмечает, что в этом году вылов дикого лосося в России сократился на 60%, а на Аляске — втором крупном центре промысла — оказался более чем на 20% ниже прогнозов.

Речь идет прежде всего о горбуше и кете, икру которых используют в пищу. По оценкам участников рынка, небольшие объемы продукции, поступающие в продажу в ноябре, приведут к резкому росту цен.

Эксперты связали сокращение уловов с климатическим явлением Эль-Ниньо. Повышение температуры морской воды меняет условия обитания лосося и заставляет его мигрировать на север. Одновременно расширяется ареал хищного тунца.

Дополнительным фактором сокращения популяции представители рыбной отрасли Аляски считают чрезмерный вылов. За последние 20 лет объем добычи лосося на японском острове Хоккайдо упал более чем на 90% — до 17 тыс. т.

Некоторые заведения уже переходят на более дешевую икру форели. Ее икринки меньше, а вкус менее насыщенный. При этом дорожает и сама икра форели.

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#климат #цены #рестораны #Аляска #дефицит #лосось
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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