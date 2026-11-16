Уровень безработицы в Латвии продолжит постепенно снижаться и к 2030 году может достичь 6,1%. Однако за положительной статистикой скрывается демографическая проблема: население трудоспособного возраста сокращается, поэтому работодателям будет непросто находить сотрудников даже при относительно низкой безработице.

На рынке труда Латвии сохраняется высокий спрос на работников, а уровень безработицы постепенно снижается. Министерство финансов прогнозирует, что по итогам 2026 года безработица составит 6,8%, а в последующие годы уменьшится до 6,1% к 2030 году.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Министерство финансов, снижение безработицы будет происходить на фоне сокращения населения трудоспособного возраста. Из-за этого общая численность занятых, по прогнозу ведомства, останется относительно стабильной, но со временем может немного уменьшиться.

Сколько жителей Латвии сейчас работают

По данным Центрального статистического управления, в третьем квартале 2026 года в стране работали 897 тысяч жителей в возрасте от 15 до 74 лет. Это на 0,5% больше, чем годом ранее. Доля занятых среди населения соответствующего возраста достигла 66,1%, увеличившись на 0,9 процентного пункта.

Уровень безработицы в третьем квартале составил 6,7% — на 0,2 процентного пункта меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Безработица в Латвии Текущие показатели и прогноз до 2030 года III кв. 2026

6,7%

Факт 2026 год

6,8%

Прогноз 2030 год

6,1%

Прогноз Работающие жители

897 000 Уровень занятости

66,1% Источник: ЦСУ и Министерство финансов. Безработица за III квартал 2026 года — фактические данные. Показатели за весь 2026 год и 2030 год — прогнозы. Занятость — данные за III квартал 2026 года.

Почему безработица снижается

Министерство финансов отмечает, что ситуация на рынке труда в последние годы оставалась сравнительно стабильной, несмотря на энергетический кризис, рост цен, войну России против Украины и международную экономическую неопределенность.

Одним из главных факторов становится демография. Численность населения трудоспособного возраста сокращается, что ограничивает возможности работодателей по найму новых сотрудников. Одновременно увеличивается доля жителей, которые работают или активно ищут работу.

В третьем квартале уровень экономической активности населения достиг 70,8%, превысив показатель 2019 года — периода до пандемии Covid-19. За год количество экономически активных жителей выросло на 3100 человек, тогда как численность тех, кто не работает и не ищет работу, сократилась на 14 500 человек.

Это означает, что больше жителей участвуют в рынке труда, хотя общая численность населения трудоспособного возраста продолжает уменьшаться.

Работодателям будет непросто найти сотрудников

По оценке Минфина, спрос на рабочую силу останется высоким и в ближайшие кварталы. Даже ожидаемое замедление экономического роста и планы сокращения персонала на отдельных предприятиях транспортной отрасли пока не меняют общей картины.

Недостаток доступных работников может усиливать конкуренцию работодателей за сотрудников и создавать предпосылки для дальнейшего роста зарплат. При этом снижение безработицы не обязательно означает появление большого количества новых рабочих мест. Часть изменений связана с уменьшением числа людей трудоспособного возраста.

Почему в одной статистике 6,7%, а в другой — 4,5%

В данных о рынке труда фигурируют два разных показателя безработицы. Центральное статистическое управление по результатам обследования рабочей силы зафиксировало в третьем квартале уровень 6,7%. В то же время Государственное агентство занятости сообщает, что к концу октября зарегистрированная безработица составляла 4,5% — рекордно низкий уровень.

Разница объясняется методикой подсчета. ЦСУ определяет уровень безработицы на основе выборочного опроса жителей, включая тех, кто ищет работу, но не зарегистрирован в Государственном агентстве занятости. ГАЗ, в свою очередь, учитывает только официально зарегистрированных безработных. Поэтому эти показатели нельзя напрямую сравнивать как изменение безработицы за один месяц.

По данным ГАЗ, к концу октября в стране насчитывалось около 40 100 зарегистрированных безработных — на 1,7% меньше, чем годом ранее.

Что ожидается к 2030 году

Министерство финансов предполагает, что безработица будет снижаться постепенно, без резких изменений. К 2030 году показатель может достигнуть 6,1%, однако численность занятых жителей в экономике, вероятно, не увеличится.

Таким образом, основной вызов для латвийского рынка труда в ближайшие годы будет связан не столько с недостатком рабочих мест, сколько с сокращением числа потенциальных работников.