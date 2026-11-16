Обязательства латвийской авиакомпании airBaltic на момент начала американской процедуры реструктуризации превышали балансовую стоимость ее активов на 108,9 млн долларов. Новые судебные документы раскрывают структуру долгов, крупнейших кредиторов и финансовое положение перевозчика. При этом компания продолжает выполнять рейсы, а действующие билеты остаются в силе.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic представила американскому суду подробные сведения о своем имуществе и обязательствах в рамках процедуры реструктуризации Chapter 11. Согласно документам, балансовая стоимость активов компании составляет 725,3 млн долларов, тогда как обязательства достигают 834,2 млн долларов.

Как сообщает агентство ЛЕТА, перечни были поданы 12 ноября в Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка. Разница между активами и обязательствами составляет 108,9 млн долларов.

Однако эти суммы не следует воспринимать как текущую рыночную оценку авиакомпании. Документы в основном отражают финансовое положение на момент начала процедуры 14 сентября, а стоимость большинства активов указана по состоянию на 31 августа.

Кроме того, перечни составлены по специальным правилам американской судебной процедуры, а не по международным стандартам финансовой отчетности.

Кому airBaltic должна больше всего

Из общей суммы обязательств 474 млн долларов приходится на требования обеспеченных кредиторов, еще 356 млн — на обычные необеспеченные требования и 4,2 млн — на приоритетные необеспеченные требования.

Крупнейшая сумма связана с облигациями авиакомпании, срок погашения которых наступает в 2029 году. В документах отражено требование на 464,6 млн долларов, а в качестве кредитора указан доверительный управляющий U.S. Bank Trustees Limited.

Требование BluOr Bank составляет около 9,4 млн долларов.

Среди необеспеченных кредиторов выделяется производитель авиационных двигателей Pratt & Whitney. Его требование за техническое обслуживание составляет 77,2 млн долларов.

При этом airBaltic оспаривает данное требование, а его окончательная сумма еще подлежит уточнению. Также допускается возможность зачета встречных требований.

В перечнях фигурируют и обязательства перед Латвийским государством: 21,6 млн долларов по государственному займу и отдельно 17,6 млн долларов по налоговым платежам, связанным с занятостью.

Важно, что включение суммы в судебный перечень еще не означает ее окончательного признания. Компания сохраняет право оспаривать требования кредиторов и уточнять представленные данные.

Почему финансовые показатели в разных отчетах отличаются

В ранее опубликованном финансовом отчете airBaltic за первое полугодие 2026 года фигурировали другие суммы. На 30 июня консолидированные активы группы составляли 1,546 млрд евро, обязательства — 1,855 млрд евро, а собственный капитал был отрицательным и достигал минус 309,3 млн евро.

Прямо сравнивать эти показатели с данными американского суда нельзя.

Полугодовой отчет охватывает всю группу компаний и учитывает, в частности, права пользования арендованными самолетами. В судебных перечнях часть таких активов не отражена. Кроме того, документы составлены на разные даты, в разных валютах и по разным правилам.

Поэтому разница между двумя наборами цифр не свидетельствует сама по себе о сокращении долгов или стоимости имущества авиакомпании.

Отдельные перечни представили также дочерние предприятия Air Baltic Training и Baltijas kravu centrs. При этом в обязательствах учебного центра повторно фигурирует требование по тем же облигациям на 464,6 млн долларов. Следовательно, обязательства отдельных предприятий нельзя просто суммировать — часть требований пересекается.

Откуда авиакомпания получит деньги для продолжения работы

В октябре американский суд утвердил для airBaltic механизм специального финансирования на сумму до 350 млн евро. Оно предназначено для поддержания деятельности перевозчика во время реструктуризации.

Финансирование предусматривает три транша: 175 млн, до 125 млн и до 50 млн евро. Из первого транша авиакомпания уже направила 78,925 млн евро на выкуп восьми самолетов Airbus A220 и семи двигателей.

Средства предоставляют международные финансовые организации, среди которых Barclays, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management, Hayfin Capital Management и Strategic Value Partners.

Однако такое финансирование обходится дорого. Процентная ставка составляет SOFR плюс восемь процентных пунктов — на момент сообщения около 12% годовых. Дополнительно предусмотрены комиссионные платежи на сумму до 52,5 млн евро.

Ранее рассматривался другой вариант привлечения капитала — до 257 млн евро от держателей облигаций под 25% годовых. От этого плана отказались.

Что будет с билетами и рейсами airBaltic

Для пассажиров наиболее важный вопрос — продолжит ли авиакомпания полеты во время судебной процедуры. В airBaltic заявляют, что рейсы выполняются по запланированной программе, обслуживание клиентов продолжается, а все действующие билеты и бронирования сохраняют силу.

Процедура Chapter 11 позволяет компании реструктурировать обязательства под защитой американского суда от требований кредиторов. Сама по себе она не означает прекращения деятельности перевозчика.

К завершению процесса airBaltic должна подготовить план реорганизации, который потребует утверждения судом. Предполагается, что процедура может завершиться в середине 2027 года.

Государство остается крупнейшим акционером

В настоящее время Латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic. Немецкая Lufthansa владеет 10%, компания Aircraft Leasing 1 датского инвестора Ларса Тюссена — 1,62%, остальные акционеры — 0,01%.

В 2025 году оборот группы airBaltic увеличился на 4,2%, достигнув 779,344 млн евро. Убытки составили 44,337 млн евро — в 2,7 раза меньше, чем годом ранее. За год авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше показателя 2024 года.

Теперь дальнейшее финансовое положение перевозчика будет зависеть от хода реструктуризации, привлеченного финансирования и согласования плана реорганизации с кредиторами и судом.

Пока airBaltic продолжает работу в обычном для пассажиров режиме, несмотря на значительный объем обязательств и продолжающуюся судебную процедуру.