Если перефразировать известное выражение Генри Форда о цветах машин, рекомендуемых американцам, то у Латвии в ближайшее время может быть правительство любого состава, но это всё равно окажется Кабинет министров во главе с Андрисом Кулбергсом.

И что бы вы думали, исполнительная власть решила модернизировать? Взялись за Закон о лотереях товаров и услуг, который был принят ещё 22 года назад и регулирует игры, в которых участники приобретают товар (или заключают договор об оказании услуги), но не вносят плату за само участие. Такие розыгрыши в Латвии весьма популярны в торговых сетях: купи товаров на определённую сумму, отправь чек и получи (если выиграешь) что-то ценное — от сковородки до автомобиля.

Торгуют без огонька

Скоро рекламная сказка сказывается, да не скоро дело делается. Сегодня, чтобы стимулировать интерес покупателей и клиентов розыгрышем призов, коммерсанты обязаны согласовать его проведение со Службой государственных доходов не позднее чем за два месяца. Стоимость разрешения составляет 25% призового фонда (при ускоренном рассмотрении заявки — 25% плюс 47 евро!).

При подаче заявки надо ответить на 15 вопросов, причём дополнительно дать обязательство, что все призы будут выплачены или выданы.

Тут стоит отметить, что коммерческие лотереи в стране за последние годы решительно пошли на убыль. В былом процветающем 2019-м (ни пандемии, ни войны) в Латвии проводилось целых 602 различных розыгрыша призов, а в 2025-м — всего 416.

Чтобы стимулировать бизнес, новый порядок предусматривает, что не позднее чем за 10 дней до начала лотереи её организаторы должны будут зарегистрироваться в электронной системе EDS. Там же предстоит уплатить вышеуказанную сумму (теперь уже по единой процедуре) и в двухдневный срок устранить замечания СГД, если таковые поступят (ожидается, что исправления потребуются в 20% заявок).

Коммерсанты, выступающие инициаторами розыгрышей, должны быть зарегистрированы в Латвии.

Разрешено всё, что не запрещено

На сайте СГД ваш автор узнал, что можно вообще проводить лотереи без какого-либо согласования с фискальным ведомством. Для этого условия розыгрыша не должны предусматривать приобретения чего-либо за деньги. Напечатал бесплатные билетики и раздаёшь призы всем желающим — почему бы нет?

Одновременно фискалы борются с нездоровыми зависимостями участников розыгрышей. «Запрещается, — предупреждает Служба госдоходов, — организация лотерей, связанных с товарами или услугами, участие в которых предполагает азартные игры либо приобретение алкогольной продукции (включая пиво), табачных изделий, курительных смесей на растительной основе, электронных курительных устройств и картриджей/жидкостей для них, лекарственных средств или энергетических напитков».

Соответственно, все указанные товары не могут выступать и в качестве призов.

Где можно попытать удачу

А вот обширная таблица, в которой перечислены актуальные на данный момент лотереи. Прямо сейчас призы полагаются покупателям батареек и мягкого сыра; абонентам сотовой связи и ценителям латвийского хлебушка; рыбакам с их абонементными картами и любителям кроссвордов.

В следующем году призы смогут получить пользователи банковских карт и получающие коммерческое образование; жующие ароматизированную резинку и даже заинтересовавшиеся конопляным маслом. Последнее, удивительным образом, не позиционировалось ни как лекарственное средство, ни как энергетический напиток…

Всего же на момент написания данного материала в Латвии проводилось 14 лотерей с 663 призами общей стоимостью 43 659 евро. Не так чтобы густо — хотя прежде некоторые торговые сети выставляли призы стоимостью аж до 15 000 евро. Шли в розыгрыш автомобили, туристические ваучеры, компьютеры, смартфоны, роботы-пылесосы.

Выиграл бутылку? Получи штраф!

Нарушителям закона при привлечении клиентов грозит штраф в размере 140 условных денежных единиц, то есть 700 евро. Но штрафовать впредь за неправильное составление условий лотереи больше не будут — только за реальные нарушения при её проведении.

«Административная ответственность прямо предусмотрена для случаев, когда товары или услуги, запрещённые настоящим Законом, предлагаются или вручаются в качестве призов. Так, подобным нарушением может быть, например, вручение алкогольной или табачной продукции участникам лотереи — товаров, которые запрещено предлагать или предоставлять в качестве призов».

Увы, как констатирует Министерство финансов, «при этом не всегда возможно устранить данные последствия, просто потребовав прекратить нарушение или исправить допущенное несоответствие требованиям закона».

Тем же, кто вообще организовал коммерческую лотерею без регистрации в СГД, грозит штраф до 280 у. е. (1400 евро).

Ну а ваш автор с ностальгией вспомнил, как в 1990-е годы на его глазах в автосалоне, проводившем заезды на треке в Бикерниеках, одна дама выиграла оранжевый седан. А организатором лотереи был Кулбергс-папа!